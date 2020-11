Oppskrift: Deilig pinnekjøtt med kålrabistappe og vossakorv

Artikkelen inneholder annonselenker.

Tørking av både kjøtt og fisk er en konserveringsmetode som har vært praktisert flittig siden steinalderen. Pinnekjøttet er på sin side dokumentert tilbake til 1700-tallet og ting tyder på at retten er mye eldre.

Pinnekjøtt er en tradisjonell norsk matrett av saltet og tørket ribbe av sau som har vært brukt særlig som festmat til jul. Foto: Ida Nyborg/naturligkosthold.no

Som julemat ble den imidlertid neppe brukt før reformasjonen i 1536, da var det nemlig fastetid i desember – helt fram til første juledag. Da var det kun lov å spise fisk i fasten, det var først juledags morgen det igjen var tillatt å spise kjøtt.

I våre dager er forholdene ganske annerledes der vi nyter et stort antall kjøttbaserte måltider gjennom det meste av julemåneden. Og dersom julematen skulle hatt sin egen popularitetskonkurranse, ville pinnekjøtt seilt pent inn til sølvmedalje bak svineribba.

Hele 70% av befolkningen har den tradisjonelle norske matretten av saltet og tørket ribbe av sau (eller geit) på menyen i løpet av julematsesongen. Selv om den øker i popularitet på Østlandet, er det først og fremst vestlendinger og nordlendinger som har det som foretrukket hovedrett på julaften. Samtidig er det stadig flere som spiser pinnekjøtt på julaften.

Dette trenger du til pinnekjøttmiddag (6 porsjoner)

2,4 kilo pinnekjøtt – gjerne mer om du skal servere til et sultent selskap

1 stykk vossakorv, ring à 500 g.

Klassisk og tidløs stålkasserolle fra Christiania 1739 med 3 lags bunn passer perfekt når du skal dampe pinnekjøtt. Foto: Christiania Glasmagasin

Når du skal handle inn pinnekjøtt, kan du beregne cirka 400-500 gram pinnekjøtt per person ettersom det ofte er mye bein. Det finnes mange forskjellige varianter og kvaliteter, så her velger du selv ut fra egne preferanser. Du kan gjerne forhøre deg der du handler dersom du er usikker.

Alt du trenger av kjøkkenutstyr til matlagingen, finner du hos Christiania Glasmagasin.

(Saken fortsetter under)



Slik går du frem for å tilberede pinnekjøtt

Pinnekjøttets unike smak skyldes de eldgamle konserveringsmetodene salting og tørking. Dersom du ønsker deg skikkelig saftig pinnekjøtt på tallerkenen, er det huskeregelen 30-3 som gjelder. Det betyr 30 timers utvanning og 3 timers damping for å sikre et saftig og velsmakende resultat.

Noe godt til maten? Augustin pilsnerglass er spesielt designet for når du skal nyte smaken av lyse og lette øl-typer. Foto: Christiania Glasmagasin

Noe som gjerne går igjen hos de som skal lage pinnekjøtt for aller første gang, er viktigheten av å få vannet det godt ut på forhånd. Ettersom pinnekjøttet er saltet og tørket/speket, er det viktig å få vannet ut før bruk.

Beregn tiden til cirka 30 timer og skift vann i alle fall én gang underveis. La pinnekjøttet stå i romtemperatur mens det ligger i vann. Vi vil for øvrig anbefale deg å spørre om anbefalt utvanningstid der du kjøper kjøttet.

Damp pinnekjøttet i en stor gryte over en rist laget av bjørkepinner, enten fra butikken eller plukket fra skogen. Du kan også investere i en stor kjele med innvendig kurv, som for eksempel denne bestselgeren fra ClassicPro.

(Saken fortsetter under)

Stjerneriflet Jul fra Royal Copenhagen har nostalgiske elementer som gir feiringen en helt spesiell julestemning. Se hele serien her. Foto: Christiania Glasmagasin

Pinnekjøttet skal småkoke/trekke ved 85-95 grader i minst 3 timer til kjøttet nesten slipper beinet og er mørt. Dersom du bruker vossakorv, kan disse dampes sammen med kjøttet de siste 10-15 minuttene.

Ta vare på sjyen som er igjen i gryta. Denne serveres som saus eller sjy til maten.

Du kan eventuelt brune pinnekjøttet lett i stekeovnen. Dette gjøres ved å legge pinnekjøttet på en rist over en langpanne som så settes under grillen eller høyt i ovnen i omkring 5 minutter. Her er det viktig at du følger godt med underveis.

(Saken fortsetter under)

Det er viktig at du har stor nok kjele når pinnekjøtt skal stå på menyen. Foto: Ida Nyborg/naturligkosthold.no

Tilbehør: Kålrabistappe eller rotmos (til 6 porsjoner pinnekjøtt)

1,5 kilo kålrabi

2,5 stykk gulrot

1,5 stykk potet

1,2 desiliter kremfløte

3,5 spiseskjeer smør

2,5 teskjeer salt

0,5 teskjeer pepper

Salt- og pepperkvernen fra Le Creuset. Foto: Christiania Glasmagasin

Som tilbehør kan du lage en god rotmos av kålrabi, gulrøtter og potet, ofte kalt kålrabistappe. Disse kuttes i jevne biter med for eksempel porselensknivene fra DeCussion og kokes møre i lettsaltet vann. Hell så av vannet og mos grønnsakene sammen med smør og fløte. Smak til underveis med salt og pepper.

Du kan gjerne tilsette en skvett av sjyen fra kokingen også. Bruk så en stavmikser for å sikre deg en jevn rotmos der ingrediensene er godt mikset sammen.

Det hele avsluttes i beste Ingrid Espelid Hovig-stil med et dryss av finhakket persille. Serveres sammen med poteter av eget ønske.