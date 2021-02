Få restaurantfølelsen på hytta eller hjemme med pizzaovn fra Ooni

Med pizzaovn kan du lage den perfekte italienske pizzaen som du ellers bare kan drømme om dersom du bruker kjøkkenovn eller grill – og det på under to minutter.

I tilfelle det skulle herske noen som helst tvil: Nordmenn elsker pizza! I 2019 gjorde Ipsos en landsdekkende undersøkelse av norske middagsvaner i forbindelse med «Middagsdagboken 2019», en kartlegging som gjennomføres annet hvert år. Da kom de blant annet frem til at pizza utgjør omkring 10 prosent av alle middager i løpet av uken.

Pizza er spesielt populært på fredager, lørdag og søndager, der lørdag stikker seg frem som den soleklare pizza-dagen. Det er også i helgene vi oftest lager pizza fra bunnen av.

– Nordmenn foretrekker ofte kjøtt som ingrediens på sine pizzaer. Her snakker vi like gjerne om kjøttdeig eller karbonadedeig som kjøttboller eller pølser, forklarte seniorkonsulent og markedsanalytiker i Ipsos Norge, Charlotte Nymoen-Kumbera.

– Pizzaen er i en særstilling som middagsrett, fordi så mange liker den og fordi den kommer så høyt opp på verdier som kos, lettvinthet og at barna i familien liker den, tilføyet hun.

Pizzaovn er bedre enn grill og stekeovn

Ipsos’ undesøkelse viser at 1 av 4 pizzaer som tilberedes i de norske hjem er laget fra bunnen av, og det er ikke utenkelig at dette ville endret seg dersom vi kunne laget en like god pizza som den vi får servert på pizzarestaurant. Hva det til syvende og sist koker ned til, er at vi rett og slett ikke får det like varmt i stekeovnen eller på grillen sammenliknet med en skikkelig pizzaovn.

Mange har et bankende hjerte for hyttelivet og vi tar ikke fem øre for å sette kurs mot hytta så snart anledningen byr seg. Mange av dagens hytter og fritidshus er godt utstyrt på kjøkkenfronten med en solid stekeovn der du enkelt kan tilberede for eksempel lammestek.

Samtidig er den ikke i stand til å gå særlig lenger enn maks 275 varmegrader. Så fort du åpner ovnsdøra, suser varmen nedover på termometeret.

Det samme gjelder for utegrillen. Her kan du kanskje oppnå så mye som 350 varmegrader når du har lagt på pizzasteinen, men på et eller annet tidspunkt må du jo åpne lokket.

Da er situasjonen en helt annen hvis vi beveger oss over på de vedfyrte steinovnene som italienere har brukt gjennom hundrevis av år til å lage enkle, velsmakende pizza med tynn, sprø bunn. Og med en temperatur på mellom 400 og 500 varmegrader, er den ferdig stekt på to minutter.

Heldigvis finnes det en løsning som sikrer deg verdens beste pizza på hytta eller hjemme i hagen: Pizzaovn fra Ooni.

Små, lette og effektive

I 2012 lanserte skotskbaserte Ooni (som betyr «ovn» på finsk) verdens første bærbare, trepelletsfyrte pizzaovn, og i dag er de ledende innen utendørs pizzaovner. Ooni har vunnet flere utmerkelser for innovasjon, design og nyskaping for sine pizzaovner.

Fellesnevneren er at de er små i størrelse, lette og ikke minst utrolig effektive – med temperatur på opptil 500°C er pizzaen ferdigstekt på ekte, italiensk vis på under to minutter.

Hyttefeber.no har alt fra pizzaovner og pizzaspader til forkle og stekepanner fra Ooni i sin varebeholdning, perfekt for å både heve hyttekosen til et nytt nivå og samtidig gjøre pizzabaking til en lek.

Selskapets flaggskip er en fleksibel ovn i solid, rustfritt stål med glassdør og pizzadør inkludert. De utvendige målene er på 74x49x79 centimeter (pipe inkludert), den veier 24 kilo og med på kjøpet får du et par varmebestandige votter. Dersom det ikke passer å fyre med ved, kan du sette inn en gassbrenner og dermed øke brukervennligheten.

Med denne ovnen kan du for eksempel enkelt varme pizza på opptil 40 centimeter i løpet av 90 sekunder, steke biff i jernpanne, bake brød og røyke nyfanget fisk.

Med sine utvendige mål på 77x40x80 centimeter er denne pizzaovnen såpass liten at du enkelt kan ha den i båten dersom du skulle få lyst på et raskt og godt måltid. Den er enkel å fyre opp, og lufttilførselen gir ovnen like god effekt som større vedfyrte pizzaovner. God isolasjon i kropp og dør sammen med 15 millimeter tykk bakestein resulterer i perfekt varme for pizzasteking.

Dersom du setter inn en gassbrenner , kan du selv velge om du vil fyre med kull, ved eller gass. Inkludert er kvalitetssikker økologisk olivenolje til å for eksempel lage majones eller aioli. Olivenoljen kommer i praktisk metallkanne.

Sett i forhold til vinter- og påskeferie på hytta, er Ooni Karu ideell som utendørs pizzaovn ettersom den er såpass godt isolert at den fint brukes på vinterstid. Den kommer med en ovnsdør som fint kan brukes både åpen og lukket. Dersom du ønsker å bruke Karu med gassbrenner, er det best å fyre den åpen så den får rikelig med luft. Ved fyring med ved og pinner, er døren fin for å bygge opp varme, og for å kunne regulere den underveis.

I denne pakken føler det med trekk til ovnen som gjør det er enkelt både å lagre den og ikke minst bære den etter endt bruk.

I denne pakken finner alt som er nødvendig for å lage verdens beste pizza på din egen hytte eller i hagen. Pakken inkluderer følgende:

Allsidige og populære Ooni Karu pizzaovn som kan fyres med både ved og kull, samtidig som den egner seg fint for bruk vinterstid grunnet utrolig god isoleringsevne.

Pizzaspade på 30 centimeter i aluminium med perforert blad som gjør at overskuddsmelet drysser gjennom og sikrer at pizzaen enkelt sklir av spaden.

Ooni Pizzaiolo-forkle utformet i slitesterkt kanvas med skinntrykk som beskytter klærne dine mens du lager maten.

Pizzaspade i solid bambus på 30 centimeter. Med denne kan du blant annet bake ut pizzadeigen rett på spaden og enkelt skli pizzaen på plass i ovnen for steking. Pizzaspaden er også utmerket til å bruke som serveringsbrett til for eksempel pizza og tapas.

Sist, men ikke minst, inneholder pakken en pizzakutter som med sitt skarpe stålblad og solide håndgrep gjør det enkelt for deg å kutte opp pizzaen når den er tatt ut av pizzaovnen.

Den ideelle temperaturen når du skal steke pizza, er mellom 380 og 450 varmegrader. Med dette infrarøde termometeret kan du enkelt sjekke temperaturen i pizzaovnen underveis i oppvarmingen. Termometeret passer til alle Oonis ovner, og både batteri og veske til termometeret er inkludert.

