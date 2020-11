Oppskrift: Risgrøten som vil gi Julenissen vann i munnen

Artikkelen inneholder annonselenker.

Selv om risengrynet var blitt innført til Norge allerede på 1300-tallet, ble det lenge ansett som en rikmannsrett og det var et statussymbol å kunne servere risengrynsgrøt på julaften. Først på 1800-tallet inntok risgrøt for alvor rollen som et smakfullt midtpunkt på julaften blant arbeiderklassen.

Server grøten i det tradisjonelle Nisseserviset fra Porsgrunds Porselænsfabrik. Foto: Christiania Glasmagasin

Siden er den blitt en tradisjon som mange først og fremst forbinder med julehøytiden. I tidligere tider var det allmenn tro at dersom man ikke satte ut grøt til nissen julaften, så ville gården og folkene som bodde der bli rammet av ulykker. Da det ble gjort en undersøkelse i 2009, viste det seg at omkring 400.000 nordmenn fremdeles satte ut en skål med grøt til nissen.

I dag spiser mange av oss julegrøt til lunsj på julaften, men grøt er også en vanlig rett å få servert både på skoler, i barnehager og på arbeidsplasser i førjulstiden. Det er anslått at 35 prosent av oss spiser grøt fire ganger eller mer i løpet av desember måned.

Julegrøt kan lages på mange måter. Du kan lage både langtidskokt, hurtigkokt og «ferdig-til-å-varmes-opp»-grøt. Det viktigste må likevel være å skape den gode julestemninga, enten du deler måltidet med venner, familie eller kolleger.

Som barnemat er grøt fortsatt svært mye brukt, da den egner seg godt for barn som ikke har fullt utviklet tannsett. Foto: Colourbox.com

Dette trenger du til julegrøt (6 porsjoner)

3 desiliter grøtris

6 desiliter vann

1,5 liter melk

1,5 teskje salt

Med juelgrøt er det obligatorisk med tresleiv, som denne Aanonsen. Klikk på bildet for å bestille. Foto: Christiania Glasmagasin

En like viktig ingrediens er den obligatoriske skåldete mandelen som skal puttes oppi grøten før alle skal forsyne seg.

Historikeren mener tradisjonen som fremdeles står sterkt i Norge og Danmark, skriver seg fra leken «Kong Bønne» fra 1500-tallet. Da ble en bønne gjemt i puddingen, og finneren kunne under tilnavnet Kong Bønne gi de andre rundt bordet tilnavn. I dag er bønnen skiftet ut med en mandel, og for finneren er det tradisjon at det venter en marsipangris i premie.

Alt du trenger av kjøkkenutstyr til matlagingen, finner du hos Christiania Glasmagasin.

Slik går du frem for å lage grøt

Dersom du velger å servere langtidskokt grøt, er det viktig å ha en gryte av passende størrelse. Skal du servere flere, trenger du en større gryte, som for eksempel denne grøtkjelen på 7 liter fra kjeleserien ClassicPro.

Først koker du opp grøten med vann og rører jevnlig under koking slik at grøten ikke brenner seg. Dette er også en fin anledning til å tilsette litt ekstra smak på grøten. Du kan for eksempel bruke vaniljestang, stjerneanis eller en liten kanelstang.

Hver jul dekkes det opp med det populære Nisse-serviset fra Porsgrund Porselen i tusenvis av norske hjem. Foto: Christiania Glasmagasin

Et tips for å få en litt annerledes julegrøt kan være å tilsette litt rømme når den er ferdig kokt. Da får du en frisk syrlighet som gjør julegrøten litt mer eksklusiv.

Server grøten i det tradisjonelle Nisseserviset fra Porsgrunds Porselænsfabrik. Og når vi snakker om nisser: Ikke glem å fylle en skål med grøt som du setter ut på trammen, under busken, ved garasjedøren eller vedskjulet til Julenissen.