Oppskrift: Feire overgangen fra vinter til vår med fastelavnsboller

Fastelavn feires 14. februar 2021 og de nydelige fastelavnsbollene er for mange en av vinterens søteste høydepunkter. Men visste du at de tidligere var knyttet til feitetirsdag?

Når det gjelder fastelavnsboller er det nesten så man må si at takk og lov for at det er fastelavn kun én gang i året. De lette og luftige hvetebollene overstrødd med melis og fylt med pisket krem og syltetøy er nemlig en søt fristelse det er vanskelig å si nei til. Og i riktig gamle dager symboliserte bollene avslutning på et tre dagers etegilde.

Selve ordet fastelavn kommer ifølge Store norske leksikon av det nedertyske vastel-avent, som betyr «aftenen før fasten», og fastelavnstradisjonen strekker seg mange århundrer tilbake i tid. På 1500-tallet var det først og fremst en fest for voksne, der fastelavn omfavnet tre dager. Da handlet det om å spise seg grundig mett før 40 dager med faste i forkant av påske satte inn fra askeonsdag.

For mange er nystekte boller med krem en av vinterens absolutte høydepunkter. Foto: MatPrat / Mari Svenningsen

Fråtsing skulle sikre mattilgang

Denne tre tredagers spise- og drikkefesten besto av fastelavnssøndag, blåmandag og feitetirsdag. Søndag og mandag var det fet kost som sto på menyen i form av flesk og feit suppe med melboller. Særlig søndag skulle det virkelig fråtses – hvis man klarte å spise ni ganger i hvert hjørne av stua (!), ville man være sikret mat resten av året.

Feitetirsdag, også kalt hvitetirsdag, skulle det spises hvit mat, gjerne laget på melk og mel. Det er på denne dagen at fastelavnsbollene etter hvert kommer inn, som et kulinarisk symbol på «hvit mat» i form av mettende hveteboller fylt med krem og bær.

I Bergen ble det servert heitevegger, en betegnelse på spesielle fastelavnsboller som ble spist varme sammen med smeltet smør og sukret melk.

Det å skulle bake fastelavnsboller, var opprinnelig et velstandsfenomen i byene. På den norske landsbygda hører vi først om dette i begynnelsen av forrige århundre da komfyren gjorde sitt inntog.

I dag er fastelavnsbollene mer eller mindre det eneste som er tilbake fra den gamle skikken, men nå som fast tradisjon på fastelavnssøndag som for mange ikke blir den samme uten boller og krem. Det er ikke vanskelig å fylle rommet med den deilige lukten av nystekte boller, så ta på deg kjøkkenforkleet , finn frem kjøkkenhåndkle og bakeutstyr, så går vi i gang:

Oppskrift på fastelavnsboller

Dette trenger du (12 porsjoner):

100 gram smør

3,5 desiliter melk

50 gram gjær

1 desiliter sukker

0,5 teskje salt

1 teskje malt kardemomme

1 liter hvetemel

1 teskje bakepulver

1 stykk egg

Kremfyll:

3 desiliter kremfløte

12 spiseskjeer syltetøy

2 spiseskjeer melis

Slik går du frem

Det første du gjøre, er å smelte smør i en kasserolle og ha i melk. Deretter lar du melkeblandingen bli fingervarm. Ta 50 gram gjær og smuldre den i en bolle for så å blande den sammen med litt av melkeblandingen.

Resten av melkeblandingen helles så i bollen sammen med oppmålte mengder salt, kardemomme og sukker. Rør det hele sammen, ha så i hvetemel og bakepulver.

Deigen eltes til den blir blank og smidig, la den heve til den har doblet seg i størrelse.

Når deigen er hevet, legger du den over på en bakematte som du har melet i forkant. Del så deigen opp i 12 like store deler og så triller du dem til bolleformer. Deretter etterheves bollene på et lunt sted. Når de er ferdig etterhevet, knekker du et egg som vispes sammen før du pensler bollene.

Legg bollene på et brett og stek dem midt i ovnen på 200 graders varme i 7-15 minutter.

Mens bollene godgjør seg inne i ovnen, visper du kremfløte til den er blitt luftig krem. Pass på at kremen er litt fast, men ikke kornete.

Når bollene er blitt gylne og fine, lar du de få avkjøle seg litt før de fylles med vispet krem. Dette gjør du ved å skjære av toppen av bollene og legger på krem samt foretrukket syltetøy. Hva med for eksempel jordbærsyltetøy , bringebærsyltetøy , blåbærsyltetøy eller kanskje multesyltetøy?

Forresten, ikke glem å bruke slikkepott – husk at det er bakeren som har gjort seg fortjent til å spise det som måtte ligge igjen.

Legg så lokket tilbake på bollene og avslutt det hele ved å drysse et tynt lag med melis over. Da gjenstår det bare å kose seg med deilige fastelavnsboller.



