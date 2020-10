Oppskrift på lite pepperkakehus på kopp – og andre søte pepperkaker til jul

Artikkelen inneholder annonselenker.

Lag pepperkakefigurer i 3D, eller pynt opp med utradisjonell kakepynt. Her får du inspirasjon og tips til utstyr som kan være greit å ha når du skal gjøre litt ekstra ut av julebaksten.

Mini-pepperkakehus til å henge på koppen

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Disse supersøte, små pepperkakehusene er ikke vanskelige å lage. Og i utgangspunktet trenger du bare pepperkakedeig og maler du kan skrive ut.

Her finner du mal til mini pepperkakehus du kan skrive ut.

Pepperkakeformer til pepperkakehus



Om du vil gjøre det hele mer effektivt kan ferdige pepperkakeformer være en idé. Pepperkakeutstikkeren til hus i 2D kan enten brukes som den er – eller du kan lage 3D-hus med den ved å lage ekstra firkanter til tak og sidevegger.

Her får du kjøpt pepperkakeform til hus å henge på koppen.

Her finner du kvadratiske pepperkakeformer til å lage tak og sidevegger.

Her finner du flere ulike former til å lage pepperkake til å henge på koppen.

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Nettbutikken Slikkepott.no har dessuten ferdig utstikkersett til lite pepperkakehus, mens som er litt for stor til å sette på koppen. Det kan uansett gjøre seg som pepperkakehus i porsjonsstørrelse.

Utstikkersett til lite pepperkakehus finner du her.

Utstikkersett til stort pepperkakehus finner du her.

Slik limer du sammen pepperkakehusene

Spiselig lim for å lime sammen pepperkakehusene. Klikk på bildet for å gå til produktet.

Når du skal lime sammen pepperkakehusene, kan du selvsagt bruke knekk (smeltet sukker). Men dette er fort gjort å brenne seg på, og ikke nødvendig for å holde sammen disse små pepperkakehusene. Du kan for eksempel bruke spiselig lim. Så unngår du både skåldede fingre, og en brent smak på pepperkakene.

Her får du kjøpt spiselig lim.

Tips til pynt av pepperkaker

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Melisglasur kan brukes til både dekorasjon, og til å feste kakepynt på pepperkakene. Melisglasur lager du av eggehviter og melis. For å gjøre dekorasjonen presis og

unngå gris, anbefaler vi å bruke sprøytepose med en passende tip.

Her finner du sprøyteposesett med 8 tipper og pose som kan gjenbrukes.

Med sprøytepose og en stø hånd kan du for eksempel dekorere med «hardangersøm» på pepperkakene, slik Silje Mork Bjørndal (@naturepicbysilje) har gjort.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Silje Mork Bjørndal

Gi farge til glasuren

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Vil du farge glasuren, anbefaler vi pastafarger fra ProGel, som gir mer fargeintensitet enn konditorfargene man vanligvis finner i dagligvarebutikker. Fargene fra ProGel er svært drøy i bruk, så en tube her varer lenge. Du kan også bruke fargene til andre kake- og bakeprosjekter. Med ProGel kan du velge i et hav av farger og nyanser.

Her finner du et stort utvalg av pastafarger fra ProGel.

Pynt med kakestrø



Klikk på bildet for å gå til et stort utvalg kakestrø.

Nonstop og seigmenn er klassisk pepperkakepynt. Men hva med å pynte med kakestrø også? I videoen over har vi dekket taket på pepperkakehusene med melisglasur, før vi dypper i kakestrø. Så enkelt, og så lekkert! Det samme kan du gjøre med pepperkakemenn. Dekk et avgrenset område med melisglasur, og dypp i ønsket kakestrø.

Her finner du et stort utvalg ulik kakestrø og perler.

3D-pepperkaker

Det er ikke bare pepperkakehus som kan lages i 3D. Og med riktige former blir dette like imponerende som det er enkelt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Pepperkakene i bildet over er laget med et 3D-utstikkersettet, bestående av former til juletre, snømann, reinsdyr og slede.

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Settet med pepperkakeformer finner du her.

Lag søte 3D-hjerter med settet med pepperkakeformer. Med dette settet kan du lage hjerter i to ulike størrelser. Ypperlig å henge på juletreet.

Her finner du settet til å lage 3D-hjerter med.

Uvanlige pepperkakeformer



Pepperkakemann, -kone, -stjerne og -hjerte. Hvem har sagt at du bare kan lage de klassiske pepperkakene? Boltre deg i alle de morsomme og herlige pepperkakeformene som finnes der ute.

Finn lenkene til alle pepperkakeformene under bildegalleriet.





Kjøp pepperkakeformer av verktøy her.

Dinosaur-pepperkakeformer finner du her.

Enhjøring-pepperkakeform finner du her.

Pepperkakeformer fra Mummitrollets univers finner du her.

Her finner du Pippi Langstrømpe-settet.

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Noe attåt til kaffen

Og skal du ha enda et tips til pepperkake-serveringen? En kopp kaffe eller gløgg er alltid bedre med noe søtt attåt. Det har denne koppen tatt hensyn til. Kaffekoppen kommer nemlig med en egen hylle til kjeks – eller pepperkaker.

Her får du kjøpt koppen med egen kjekshylle.