Oppskrift: Slik lager du fårikål på 30 minutter i trykkoker

Trykkoker var veldig populært i Norge på 60- og 70-tallet, og var for eksempel en veldig populær bryllupsgave å få på den tiden. Men det finnes mange skrekkhistorier blant den eldre garde om at de kan eksplodere hvis lokket ikke er satt riktig på. Slik er det ikke lenger. Dagens trykkokere har mange sikkerhetsmekanismer som hindrer slike ulykker.

Trykkoker er kostbart, men det er verdt prisen, mener Arne-Petter Lorentzen.

Derfor har trykkokere fått sin renessanse de siste årene, og tilhengerskaren er voksende. Tyske WMF lager blant de beste trykkokerne på markedet. WMF Perfect Plus 6.5 liter anbefales til en familie.

Med trykkoker går matlagingen fort og på toppen av det hele er det miljøvennlig. Når du først har fått opp trykket, kan du ha lav varme på kokeplaten. Derfor er det svært mange med seilbåt og bobil som bruker det for å spare gass.

– Bedre enn vanlig fårikål

Startsidens Arne-Petter Lorentzen er trykkoker-frelst. Ifølge ham blir resultatet enda bedre enn den tradisjonelle måten å lage fårikål på.

– Personlig mener jeg det smaker bedre. Smaken blir mer intens, kjøttet blir mørere og det aller beste er kanskje at man i stor grad slipper lukten, sier Lorentzen.

Med trykkoker trenger man også langt mindre væske enn med en vanlig gryte. Selv pleier han å brune kjøttet før det kokes, og han bytter ut vannet med øl for enda mer smak.

Han har brukt mye tid på å eksprimentere med fårikål under trykk, og har funnet ut at det beste er å dele koketiden i to:

– Koker du kjøttet og kålen sammen hele koketiden, blir kålen veldig dvask. Derfor har jeg funnet ut at det aller beste er å koke kjøttet for seg i 15 minutter før man tilsetter kålen og får opp trykket på nytt, og lar det stå i 15 minutter til. Da blir kålen mer krisp. Dessuten trenger man langt mindre væskemengde med trykkoker, forklarer han.

Men det er ikke bare fårikål du kan lage med trykkokeren. Her er det bare å eksperimentere og ønsker du flere oppskrifter å følge, anbefaler Arne-Petter kokeboken «Hip Pressure Cooking» av Laura D. A. Pazzaglia.

Slik går du frem for å lage Arne-Petters fårikål med øl

Du trenger:

Hodekål.

Foretrukket kjøtt av sau eller lam.

1 halvliter øl.

Trykkoker stor nok til mengden fårikål du ønsker å lage. Selv bruker Arne-Petter WMF Perfect Plus på 4,5 liter.

Salt og pepper.

De stilsikre salt- og pepperkvernene fra Peugeot gjør seg virkelig på middagsbordet når tradisjonsrik mat som fårikål serveres.

Fremgangsmåte:

Del hodekål i båter.

Brun kjøttet før koking, og legg det i trykkokeren. Hell på cirka halve boksen med øl. Få trykkokeren opp i fullt trykk. Når du har nådd fullt trykk, kan du senke temperaturen og la det stå i 15 minutter.

Ta trykkokeren av kokeplaten og skyll den under kaldt vann for å senke trykket i gryten raskere. Her er det viktig at det er kun sidene på gryta som skylles, ikke lokket.

Legg så kjøtt og kål lagvis i en kasserolle mens du strør salt og pepper mellom lagene. De som skulle foretrekke å jevne fårikålen, kan strø 1-2 spiseskjeer hvetemel mellom hvert kjøtt- og kållag.

Hell på resten av ølen. Få trykkokeren opp i fullt trykk, og senk temperaturen på kokeplaten og la det stå i 15 minutter med fullt trykk.

La trykket i gryta gå ned, enten av seg selv eller ved å skylle sidene på gryta under kaldt vann.

Denne 6-liters gryta fra Tefal er en litt rimeligere variant av trykkoker.

