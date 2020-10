Oppskrift: Slik lager du baconsyltetøy

Artikkelen inneholder annonselenker.

Når det kommer til helgefrokost, er det lite som er mer klassisk enn stekt egg med eller uten plomme, kombinert med gylne, sprøstekte baconstrimler. Det lettsaltede og røkte sideflesket på grisen er en utrolig populær sideingrediens i en lang rekke ulike retter, men hvor godt kjent er du med baconsyltetøy?

Baconsyltetøy – eller baconmarmelade som det også kalles – kan minne om den østerrikske forretten Verhackert der røkt bacon blir malt sammen med løk, hvitløk og krydder for så å ligge til modning i kjøleskap i to uker før det spises.

(Saken fortsetter under)

Baconsyltetøy gjør seg også godt på brødskiva. Foto: Navaro / Wikimedia

Baconsyltetøy kan fint spises når den er ferdig laget og passer perfekt som garnityr på pølse og hamburger. Marmeladen kan også nytes direkte på brødskive som et deilig alternativ til baconost.

Å lage baconmarmelade er veldig enkelt, det er bare å følge oppskriften under:

Du trenger:

Med Good Grips målebeger fra OXO kan du enkelt avlese mens du heller. Kjøpes hos bakerenogkokken.no. Foto: Bakeren og Kokken

1 stykk rød chili



2 båter hvitløk

2 spiseskjeer olje til steking

200 gram bacon i terninger

1 desiliter lønnesirup

1 spiseskje brunt sukker

0,5 teskje sennepsfrø

1 pakke cherrytomater (á 250 gram)

2 spiseskjeer akevitt

2 spiseskjeer rødvinseddik

0,25 teskje salt

0,25 teskje pepper

Norgesglass

Bakeren og Kokken har et stort utvalg av målebegre og måleskjeer, sjekk ut her.

Dette er fremgangsmåten:

Det aller første du gjør, er å sterilisere glassene du skal bruke. Fyll opp en stor kjele med kaldt vann og legg så glassene – i tillegg til lokk og pakninger/stikker - i kjelen. For mange er Norgesglass det ultimate syltetøyglasset – ikke bare egner det seg ypperlig til sylting, det gjør seg også perfekt til servering og dekorering på bordet.

Det anbefales at du også legger selve klypen som du skal løfte glassene opp med, samt øsen du skal bruke for å få lagt syltetøyet over på glass, opp i kjelen. Deretter skrur du platen på full varme og koker opp. Når vannet koker, lar du alt ligge oppi og småkoke mens du går i gang med å lage baconsyltetøyet.

Se hele utvalget av Norgesglass hos Christiania Glasmagasin.

(Saken fortsetter under)

Det første du gjør, er å finhakke løk og chili, samt rive hvitløk. Dersom du er svak for sterk mat, kan du gjerne ta i litt ekstra chili. Fres det i en gryte sammen med olje til løken er blitt blank, deretter tilsettes baconterninger. La blandingen frese på middels varme i omkring 6-8 minutter slik at baconet får en fin, gylden farge og begynner å bli sprøtt. Husk å røre om av og til slik at det ikke svir seg i bunnen av gryta.

Støpejern er kjent for å være et av de beste materialene til matlaging og er ideell til tilberedning av blant annet baconmarmelade. Her kan du sjekke ut Christiania Glasmagasins rikholdige utvalg av støpejernsgryter fra Le Creuset, selve klassikeren på kjøkkenet.

Neste steg er å ha i lønnesirup, brunt sukker, sennepsfrø og cherrytomater i kjelen. Nå skal blandingen koke på middels varme i 5-10 minutter til den tykner. Rør om av og til underveis. Smak til med akevitt, rødvinseddik, salt og pepper underveis.

Plukk glassene du skal bruke opp av kjelen og legg de over på et rent kjøkkenhåndkle. Bruk en klype eller en gaffel for å løfte lokkene opp av det kokende vannet. Hell litt på glassene slik at vannet renner ut. Det er viktig at det ikke kommer noen bakterier på innsiden av glassene, på pakningene eller på innsiden av lokket, så bruk rene (gjerne kokte) redskaper i denne prosessen.

Nå fyller du glassene med den varme marmeladen, fyll opp cirka to centimeter fra kanten. Pass på så du ikke søler noe av det på kanten. Dersom uhellet er ute, må du tørke det bort med et rent kjøkkenpapir før lokket skrus på.

Med dette sleivesettet signert Rosti Mepal fra Bakeren og Kokken er det ingen sak å få baconsyltetøyet trygt over fra kjele til glass.

(Saken fortsetter under)

Når glasset er fylt opp med velduftende marmelade, skrus lokkene godt fast før syltetøyglassene snus opp-ned. La de stå slik i noen timer til de er avkjølt og så kan du sette dem inn i kjøleskapet.



Ta måltidet et skritt lenger med fennikelsalat

Hvis du først skal benytte topping for å øke smaksopplevelsen når du serverer snadderpølser og hamburgere, kan du enkelt lage litt fennikelsalat som setter prikken over i-en. Og det er bare å følge oppskriften under:

(Saken fortsetter under)

Foto: Mari Svenningsen/MatPrat.no

Du trenger:

0,5 stykk fennikel

1 stykk rød chili (uten frø)

1 stykk rødt eple i terninger

saft av 0,5 stykk sitron

1 spiseskje finhakket frisk persille

0,25 teskje pepper

Dette er fremgangsmåten:

Bruk en ostehøvel og snitt fennikel i tynne strimler, bland deretter strimlene med chili og epleterninger. Press over sitronsaft, ha i finhakket persille og smak til med grovkvernet pepper.

Da kan herremåltidet begynne.

Denne pakken fra Christiania Glasmagasin inneholder det meste du trenger til å safte og sylte.