Festdrakt til dame, herre og barn

Norge har en stolt tradisjon rundt bunad og festdrakt. Ved enhver anledning trekkes det staselige plagget frem og bæres stolt av det norske folk. I følge Norsk Husflid finnes det omlag 2,5 millioner bunader i norske hjem, men å investere i en bunad kan være en kostbar affære.

I gjennomsnitt koster en norsk bunad 22.000 kroner, og det er uten å regne med alt sølvet som hører til. Dessverre er dermed ikke drømmen om en norsk bunad oppnåelig for alle. Prisen kan bli ekstra høy om bunaden er til barn og unge som til stadighet vokser ut av plagget. Da kan en norsk festdrakt være et godt og rimelig alternativ.

Hva er festdrakt?

I følge SNL.no er en festdrakt et fritt komponert festantrekk uten rot i draktskikk noe bestemt sted i norge. Drakten består ofte av en stakk, en skjorte med brodering og sølv. Stakken kan komme i en rekke ulike farger, mønstre og kombinasjoner. Som bunaden blir festdrakten brukt under store anledninger og kanskje spesielt under 17.mai.

Mens bunadene holder seg til tradisjoner som bygger mange år tilbake i tid , der familiested, farger og utforming er forhåndsbestemt ut i fra område, har man med festdrakten mulighet til å tilpasse festantrekket etter eget ønske.

Festdraktene finnes i to ulike varianter, de som blir bestilt og spesialsydd til hver enkelt person, og drakten som kan kjøpes i butikk og tas med hjem samme dag. Det som er likheten med begge er at draktene er rimeligere enn bunader.

Det finnes en rekke butikker som tilbyr rimelige festdrakter til hele familien. Love Norway har et stort og flott utvalg festdrakter til dame, barn og herre. Her kan hver enkelt del kjøpes separat, noe som gjør at du i stor grad kan designe og utforme din egen drakt selv. I tillegg selger Love Norway sølv til bunad og festdrakter.

Draktene koster en brøkdel av hva en bunad koster i butikk, normalt sett ligger en bunad på alt fra 22 til 30 tusen kroner.

Vi har samlet våre favoritter under slik at du kan hente litt inspirasjon fra oss.

