Oppskrift: Slik lager du syltet sopp

Artikkelen inneholder annonselenker.

Høsten er tiden da naturens eget spiskammer er fylt med råvarer, og her i Norge har soppsanking for matauk lange tradisjoner. Sesongen for sopp strekker seg gjerne til frosten begynner å komme et godt stykke inn i oktober måned. Og med en god oversikt over hvilke sopper man skal plukke og hvilke som skal få stå, er det rikelig med kulinariske muligheter å velge mellom.

Mange velger å tørke soppen for senere bruk. Tørket sopp kan enten rives og brukes som slags krydder i maten, eller du kan legge den i bløt i lunkent vann i cirka en halvtime. Deretter siler du av vannet (vannet kan brukes til å smaksette saus), og soppen brukes som fersk sopp.

For å tørke sopp trenger du en sopp-/fukttørker. Hos Bakeren og Kokken finner du et rikt utvalg av sopptørkere i ulike prisklasser. Vi anbefaler Princess Dehydrater Tørkeovn til 568 kroner med seks nivåer slik at du kan tørke mye samtidig.

(Saken fortsetter under)

Kremet soppsuppe. Foto: Colourbox.com

Men du kan også lage syltet sopp. Det hele er veldig enkelt, det er bare å følge oppskriften under:

Oppskrift: Syltet sopp

Du trenger:

Med Good Grips målebeger fra OXO kan du enkelt avlese mens du heller. Kjøpes hos bakerenogkokken.no. Foto: Bakeren og Kokken

2 desiliter hvitvinseddik (bytt eventuelt ut med eplecidereddik)

2,5 desiliter brunt sukker (farin)

1 desiliter vann

1 pose sjalottløk

4 hvitløksbåter

Krydder (velg krydder du selv liker, som for eksempel koriander, nykvernet pepper og nellik)

Salt

Norgesglass

Bakeren og Kokken har et stort utvalg av målebegre og måleskjeer, sjekk ut her.

Dette er fremgangsmåten:

Det aller første du gjør, er å sterilisere glassene du skal bruke. Fyll opp en stor kjele med kaldt vann og legg så glassene – i tillegg til lokk og pakninger/stikker – i kjelen. For mange er Norgesglass det ultimate syltetøyglasset – ikke bare egner det seg ypperlig til sylting, det gjør seg også perfekt til servering og dekorering på bordet.

Det anbefales at du også legger selve klypen som du skal løfte glassene opp med, samt øsen du skal bruke for å få lagt soppen over på glass, opp i kjelen. Deretter skrur du platen på full varme og koker opp. Når vannet koker, lar du alt ligge oppi og småkoke mens du går i gang med å sylte soppen.

Se hele utvalget av Norgesglass hos Christiania Glasmagasin

(Saken fortsetter under)

Foto: Christiania Glasmagasin

For å rense soppen skikkelig trenger du en god soppbørste, som denne i oljet bjørk. Foto: Bakeren og Kokken

Start med å rense soppen – gjerne kantareller – dersom dette ikke allerede er gjort på forhånd. Husk at du skal bruke en børste, som denne i bjørk, når du skal rense sopp. Ikke bruk vann. Soppen skal være pen og helst ikke for store. Del de største opp i mindre biter, mens de mindre soppene fint kan beholdes hele.

Deretter renser og skjærer du opp sjalottløk og hvitløk i henholdsvis ringer og skiver. Putt så alle ingredienser med unntak av soppen opp i gryta.

Foto: Christiania Glasmagasin

Støpejern er kjent for å være et av de beste materialene til matlaging. Her kan du sjekke ut Christiania Glasmagasins rikholdige utvalg av støpejernsgryter fra Le Creuset, selve klassikeren på kjøkkenet.

Underveis smaker du til med salt og krydder mens du koker opp. Når laken er kokt opp, senker du varmen og lar den stå til avkjøling i omkring 10-15 minutter.

Når laken er blitt kald, legges soppen oppi.

Plukk glassene du skal bruke opp av kjelen og legg de over på et rent kjøkkenhåndkle. Bruk en klype eller en gaffel for å løfte lokkene opp av det kokende vannet. Hell litt på glassene slik at vannet renner ut. Det er viktig at det ikke kommer noen bakterier på innsiden av glassene, på pakningene eller på innsiden av lokket, så bruk rene (gjerne kokte) redskaper i denne prosessen.

Nå fyller du glassene med de varme soppene, fyll opp cirka to centimeter fra kanten. Når glasset er fylt opp med velduftende syltet sopp, skrus lokkene godt fast. Syltet sopp bør helst lagres mørkt og kjølig, fortrinnsvis i kjøleskapet. Uåpnede glass med syltet sopp har lang holdbarhet – lukt og smak før du eventuelt kaster mat.