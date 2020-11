Oppskrift: Tradisjonell lutefisk i ovn og kjele

Artikkelen inneholder annonselenker.

Mange av dagens norske juletradisjoner er skikker som er blitt videreført fra katolsk tid. Før reformasjonen i 1536 var det fastetid i desember – helt fram til første juledag. Da var det kun lov til å spise fisk i fasten, det var først juledags morgen det igjen var tillatt å spise kjøtt. Dette er fjernt fra desembermåneden slik den fortoner seg i vår tid, der vi nyter kjøttmat i alle varianter lenge før julaften er et faktum.

Samtidig er tradisjonen med fisk på julaften fremdeles svært utbredt, mange familier kan ikke se for seg en julaften uten lutefisk som er dokumentert så langt tilbake som til 1500-tallet. Utgangspunktet er tørrfisk som får sin karakteristiske smak og konsistens ved at den bløtes og lutes.

I dag må den som oftest vike til fordel for mer populære julemiddager som svineribbe og pinnekjøtt. Like fullt er den et sunt alternativ for den som kunne tenke seg å prøve noe annet på julaften.

(Saken fortsetter under)

Støpejerngryten fra tradisjonsrike Le Creuset egner seg ypperlig til å blant annet koke lutefisk til jul. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Christiania Glasmagasin

For seks porsjoner lutefisk trenger du:

3 kilo lutefisk

2,5 spiseskjeer salt

1200 gram mandelpotet, ringerikspotet eller gulløye

Når du handler inn lutefisk til julemiddagen, bør du beregne cirka 500-750 gram rå lutefisk per person. Dersom man er veldig glad i lutefisk, beregnes det opptil 1 kilo lutefisk per person.

Alt du trenger av kjøkkenutstyr til matlagingen, finner du hos Christiania Glasmagasin.

Lutefisk bakt i ovn: Slik går du frem

Dersom du skal lage store mengder lutefisk, for eksempel til julemiddagen, vil det lønne seg for deg å dampe/bake fisken i ovn.

Hvis du vil ha en fast variant av lutefisken, må den saltes et par timer før den skal dampes og deretter plasseres kjølig i et par timer. Bruk en god kokkekniv og del opp fisken i passe serveringsstykker. Prøv å se til at filetene får så lik størrelse som mulig, på den måten unngår du at noen stykker blir for lite kokt mens andre blir overkokt.

(Saken fortsetter under)

Den største ildfaste formen i dette settet rommer 2,5 liter og har innermål på 28x19 cm. De to mindre formene er på 14x12 cm og rommer 7 desiliter. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Christiania Glasmagasin

Legg den oppskårede fisken med skinnsiden ned på rist i en stor ildfast form eller i en langpanne. På den måten renner overflødig vann av fisken slik at den dampes fremfor å kokes. Dekk over med aluminiumsfolie, pass på at folien ikke kommer i kontakt med fisken ettersom aluminium reagerer med lut.

Damp fisken på 200 grader i omkring 20-30 minutter. Tiden du trenger, kommer helt an på hvor tett fiskestykkene ligger og hvor mye fisk som dampes.

Lutefisk kokt i kjele: Slik går du frem

Det anbefales å bruke en stor stålkjele dersom du skal koke fisken i kjele. Kjelen må ikke være av aluminium ettersom aluminium reagerer med lut, slik at både kjele og fisk blir misfarget.

Hvis du vil ha en fast variant av lutefisken, må den saltes et par timer før den skal dampes og deretter plasseres kjølig i et par timer.

Bruk en god kokkekniv og del opp fisken i passe serveringsstykker. Prøv å se til at filetene får så lik størrelse som mulig, på den måten unngår du at noen stykker blir for lite kokt mens andre blir overkokt.

(Saken fortsetter under)

Klassisk og tidløs fra Christiania 1739 i 18/8 rustfritt stål med 3 lags bunn, noe som gir lang levetid. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Christiania Glasmagasin

Legg fisken med skinnsiden ned på en rist i bunnen av kjelen, dryss salt over og hell på cirka 1 desiliter vann per kilo fisk. Så legger du lokket på og koker opp på svak varme. Holdt et godt øye med fisken slik at den ikke «forsvinner» i kjelen.

Fisken skal trekke på svak varme i cirka ti minutter til den er ferdig kokt. Den er klar dersom den flaker seg når du trykker lett på den.

Tilbehør til lutefisk

Som tilbehør er det vanlig å servere blant annet grov sennep, baconterninger og ertestuing, men det finnes ingen endelig fasit. Vi oppmuntrer deg til å velge tilbehør ut fra eget og gjestenes ønsker, og gjerne prøve ut en helt ny vri.

(Saken fortsetter under)

Stjerneriflet Jul fra Royal Copenhagen har nostalgiske elementer som gir feiringen en helt spesiell julestemning. Se hele serien her. Foto: Christiania Glasmagasin

Hvis du likevel ønsker å prøve deg på den tradisjonelle ertestuingen, kan du lage stuingen på selskapserter i stedet for å bruke tørre erter. Kok opp til ertene nesten er møre og mos de med en stavmikser. Smak til med smør, salt og pepper. Server med smakfull pepperrotsennep – en sikker vinner for et vellykket lutefiskmåltid.

Et siste tips: Dersom du skulle ha ribbefett tilgjengelig, kan du fint helle det over lutefisken. Hvis du vil ha litt ekstra sødme, kan du prøve sirup eller brunost.