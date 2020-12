Oppskrift på festmat: Helstekt kalkun med brødstuffing

For de fleste er kalkun selvsagt festmat på nyttårsaften, andre har lagt sin elsk på den som julemiddag. Her får du trikset til hvordan sikre at måltidet ikke blir en tørr affære.

Artikkelen inneholder annonselenker.

I 1864 innførte den amerikanske presidenten Abraham Lincoln høsttakkefesten – bedre kjent som Thanksgiving – som nasjonal høytidsdag på den fjerde torsdagen i november til minne om pilegrimsforfedrene. Og i dag samles ofte hele familien fra fjern og nær rundt bordet for å nyte helstekt kalkun med tilbehør.

Selv om vi her i Norge enn så lenge ikke har kommet opp med vår egen utgave av Thanksgiving, har vi for lengst omfavnet helstekt kalkun som foretrukket festmåltid og da særlig på nyttårsaften.

(Saken fortsetter under)

Helstekt kalkun er imponerende festmat, og spesielt populært på nyttårsaften. Foto: Colourbox.com

I en undersøkelse gjort av YouGov tidligere i år, oppga én av tre nordmenn at de spiser kalkun før det nye året ringes inn.

– De siste årene har kalkun også kommet opp på julekveldsmenyen. Seks prosent av Norges befolkning spiser kalkun på julaften. Flest er det i området rundt Agder og Sør-Norge, hvor 11 prosent spiser det på julaften, forteller matfaglig rådgiver i MatPrat, Bjørn Tore Teigen, til ABC Brand Studio.

Oppskrift på saftig, helstekt kalkun med brødstuffing

Dette trenger du helstekt kalkun (8 porsjoner):

1 kalkun, cirka 5 kilo

100 gram smør til pensling

1,5 teskje salt

1,5 teskje pepper

3 desiliter vann

På hel kalkun bør du beregne 500 gram per person. Dersom det er snakk om et benfritt bryst, så ville Teigen beregnet 200 gram per person. Er dere færre mennesker som skal spise, så anbefales det heller å kjøpe et kalkunbryst i kokepose.

– Hvis man ikke er 6 til 8 personer, så hadde jeg valgt kalkunfilet i kokepose. Det gir passe porsjon for 3 til 5 personer, det er enklere å lage og ikke minst er du garantert saftig kjøtt, forklarer Teigen.

(Saken fortsetter under)

En hel kalkun gir en ekstra feststemning. Foto: Mari Svenningsen / MatPrat

Slik går du frem

Det første du bør huske dersom du skal tine en helfrossen kalkun, er å beregne to dager i kjøleskap slik at du unngår at kjøttet blir dårlig. Noen velger å tine kalkunen ved å legge den i en bolle med varmt vann. Da forsvinner det væske ut av kalkunen, noe som ikke er spesielt heldig dersom du ønsker deg saftig kjøtt.

På selve tilberedningsdagen starter du med å ta ut innmatposen. Ta imidlertid vare på den, ettersom den er god base for saus.

Fin frem hyssing og bind lårene sammen ved benknokene. Dersom vingespissene fremdeles sitter på, så fører du dem bak ryggen på fuglen og inn mot halsen slik at vingene hviler under og støtter kalkunen.

Neste steg er å legge kalkunen over i en langpanne eller ildfast form. Smelt smør i en liten kasserolle, tilsett salt og pepper og pensle blandingen over hele kalkunen.

(Saken fortsetter under)

For deg som liker farger har Staub rektangulære ovnsformer av meget høy kvalitet i flere flotte farger. Foto: Bakeren og Kokken

Når penslingen er gjort, heller du på vann og setter kalkunen inn i en forvarmet stekeovn på 180°C. Steketiden beregnes til cirka en halv time per kilo fugl.

Underveis i steketiden pensles kalkunen med jevne mellomrom med smeltet smør eller kraften som har dannet seg i formen. Dette sørger for ekstra smak, samtidig som du får den flotte, gylne fargen på skinnet.

Bakepensel fra Blomsterberg, kan brukes fra - 20° C til 220° C. Foto: Bakeren og Kokken

Så hvordan kan du så best sikre deg at du får en saftig og god kalkun?

– Pass på å ikke steke den for mye eller for lenge, råder Bjørn Tore Teigen i MatPrat.

– Bruk et steketermometer eller stikk en spiss kniv inn ved lårfestet. Hvis det kommer klar kraft ut, så er kalkunen ferdig. La deretter kalkunen hvile i minst 20 minutter før du skjærer i den.

Hvis den skal serveres varm, så flyttes kalkunen over på en fjøl eller et fat etter noen minutter. Deretter pakkes den inn i aluminiumfolie.

(Saken fortsetter under)

Et trådløst digitalt steketermometer som hjelper deg å få perfekt temperatur på kjøttet. Foto: Bakeren og Kokken

Helsemessige gevinster ved hvitt kjøtt

Dersom du skulle samlet både helsemyndigheter og ernæringseksperter til festmiddag, ville kalkun vært det naturligste valget til hovedrett. Begge parter anbefaler med jevne mellomrom at vi velger magert og hvitt kjøtt som fjørfe foran rødt og bearbeidet kjøtt.

Ifølge MatPrat.no har hvitt kjøtt flere fordeler:

Slik steller du julestjerne, amaryllis og andre juleblomster ANNONSØRINNHOLD

Passer sammen med alle andre råvarer og tilbehør

Passer til all verdens krydder og urter

Gir ingen allergier

Er det aller magreste kjøttet fra husdyr

Gir den høyeste andel umettede fettsyrer – blant husdyr

– Kalkun er meget sunt og magert, utfordringen ligger nok mer i hva slags tilbehør man har til. Det er der kaloriene ligger, advarer Bjørn Tore Teigen i MatPrat.

Som tilbehør anbefaler han linsesalat med fetaost , klementinbakte gulrøtter , glasert sjalottløk og en sopp- og fløtesaus.

Men så er det dette med selve stuffingen i kalkunen – er det innenfor, eller bør det unngås?

– Hvis man bruker en farse-stuffing, vil kalkunen bli ferdig stekt før stuffingen. Steker man til stuffingen er ferdig, kan kalkunen bli for mye stekt og oppleves som tørr. Stuffing bør stekes ved siden av, og vi anbefaler en saftig brødstuffing med sopp og urter.

(Saken fortsetter under)

Saftig brødstuffing med sopp og urter – perfekt tilbehør til både kalkun og kylling. Foto: Mari Svenningsen / MatPrat

Oppskrift på brødstuffing

Dette trenger du til brødstuffing (8 porsjoner):

3 store egg

0,75 stykk rustikk landbrød i terninger

200 gram aromasopp delt i fire

Salt- og pepperkvern fra Rosendahl Grand Cru. Foto: CG.no

1 stykk finhakket løk

2 bunt vårløk i tynne skiver

4 desiliter finhakket stilkselleri (stangselleri)

2 spiseskjeer grovhakket frisk kruspersille

2 spiseskjeer grovhakket frisk oregano

2 spiseskjeer grovhakket frisk salvie

2 spiseskjeer grovhakket frisk timian

3 båter finhakket hvitløk

2 teskjeer flaksalt

1 teskje nykvernet pepper

1 desiliter kyllingbuljong (utblandet)

50 gram grovrevet parmesan

Slik går du frem

Det første du gjør, er å forvarme stekeovnen til 220°C. Så legger du brødterninger utover på et bakepapirkledd stekebrett som så plasseres midt i stekeovnen. Brødet skal tørkes i cirka 15 minutter. Deretter tar du det ut og setter det til avkjøling.

Fres de oppstykkede aromasoppene i en varm stekepanne med smør i cirka 5 minutter. Ha så i løk, vårløk, selleri, urter, hvitløk, salt og pepper. Stek hele blandingen i omkring 6-8 minutter til grønnsakene er blitt møre.

(Saken fortsetter under)

Stekepanne med trehåndtak fra tradisjonsrike Le Creuset. Foto: CG.no

Nå finner du frem en stor bolle der du blander sammen brødterninger og grønnsaksblandingen. Egg og buljong vispes sammen før det helles over brødblandingen i bollen. Dryss deretter på parmesan og vend rundt til det hele er blitt godt og grundig blandet.

Dersom du synes blandingen er litt i tørreste laget, så tilsetter du litt mer utblandet buljong.

Sett med fat av to ildfaste, kvadratiske former fra Le Creuset, fremstilt i stentøy og ypperlig for tilberedning av mat i ovn. Foto: CG.no

Hell blandingen over i en godt smurt ildfast form. Dekk så til med aluminiumsfolie og stek brødstuffingen i stekeovnen i cirka 30 minutter. Etter omkring 30 minutter fjernes folien. Fortsett stekingen i mellom 25 og 30 minutter til den har fått en fin og gyllen farge.

Brødstuffingen er det perfekte tilbehøret til kalkunmiddagen som til et saftig kalkunbryst, og passer like godt til kalkun som til kylling.

Bon appétitt!

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.