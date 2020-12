Oppskrift på desserter: Riskrem, karamellpudding og multekrem

Ingen ting setter et bedre punktum på en velsmakende og innbydende jule- eller nyttårsmiddag som en deilig dessert. Og så skader det jo heller ikke at de er relativt enkle å lage.

En undersøkelse foretatt av YouGov for MatPrat i 2020 viser at riskrem fremdeles er den norske favorittdesserten i juletiden hos hele 39 prosent av alle nordmenn. Multekrem kom på andreplass med 17 prosent, mens 9 prosent foretrekker karamellpudding.

I likhet med julemiddagen viser også desserten noen regionale forskjeller. For eksempel er multekremen ubestridt mest populær i Trøndelag og Nord-Norge (25 prosent). Riskrem er på sin side mest populær på Sørlandet (49 prosent), karamellpudding er mest populær i Oslo og Akershus (11 prosent), mens is kommer best ut i resten av Østlandet (10 prosent).

Ifølge matfaglig rådgiver i MatPrat, Bjørn Tore Teigen, er det ikke uten grunn at riskrem og multekrem er såpass populære desserter.

– De er relativt enkle å lage. Så har man rester fra et grøtmåltid tidligere den uken er det bare å bruke restene og blande inn kremen. Det er også relativt enkelt å piske krem til multekremen, utdyper Teigen overfor ABC Brand Studio.

– Når det gjelder karamellpudding, kan det være at noen ønsker å kjøpe dette da det ofte tar lengre tid å lage, fortsetter han.

Foto: Mari Svenningsen / MatPrat

Dette trenger du til 4 porsjoner:

500 gram risgrøt

4 spiseskjeer sukker

1 teskje vaniljesukker

3 desiliter kremfløte

Rød saus:

4 desiliter husholdningssaft

Cirka 3 desiliter vann

1 spiseskje potetmel

Slik går du frem

Start med å piske kremfløte og sukker til krem. Bland så inn grøt til riskremen har fått ønsket konsistens. Smak til med sukker og vaniljesukker.

Bland saft av rips, bringebær eller kirsebær en del sterkere enn når du drikker den. Kok deretter opp saft og potetmel under omrøring. Avkjøl sausen.

Riskremen serveres med deilig rød saus. Mange holder en knapp på rød saus av kirsebærsaft som i sin tur gir en smakfull og god saus. Andre igjen foretrekker frisk og deilig bringebærsaus.

Foto: Mari Svenningsen / MatPrat

Dette trenger du til 4 porsjoner:

4 desiliter kremfløte

5 desiliter multer

3 spiseskjeer sukker

Slik går du frem

Denne tidløse klassikeren av en dessert er særdeles enkel å lage og serveres gjerne sammen med krumkaker eller kjeks. Det er i bunn og grunn snakk om kun to steg:

Bland sukker og multer. Pisk fløte til krem og vend multene forsiktig inn i den stivpiskede kremen.

Om du ikke har ferske multer tilgjengelig, kan du enkelt benytte deg av multesyltetøy – klikk her for å se hvordan du selv kan lage det deilige pålegget med de guloransje bærene.

Foto: Alexander Benjaminsen / MatPrat

Dette trenger du til 8 porsjoner:

2 desiliter sukker til karamell

6 desiliter melk (helmelk)

3 desiliter kremfløte

5 spiseskjeer sukker

8 egg

1 vaniljestang eller vaniljesukker

Sammenliknet med multekrem er denne fløyelsmyke nytelsen litt mer tidkrevende og omfattende å tilberede. Til gjengjeld får du en dessert som går rett hjem året rundt hos hele familien, ung som gammel.

Slik går du frem

Karamellpuddingen lages dagen før den skal serveres til dessert.

Første steg er å smelte sukker i en kjele på svak varme. Når sukkeret har smeltet, øker du varmen slik at du får en jevn brun farge.

Rør med sleiv underveis slik at det ikke svir seg, men ikke før sukkeret faktisk har begynt å smelte. Rører du i sukkeret før det er smeltet, kan det komme til å krystallisere seg og da ender du opp med harde klumper.

Et godt tips er å ha et par dråper sitronsaft i karamellen, da unngår du at den svir seg så lett.

Hell i karamellen, og vend litt på formen så det dekker hele bunnen og litt opp på kantene. Husk å bruke grytekluter og vær fremfor alt forsiktig når du glaserer formen. Karamellen har nemlig svært høy temperatur på omkring 170°C.

Dersom du koker ut kjelen med litt vann, vil du klare å få bort rester av karamell i kjelen. Sett gjerne sleiven oppi.

Del vaniljestang i to og skrap ut frøene. Ha frøene og den hele vaniljestangen i en kjele sammen med melk, fløte og sukker. Kok opp og avkjøl blandingen litt.

Pisk egg lett i en bolle og spe på med melkeblandingen. Den sammenpiskede blandingen skal deretter stå i ti minutter for å unngå at det danner seg luftbobler i puddingen.

Sil blandingen over i formen som settes i en langpanne. Hell deretter kokende vann i pannen til 1/3 opp på formen før langpannen plasseres på nederste rille i en forvarmet ovn.

Nå skal karamellpuddingen stekes på 120°C i cirka to timer til den er blitt stiv. Selve steketiden kan variere litt fra gang til gang. Når det nærmer seg to timers steketid, bruker du baksiden av en fuktet skje til å kjenne etter om karamellpuddingen er ferdig. Fasiten er fast og på samme tid litt ettergivende.

Avkjøl puddingen i formen til neste dag og server gjerne med karamellsaus og pisket kremfløte.



Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no