Oppskrift på restemat: Ribbepizza, pinnekjøtt i vaffel og nachos med kalkun

Når vi samles rundt middagsbordet for å kose oss med jule- eller nyttårsmiddagen, blir det gjerne rikelig med rester. Fremfor å kaste det, kan du i stedet lage mye god mat.

Julen er tiden der det ikke skal spares på noe, spesielt ikke når festmåltidene skal tilberedes og serveres i rikelige porsjoner. Samtidig er julen høysesong for matsvinn. En undersøkelse som MatPrat har gjort, viser at matkasting i julen først og fremst skyldes at det lages for mye mat og julekaker. Det blir fort tett om plassen i kjøleskapet, samtidig som mange er usikre på hvor godt maten holder seg.

– I gjennomsnitt kaster hver nordmann nesten 43 kilo spiselig mat hvert eneste år. For en familie på fire betyr det hele 170 kilo matsvinn i året, forteller matfaglig rådgiver i MatPrat, Bjørn Tore Teigen, til ABC Brand Studio.

– Legger vi sammen alt matsvinnet fra husholdningene i Norge i løpet av et helt år, utgjør det 223.000 tonn. Det er cirka like mye som vekten til 2800 vanlige fly med passasjerer, fortsetter han.

Teigens råd er at restene ikke bør stå for lenge på bordet før det pakkes inn og avkjøles.

– Har man restemat, er det viktig at den pakkes godt inn enten ved at den legges i bokser eller dekkes til med plastfolie. Da unngår man at maten tørker ut, mister smak eller tar smak fra andre ting i kjøleskapet. Samtidig blir det lettere å bruke opp restene, og man unngår å måtte skjære bort eventuelle harde kanter.

MatPrat har en rekke restematoppskrifter, her er fire av dem:

Foto: MatPrat

Dette trenger du til 2 porsjoner:

150 gram rester av stekt ribbe

1 stykk halvstekt pizzabunn (á 180 gram)

3 spiseskjeer hvit pizzasaus

150 gram revet hvitost

75 gram grønnkål

0,5 stykk rødløk

1 spiseskjeer grovhakkede hasselnøtter

0,5 stykk granateple

Slik går du frem

Det første du gjør, er å rense ribberestene for det som måtte være av bein og svor. Deretter skjærer du ribberestene opp i tynne skiver.

Til denne julepizzaen bruker du en halvstekt bunn, eventuelt kan du lage bunnen selv. Legg pizzabunnen på en bakepapirkledd stekeplate, smør på pizzasaus og dryss ost over.

Rens grønnkål, ta eventuelt bort stilken og riv bladene i små biter. Drypp over noen dråper olje og klem oljen inn i grønnkålen. Rens deretter rødløk og skjær den i tynne skiver, før du grovhakker hasselnøtter.

Legg grønnkål, rester av pinnekjøtt og rødløk på pizzaen. Dryss hakkede hasselnøtter over.

Stek pizzaen i stekeovn i 6-7 minutter på 230°C til osten er smeltet og bunnen er blitt deilig sprø. Mens pizzaen står og godgjør seg i ovnen, renser du granateple som du topper pizzaen med. Så er det bare å hente frem pizzaskjæreren og kose seg med deilig julepizza i ordets rette forstand.

Nam!

Foto: Alexander Benjaminsen / MatPrat

Dette trenger du til 4 porsjoner:

Vaffelrøre:

4 egg

2 spiseskjeer sukker

3 desiliter lettrømme

5 desiliter hvetemel

5 desiliter melk

4 spiseskjeer olivenolje

1 teskje bakepulver

0,5 teskje salt



Vaffeltopping:

250 gram renset og plukket kokt pinnekjøtt

50 gram spirer eller ruccula

2 klementiner eller appelsin

4 spiseskjeer rømme (kan sløyfes)

3 spiseskjeer ferdig bbq-saus

Slik går du frem

For mange vil dette bli den ultimate restematen og sikkert en fast tradisjon i årene fremover. Og det er attpåtil enkelt å tilberede, så lenge du ikke har spist opp alt pinnekjøttet allerede:

Visp sammen ingrediensene til vaffelrøren, og rør til en klumpfri røre. La deretter røren stå og svelle i minst 20 minutter. Dersom røren blir for tykk, så visper du bare inn litt kaldt vann.

Stek vafler på den klassiske måten i vaffeljern og avkjøl på rist.

Plukk pinnekjøttet fra hverandre i små biter med fingrene. Varm det så i en stekepanne med olje eller i stekeovnen slik at det blir lunt.

Skrell klementin eller appelsin, og skjær i små biter.

Ha litt rømme på hver av de sprø vaflene og fordel spirer eller ruccula over. Legg på pinnekjøtt og biter av klementin eller appelsin før du topper det hele med litt deilig bbq-saus til slutt.

Foto: MatPrat

Dette trenger du til 4 porsjoner:

300 gram rester av pinnekjøtt

250 gram linguine pasta, eller annen pasta

6 friske sjampinjong

0,5 stykk finhakket løk

1 spiseskje smør eller olje

4 egg

2 desiliter fløte

2 spiseskjeer revet parmesan (kan sløyfes)

eventuelt 4 eggeplomme til servering (kan sløyfes)

0,5 teskje nykvernet pepper

Slik går du frem

Dersom dette ikke allerede er gjort, så starter du med å rense pinnekjøttet fritt for bein og fett. Denne jobben blir lettere dersom pinnekjøttet er lunt.

Hvis du skal bruke fersk spagetti, tar det kun to minutter å koke den i lettsaltet vann. Av den grunn bør du derfor vente med pastakokingen til resten er klart. Hvis du derimot skal bruke tørket pasta fra butikken, bør du koke pastaen mens du renser pinnekjøttet.

Kutt sopp i båter, finhakk løk og fres det hele i en stekepanne med litt smør eller olje. Ha i pinnekjøttet og la det bli gjennomvarmt.

Visp sammen egg, fløte, revet parmesan og pepper.

Hell den ferdigkokte pastaen over i et dørslag og ha den så tilbake i kasserollen igjen. Tilsett stekt sopp, løk og pinnekjøtt.

Vend inn eggeblandingen, varmen fra spagettien sørger for at den blir delikat kokt. Pass på at du varmer nok til at eggeblandingen tykner uten at det blir eggerøre. Dersom pastaen blir litt klissete, kan du tilsette et par spiseskjeer av pastavannet for å løse «problemet».

Server retten med rå eggeplomme og litt nykvernet pepper. Pynt eventuelt med litt friske urter.

Foto: MatPrat

Dette trenger du til 4 porsjoner:

400 gram rester av kalkun eller kylling

0,5 stykk løk

1 pakker tacokrydder + vann etter anvisning på pakken

1 pakke tortillachips (á 200 gram)

0,5 boks hermetiske sorte bønner (á 290 gram)

Cirka 2 desiliter revet hvitost



Til servering:

2 stykk finhakkede vårløk

1 stykk grønn chili i skiver

1 stykk lime i båter

Slik går du frem

Lag deg den ultimate kosematen ved å kombinere nachos med kalkunrestene etter festmiddagen.

Start med å finhakke løk før du skjærer kalkunrestene opp i mindre biter. Fres så både løk og kalkun raskt i en varm panne.

Tilsett tacokrydder og vann etter anvisning på pakken. La det hele småkoke i cirka 5 minutter. Mens det varmes godt i panna, legger du tortillachips på et bakepapirkledd stekebrett eller i en ildfast form.

Ta stekepannen av varmen og fordel det krydrede kalkunkjøttet over de utplasserte chipsene. Skyll bønner i kaldt vann, la dem renne av og fordel bønnene over chipsen. Topp det hele med revet ost.

Siste punkt på listen er gratinering i stekeovn på 225°C i cirka 5 minutter, eller til osten er smeltet. Før du innleder måltidet, kan du toppe nachosen med finhakket vårløk, grønn chili og noen limebåter.

Vel bekomme!

