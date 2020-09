Utstyr deg med en god stekepanne: Teflonbelegget sikrer at matlagingen går enda smidigere og rengjøringen av pannen blir svært enkel.

Artikkelen inneholder annonselenker.

En av våre soleklare frokostfavoritter i helga er eggerøre – nettopp fordi eggerøre kan tilberedes akkurat slik du selv ønsker det!

Vi elsker å kombinere eggerøren med friske grønnsaker, ost og diverse annet tilbehør. Det fine med eggerøre er at du som regel ikke trenger å planlegge innkjøpet på forhånd – du kan bare bruke det du har tilgjengelig i kjøleskapet der og da. Økonomisk, sunt og veldig, veldig godt!

Bruk gjerne en god stekepanne med teflonbelegg, så kan du være sikker på at eggerøren ikke fester seg fast i pannen.

Ingredienser (ca. 4 personer):

8 ferske egg

8 ss melk

1 ts salt

3 klyper revet ost (hvitost, parmesan…)

Stekesmør

Frisk gressløk

Mix og triks med valgfrie grønnsaker:

Trikset for å få en ordentlig gul eggerøre er å ikke tilsette pepper før røra er ferdig stekt. Foto: Colourbox

Paprika

Frisk rødløk

Karamellisert løk

Cherrytomater

Sopp

Soltørkede tomater

Spinat/basilikum

Slik gjør du:

Bland sammen eggene i bakebollen sammen med melk og litt salt. Visp sammen med en ballongvisp. Hvis du ønsker å tilsette pepper bør dette gjøres etter steking for å beholde den friske gulfargen. Skrell og hakk de grønnsakene du ønsker og varm opp stekepannen til middels varme med godt smør i. Stek grønnsakene i 5-6 minutter før du tilsetter eggene, dette gjør grønnsakene møre. Når alt er i pannen – tilsett osten og rør til den smelter. Skrap det som har satt seg i bunnen ut mot kantene av pannen helt til eggerøren blir mer fast. Grønnsakskniv i porselen: Porselen holder seg lenger skarp. Disse knivene fra Porsgrund Porselænsfabrik får du nå på halv pris. Kutt opp tomater og gressløk og ha i når eggerøren nærmer seg ferdig. Vi anbefaler å bruke grønnsakskniven i porselen fra Porsgrund Porselænsfabrik – porselen holder seg lenger skarp og passer utmerket til blant annet kutting av tomater.

Ikke la eggerøren ligge i pannen etter den er ferdig – da kan den fort bli overstekt! Legg den direkte på et fat slik at den beholder sin perfekte konsistens. Avslutt gjerne med et touch pepper og flaksalt.

Alt du trenger av utstyr finner du her.