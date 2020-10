Oppskrift: Slik lager du bjørnebærsyltetøy

Artikkelen inneholder annonselenker.

I Norge finner du viltvoksende bjørnebær på Østlandet samt i et bredt belte langs kysten opp til Nordmøre, og de smaker like godt til kaker og desserter som til viltkjøtt og andebryst. Bjørnebærene har ofte bedre holdbarhet sammenlignet med andre bærvarianter, men for å kunne nyte dem en god stund så er det beste å lage deilig, hjemmelaget syltetøy.

Foto: Colourbox.com

Å lage bjørnebærsyltetøy er veldig enkelt, det er bare å følge oppskriften under:

Du trenger:

½ kilo sukker

Norgesglass

Dette er fremgangsmåten:

Det aller første du gjør, er å sterilisere glassene du skal bruke. Fyll opp en stor kjele med kaldt vann og legg så glassene – i tillegg til lokk og pakninger/stikker – i kjelen. For mange er Norgesglass det ultimate syltetøyglasset – ikke bare egner det seg ypperlig til sylting, det gjør seg også perfekt til servering og dekorering på bordet.

Det anbefales at du også legger selve klypen som du skal løfte glassene opp med, samt øsen du skal bruke for å få lagt syltetøyet over på glass, opp i kjelen. Deretter skrur du platen på full varme og koker opp. Når vannet koker, lar du alt ligge oppi og småkoke mens du går i gang med å lage bjørnebærsyltetøyet.

Først renser du bjørnebærene før de skylles i kaldt vann. Bærene legges så i en ren kjele. Bruk gjerne en stor kjele, eller del opp i porsjoner.

Kok opp bærene under lokk i omkring 8-10 minutter under stadig omrøring. Benytt en slikkepott eller en sleiv til å røre godt i bunn slik at det ikke svir seg. Rist gjerne litt på kjelen underveis.

Etter omkring 10 minutter tar du kjelen av kokeplata og blander sukkeret inn i bærene. Rør grundig rundt til alt sukkeret er oppløst mens du gir syltetøyet et nytt oppkok.

For å sikre at du får et blankt og rent syltetøy, skal du fjerne skummet som danner seg på toppen under koking med en øse. Skummet kan dessuten inneholde bakterier som virker inn på holdbarheten på syltetøyet.

Plukk glassene du skal bruke opp av kjelen og legg de over på et rent kjøkkenhåndkle. Bruk en klype eller en gaffel for å løfte lokkene opp av det kokende vannet.

Foto: Colourbox.com

Hell litt på glassene slik at vannet renner ut. Det er viktig at det ikke kommer noen bakterier på innsiden av glassene, på pakningene eller på innsiden av lokket, så bruk rene (gjerne kokte) redskaper i denne prosessen.

Nå fyller du glassene med det varme bjørnebærsyltetøyet, fyll opp cirka to centimeter fra kanten. Pass på så du ikke søler noe av syltetøyet på kanten. Dersom uhellet er ute, må du tørke det bort med et rent kjøkkenpapir før lokket skrus på. En porsjon gir cirka to liter ferdig syltetøy.

Når glasset er fylt opp med bjørnebærsyltetøy, skrus lokkene godt fast før syltetøyglassene snus opp-ned. La de stå slik i noen timer til de er nedkjølt og så kan du sette dem inn i kjøleskapet.

Så lenge det står mørkt og kjølig, er syltetøy holdbart i mange måneder etter det ble laget – men det er så lenge du ikke åpner lokket på glasset. Så snart lokket er tatt av, synker holdbarheten til et par uker. For å sikre at syltetøyet holder seg ekstra lenge, er et godt tips å benytte en ren skje når du skal ta deg litt bjørnebærsyltetøy.

