Oppskrift på festmat: Smakfull helstekt and med tilbehør

I Danmark nyter helstekt og gyllenbrun and samme status som ribbe her hjemme når det kommer til populær middagsrett på julaften. Og det er ikke uten grunn.

En fersk undersøkelse utført av YouGov i 2020 på vegne av MatPrat, viser at det fremdeles er ribbe (46 prosent) og pinnekjøtt (34 prosent) som er nordmenns foretrukne favoritter når det kommer til hovedmåltid på julaften. På nyttårsaften er det kalkun som er den store kulinariske vinneren. Langt nede på listen – under blant annet pizza, skinkestek og lutefisk – finner vi and.

– And har ikke fått samme renessanse her i Norge som for eksempel i Danmark. Noen spiser det til høytider som nyttårsaften, men det er helt klart festmat, mener matfaglig rådgiver i MatPrat, Bjørn Tore Teigen, overfor ABC Brand Studio.

– Det franske kjøkken bruker jo mye and og gjerne i en confit, som er andekjøtt kokt i andefett. Det er kraftig kost, men meget velsmakende, fortsetter han.

Helstekt og gyllenbrun and servert med eplebåter, svisker og fiken er fristende og smakfull mat. I Danmark er and like populær middag på julaften som ribbe er her i Norge, og danskene bruker gjerne glaserte poteter som tilbehør.

– And kan være ukjent for mange forbrukere. Men det er absolutt verdt å prøve, lyder rådet fra Teigen.

Dette trenger du til 4 porsjoner:

1,5 spiseskje grovt salt

1,5 spiseskje kvernet pepper

1 stykk sitron

50 gram smør

4 desiliter vann

2 epler

1 pakke svisker , à 200 gram

2 stykk frisk fiken



På en hel and beregner du cirka 600 gram per porsjon. Du kan også kjøpe benfritt andebryst og da er det cirka 200 gram per person.

Slik går du frem

Bruk hyssing til å binde sammen andelårene ved benknokene. Krydre med salt og pepper og gni det godt inn i anden. La den gjerne ligge 30-40 minutter på kjøkkenbenken.

Legg anden på en rist i en langpanne eller ildfast form. Press over sitronsaft, og la gjerne sitronen bli med under stekingen.

Bruk en ostehøvel til å skjære tynne skiver av smøret og legg så skivene over andebrystene før du heller vann i langpannen. Anden skal stekes midt i stekeovnen på 225°C i 20 minutter. Etter 20 minutter tar du ut langpannen, fjerner risten og legger fuglen tilbake i formen.

Skjær opp eplebåter som så legges sammen med svisker i langpannen. Stikk inn et steketermometer i andebrystet, men pass på at det ikke treffer ben. Øs gjerne litt kraft over anden og la den steke videre på 160 °C til kjernetemperaturen på termometeret viser 58-60 °C.

Dette tar omkring 1 time, men det er verdt å merke seg at steketiden avhenger helt av størrelsen på anden.

Som når man tilbereder kalkun, er det viktig å passe på at man ikke oversteker. Da kan andekjøttet bli en tørr opplevelse. Underveis i steketiden øser eller pensler du derfor anden gjentatte ganger slik at du får et sprøtt skinn og ikke minst ekstra saftig kjøtt.

Du kan eventuelt skru opp steketemperaturen eller bruke ovnens grillfunksjon mot slutten av steketiden.

Når anden er ferdig stekt, er den sprø, gyllen og fin. Server gjerne fuglen sammen med epler, svisker og noen gode, ferske fiken.

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.