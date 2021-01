Oppskrift: Slik lykkes du med hjemmelagde croissanter

Du trenger ikke være bakermester for å lage franske, smørfulle og sprø croissanter – bakverkene som har tilfredsstilt ganen vår i flere hundre år.

For mange av oss er de ultralette croissantene med sin sprø overflate og fløyelsmyke kjerne blitt selve bildet på klassisk fransk frokost. Den perfekte croissant skal være både sprø og myk – og det skal lukte godt. I tillegg skal de ha den gode smaken av smør, uten at du blir fettet på fingrene av å ta i dem.

Det var dronning Marie Antoinette som i 1770 skal ha introdusert og popularisert de søte fristelsene vi i dag kjenner som croissant i Frankrike. Ordet «croissant» dukker første gang opp i franske ordbøker i 1863, og den første oppskriften ble utgitt i 1905.

Gjør som franskmennene og start dagen med en rykende fersk croissant. Foto: Colourbox.com

Men legenden sier at bakverket – som smaker fortreffelig med syltetøy – oppstod i dronningens hjemby Wien som et resultat av slaget som sto der nesten hundre år tidligere.

Fienden ved porten

14. juli 1683 var det et sjokkerende syn som møtte soldatene som bevoktet Wiens bymurer. I horisonten kunne de se 140.000 tungt bevæpnede krigere fra Det osmanske riket komme marsjerende. Tyrkernes lenge annonserte invasjon av Wien var en realitet, og styrkene omringet nå byen fra alle kanter.

Mye tyder på at croissanten kom til Frankrike på 1700-tallet med den østerrikske prinsessen Marie Antoinette. Foto: Élisabeth Vigée-Le Brun

Innenfor murene var det en militærstyrke på omkring 10.000 menn og rundt 5000 flyktninger som hadde søkt tilflukt. Det meste av byens innbyggere – inkludert keiser Leopold I – hadde på det tidspunktet allerede flyktet fra byen og slått seg ned i og omkring Linz.

Tyrkerne ønsket seg byen mest mulig intakt, derfor prioriterte de beleiring fremfor direkte angrep.

De massive bymurene sto imidlertid imot tyrkernes kraftige kanoner. Dermed begynte osmanene å grave tunneler under murene for å kunne sprenge dem.

Bakeren som slo alarm

Og det er i denne delen av historien at opprinnelsen til croissanten visstnok har sitt utspring. Det sies nemlig at en av Wiens bakere hørte bulder under butikken en natt. Bakeren advarte raskt byens soldater som klarte å uskadeliggjøre den underjordiske tunnelen før tyrkerne fikk rigget klar til eksplosjon.

Til minne om denne episoden skal bakeren ha oppfunnet croissanten, som med sin halvmåneform skulle tjene som et minne om tyrkernes fiasko. Historikerne er dog tvilsomme til hvorvidt dette faktisk stemmer.

Slaget ved Wien i 1683, framstilt på et oljemaleri av Franz Geffels.

Etter måneder med beleiring, ble det 12. september utkjempet et slag utenfor Wiens murer mellom osmanerne og en tysk-polsk frigjøringsstyrke på totalt 74.000 mann ledet av kong Jan III Sobieski. Osmanerne ble angrepet av både den beleirede styrken fra den ene siden og unnsetningsstyrken fra den andre, og Sobieski satte punktum da kongen ledet 18.000 ryttere i det som skulle bli verdenshistoriens største kavaleriangrep.

Da slaget var over etter tolv timers kamp, var tyrkerne drevet på flukt og Wien befridd. Det sviende nederlaget gjorde at tyrkerne aldri mer skulle forsøke å trenge seg så langt inn i det europeiske kontinentet.

«Ting fra Wien»

Til tross for legenden om bakerens vaktsomme ører, er det ingen som med sikkerhet vet hvor bakverket stammer fra. Croissanten tilhører en type bakst som kalles «viennoiserie» og som omfatter fransk bakverk basert på hevet deig med gjær, tilsatt ingredienser som smør, egg, sukker, melk og fløte. Ordet i seg selv er fransk og referer til «ting fra Wien».

Croissanten er i stor grad basert på smør, mel og egg. Den er alt annet enn helsekost, men desto rikere på smak. Og ingen kan nekte for at rykende fersk croissant med sin flakete tekstur gir energi når den nytes på morgenkvisten.

Minicroissantene smaker himmelsk sammen med appelsinmarmelade. Foto: Alexander Benjaminsen / MatPrat

Med ferdig butterdeig fra butikken, er det lekende lett å lage velsmakende minicroissanter til søndagskosen, som en dessert etter middagen eller som eksklusiv frokost. Selve oppskriften er enkel, og her kan du se hvordan du går frem:

Oppskrift på croissanter

Dette trenger du til 4 porsjoner:

1 pakke butterdeig

1 egg til pensling

2 spiseskjeer hvetemel

Slik går du frem:

Begynn med å forvarme stekeovnen til 225°C. Strø så et tynt lag mel utover på bakebenken. Så bruker du en kjevle på butterdeigsplatene til de blir tynne rektangler.

Bruk en skarp kniv til å skjære rektanglene til trekanter – beregne fire trekanter per plate. Dersom du benytter deg av bakematte i silikon, beskytter du bordplaten og kjøkkenbenken mot merker, kutt og søl underveis.

Ha egget i en bolle og bruk en gaffel til å piske det lett. Deretter pensler du på spissen på hver trekant før du ruller hver trekant fra den brede siden inn mot spissen. Til slutt «limes» den penslede spissen mot resten.

Legge et bakepapir – eventuelt benytt stekevennlig bakematte – på stekeplaten. Pass på at croissantene settes med spissen (skjøten) ned mot platen. Dermed unngår du at de retter seg ut underveis i stekingen. Pensle croissantene med egg og la de steke i 7-10 minutter til de har fått den fine, gylne fargen.

Legg bakevarene på en avkjølingsrist for litt hvile før du serverer dem med stil, for eksempel på dette 3-lags kakefatet fra Georg Jensen.

Vær forsiktig når du tar croissantene ut av ovnen, bruk gjerne en kakeløfter for å gjøre det så skånsomt som mulig. For røff behandling gjør nemlig at de kan «kollapse» og dermed blir mer deigete. Dersom du lagrer croissantene for varmt, mister de den sprø overflaten.

Nystekte croissanter smaker ellers fortreffelig som søt avslutning på måltidet med litt syltetøy – sjekk ut vår guide til syltetøyoppskrifter her.

