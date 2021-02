Hvordan gjøre gassgrillen klar for vinteren

Det krever ikke store innsatsen å forsikre deg om at grillen yter like godt når du henter den frem igjen fra vinterdvalen.

Når høstmørket begynner å senke seg i september og kveldene blir kjøligere, symboliserer det samtidig slutten på grillsesongen som tradisjonelt begynner ved påsketider i april. Selv om stadig flere oppdager at det fint lar seg gjøre å grille selv midt på vinteren, er det mange som velger å rydde bort grillen.

Det er ikke noe i veien for å la gassgrillen stå utendørs vinteren gjennom, selv her i Norge hvor vintrene kan bli riktig så kalde og nådeløse. Med et heldekkende grilltrekk sørger du for at grillen er beskyttet mot vær og vind. Samtidig må du ikke glemme å børste vekk snøen etter hvert som den legger seg slik at ikke grillen blir skadet av den ekstra vekten.

Grillene i Webers Spirit-serie er ideelle for å mette en mindre gruppe mennesker, og den perfekte løsningen på hver sammenkomst. Foto: Weber

Dersom du er mer komfortabel med å oppbevare grillen din innendørs, er det midt i blinken å plassere den i boden eller garasjen. Men først er det et par ting du bør ha unnagjort.

Fyr opp grillen på maks varme

Når du har bestemt deg for at grillsesongen er over for i år, bør du sette av en halvtime til rengjøring. Dette vil du takke deg selv for når våren kommer og du enkelt og greit kan ta den ut i hagen, på terrassen eller balkongen. Det hele er veldig enkelt:

Hvis du er flink og bruker grillbørste hver gang du griller, sparer du deg selv for mye arbeid senere. Foto: Weber

Fyr først opp grillen på maks varme i 10-15 minutter slik at du brenner bort det som måtte være igjen av matrester fra sommerens siste grillmåltid og det som måtte være av fett. Etter et kvarter med intens varme, kjøler du ned grillen.

Når grillen er blitt kald, henter du frem en solid grillskrape i rustfritt stål som enkelt hjelper deg med å skrape vekk alt som måtte være igjen av fastbrent mat og fett fra stekeplate og grillrist.

Husk at om du foretar en dyp rengjøring av grillen din med jevne mellomrom i løpet av sesongen, så sikrer du både en ren grill som gir høy ytelse og perfekt smak på maten. Du kan bruke en grillrens for å beskytte og rengjøre grillens utvendige deler som er laget i rustfritt stål. For deg som har gassgrill kan det derfor være en idé å investere i dette rengjøringssettet fra Weber som inneholder 8 rengjøringsprodukter og verktøy, blant annet grillbørste, ristrens, svamper, mikofiberklut og oljespray.

Hold gassflaskene unna kjelleren

Når skrapingen er unnagjort, er det tid for en grundig vask. Fyll opp en bøtte med lunkent vann, hell oppi universalrengjøring eller Zalo, og gå i gang med å vaske grillen innvendig. Bruk den samme blandingen til å vaske over utsiden. Se til at gassgrillen har tørket skikkelig før du legger over grilltrekket.

For deg som har kullgrill så gjelder mye av det samme som for gassgrillen: Brenn bort matrester og fett i 10-15 minutter, skrap vekk fastbrente rester og vask utsiden av grillen med såpe og vann. Når grillen er tørr, plasserer du den under trekket.

3-pakning med engangsflasker til Weber Q 100/1000, Q 120/1200 og Performer 57 cm med gasstenning. Foto: Weber

Den store forskjellen mellom kull og gass blir tydelig når det gjelder oppbevaring av gassflasken. For det første må du se til at den er koblet fra grillen mens den står til lagring, dermed risikerer du ikke at for eksempel barn får tent grillen ved et uhell. Flasken kan så enkelt monteres på igjen når den skal brukes på ny.

Husk på at gassflasker for all del ikke skal oppbevares i et lufttett enerom. For dersom den skulle lekke mens den ligger i tett kjeller eller bod, så vil gassen stige utover gulvet og utgjøre en stor eksplosjonsfare. Sett den heller på bakkenivå i en ventilert garasje eller bod slik at eventuell gass kan renne ut.