Påsken 2021: Gled noen med ferdig fylte påskeegg

Gled en du er glad i, eller deg selv, med årets ferdig fylte påskeegg. Men skynd deg! Her blir de beste godbitene fort utsolgt.

Disse vakre påskeeggene er inspirert av de eksklusive påskeeggene i gull og diamanter til den russiske tsaren mot slutten av 1800-tallet. Påskeeggene er laget i metall med relieff og fylt med 750 gram kakaotrøfler og sjokoladeegg i mørk sjokolade og melkesjokolade. De fylte Fabergé-eggene er superpopulære, og blir fort utsolgt. Bestill dem her:

Her har du påskeeggene for en lakriselsker. Påskeeggene kommer i smakene «Crispy caramel» og «Twisted banana», og kan kjøpes i eggformede esker. Ønsker du å prøve begge påskesmakene, kan du gå for esken «Lakrids Ægg Mix».



Lakrids By Johan Bülow Påskeegg med lakris

Noe av det beste fra adventstiden, nemlig sjokoladekalenderen, bringes videre til påsken med Chili Klaus. Denne er ikke for de sarte, med fem marsipanegg med chili og sjokoladetrekk som skjuler seg bak lukene. Fire av eggene er mildere i smaken, men det femte må du stålsette deg for. Ønsker du enda mer krydder til påske, kan du gå for «Chili Klaus påskegaveeske» som i tillegg til påskekalenderen inneholder chilinøtter, vingummi, chilimajones, lakris og chilisaus.

Chili Klaus Påskeprodukter:

Nok et produkt som har hentet inspirasjon fra adventstiden. Påskekalenderen fra Babor inneholder 14 luker med ulike serum-ampuller for en friskere hud. Årets kalender kommer i et lekkert marmor-design. Gave til en du er glad i eller deg selv.



Her har du påskeegg med voksne smaker. Guinness-egget er er laget av mørk sjokolade – selvsagt med smak av Guinness. I tillegg følger det med pint-formede konfektbiter med en skumkrone av hvit sjokolade på toppen. Baileys sjokoladeegg smaker av likør og salt karamell. Pakken inneholder også konfektbiter av trøffel med smak av salt karamell.

Guinness og Baileys Sjokoladeegg for voksne

En kjempeversjon av det klassiske Kinderegget blir garantert en hit for både barn og voksne i påsken. Her får man den deilige, kjente kinder-sjokoladen rundt en diger overraskelse. Egget er nesten åtte ganger større enn et vanlig Kinderegg.

Ikke helt klar for å flate ut på sofaen med godteri i påsken? Dette påskeegget er for en handyman eller kvinne som ønsker å fikse opp litt i påsken. Egget fra Wera inneholder nemlig et verktøysett med bits og bitshåndtak fra Weras Micro- og Kraftform-sortiment. Verktøyet kommer i et oppbevaringsetui.

Dette er godtemumsens drømme-egg! Det halve metallegget er nemlig fylt til randen med 1,5 kilo godteri. Her finner du seige karameller med smak av mintsjokolade, fløtekarameller og bringebærlakris. I tillegg får du godteriklassikere som Dumle, Riesen, Geisha og sjokoladeegg.

Et virkelig lekkert påskeegg i metall, som er designet av danske Dreyer Kliché. Påskeegget står på høykant, og er fylt med kakaotrøfler og sjokoladeegg. Sjokoladeeggene er i mørk eller lys sjokolade, og fylt med nougat og hasselnøttkrem.

Lasse Åberg er kanskje mest kjent for illustrasjonene sine med Mikke Mus. Her har han illustrert fire ulike motiver til påskeegg i metall. Motivene heter «Donald INCA», «Motivation», «Påske-klovn» og «Easter Golf». Det blir en overraskelse hvilket motiv du får når du bestiller. Innholdet er imidlertid det samme, uavhengig av motiv. Her får du 300 gram sjokoladeegg av mørk sjokolade og melkesjokolade, fylt med hasselnøttkrem. Eggene kan brukes igjen år etter år.

