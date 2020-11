Oppskrift: Slik sikrer du klassisk ribbe med sprø svor til jul

Artikkelen inneholder annonselenker.

I dag er ribbe det aller vanligste å servere på julaften. Som navnet tilsier er det ribbestykket av gris. Kjøttet er ikke konservert, men tilberedes ferskt, og de vanligste ribbestykkene er tynnribbe eller familieribbe, som er tynnribbe med ytrefileten på. Tradisjonen med svineribbe, som det er anslått at er foretrukket hovedrett på julaften i 60 prosent av norske hjem, er imidlertid ikke så gammel som vi kanskje tror.

Lutefisk er dokumentert tilbake til 1500-tallet, juletorsk skriver seg til 1800-tallet, mens rakefisken finner vi kilder på allerede fra 1400-tallet.

Selv om ribbe spilte en viktig rolle i det før-kristne vinterblotet og nevnes i norrøn mytologi, var det ikke før støpejernskomfyren ble vanlig på begynnelsen av 1900-tallet at ribba begynte å bli utbredt som julemat først og fremst på Østlandet, gjerne med fast selskap av medisterkaker og surkål. Før den tid var det vanlig med åpen ild, som ga mindre rom for mer kompliserte retter.

Svineribbe tilberedes i steikeovn. Det ligger mye prestisje i å få sprø svor på ribba. Foto: Tomas Ekeli / Flickr

For seks porsjoner ribbe trenger du:

Cirka 2 kilo tynnribbe eller familieribbe

3 teskjeer salt

2 teskjeer pepper

Rundt 2 desiliter vann

Når det kommer til mengden kjøtt, bør du beregne alt fra 300 til 500 gram per person.

Hvis du planlegger å servere ribbe sammen med tilbehør som medisterkaker og julepølse, kan du fint redusere til 250 gram per person.

Om du vil ha nok ribbe til at du også kan servere kald ribbe til julefrokost eller julelunsj, så beregner du cirka 450 gram per porsjon.

Hvordan forberede ribbe før steking

Et godt tips er å kjøpe inn ribba et par dager før den skal stekes. Dersom du kjøper frossen ribbe, trenger den gjerne to døgn på seg i kjøleskap til å tine skikkelig før du går i gang.

Begynn gjerne 1-3 dager før du skal steke ribba. Bruk en skarp, spiss kniv til å skjære gjennom svoren og litt ned i spekket på ribba. Ribba skal være rutet godt ned i svoren.

Deretter skal du krydre og gni ribba godt inn med både salt og pepper. Dekk den deretter med aluminiumsfolie og oppbevar i kjøleskapet i 1-3 dager før steking.

Slik går du frem for å steke ribbe

Ta gjerne ut ribba et par timer før den skal stekes og legg den i en langpanne med vann som den skal dampes i.

Det anbefales å beregne god tid for steking. Begynn med å steke/dampe ribba opp ned i vannbad, og pass på at vannet trekker godt opp i svoren slik at svoren blir «kokt». Damp på 120 grader i 2-3 timer til ribba har omkring 80 grader i kjernetemperatur. Temperaturen kan du enkelt måle med digitalt steketermometer med LCD-skjerm.

Snu ribba, og sett ovnen på 220 grader med varmluft. Legg noe under ribba, for eksempel en klump med sølvfolie, slik at den er høyest på midten. Da unngår du at fett samles på toppen av ribba, men i stedet renner av.

Selv om ribbe som julemat er en yngre tradisjon enn for eksempel pinnekjøtt eller lutefisk, spiste hele 55 prosent av nordmenn ribbe på julaften i 2014. Foto: Christiania Glasmagasin

Stek til svoren begynner å boble, i cirka 1 time. Skru opp til 250 grader og følg nøye med slik at den ikke brenner seg. Noen ganger vil du kunne se at deler av svoren blir ferdig stekt før resten, da kan du dekke de ferdige områdene med aluminiumsfolie slik at det ikke blir brent.

La ribba hvile i minst 20 minutter før du begynner dele den opp. Benytt en god kokkekniv i damaskstål til å skjære opp ribba, som for eksempel Tokai kokkekniv fra Christiania 1739.

Tradisjonelt har juleribba blitt servert med kokte poteter, rosenkål, gulrøtter, rødkål og/eller surkål som tilbehør. Mange velger også å fylle opp poselensfatet med medisterkaker og medisterpølser, og gjerne litt tyttebærsyltetøy for å friske opp smaken.

Hvis du skulle ha igjen litt rester etter julemiddagen, er ribba som sagt ypperlig å spise kald dagen etterpå, gjerne i lefse med grov sennep på. Eventuelt kan du lage en asiatisk ribbe dagen derpå. Bruk ribberestene i steam buns/bao buns sammen med litt grønnsaker som agurk, gulrot og vårløk og topp det hele med hoisin-saus og kanskje litt chili-majones.

Svineribbe serveres tradisjonelt sammen med surkål laget av hvikål eller rødkål, gjerne i følge med medisterkake og medisterpølse, svisker eller epler. Foto: Alexander Benjaminsen/MatPratFoto: AnneCN/Flickr

Tilbehør til ribbe

I de senere årene har det kommet mange varianter av juleribba, og stadig flere forsøker seg på nye tvister av den tradisjonelle oppskriften. Her kan du prøve deg frem med tilbehør etter eget ønske og ulike smakskombinasjoner du tror vil falle i god jord hjemme hos deg. Sammen med potet er surkål og rødkål det vanligste tilbehøret å servere ved siden av juleribba. Mange velger dessuten å fylle fatet opp med medisterpølser og medisterkaker.

Det kanskje viktigste tilbehøret er innholdet i sausenebbet. Noen velger å bruke ren sjysaus fra ribbefettet, andre sverger til en jevnet saus med smakstilsetninger som einer- eller tyttebær, geitost, rødvin og ulike krydder.

Her er en liten liste over gamle og nye favoritter på tilbehørsfronten:

Surkål

Rødkål

Rosenkål

Medisterpølser

Medisterkaker

Sosisser

Tyttebærsyltetøy

Honningstekte eplebåter, svisker og løk

Poteter

God saus

Ha en riktig fin middag!