Dette er klærne i «Farmen kjendis» 2022

I vinterens utgave av realityserien er det Tufte Wear som kler opp kjendisene som tas 100 år tilbake i tid. Her er oversikten over alle plaggene som blir brukt i «Farmen kjendis».

Siden høsten 2001 har realityserien «Farmen» gått sin seiersgang på norske TV-skjermer. Konseptet er enkelt: Deltagerne flytter inn på et idyllisk gårdsbruk som de skal drive slik man gjorde for 100 år siden, med datidens arbeidsoppgaver og redskaper. De får oppfølging underveis av en mentor, og deltagerne skjermes fullstendig fra omverden under innspillingen.

I 6. sesong av «Farmen kjendis» møter vi kjente ansikter som Heine Totland, Dorthe Skappel, Sophie Elise Isachsen, Jahn Ivar Jakobsen, Kjersti Grini og Shabana Rehman. Og det er ingen tvil om at de er avhengig av gode klær av høy kvalitet. Det tilbringes nemlig mye tid utendørs og klærne må derfor tåle ulike temperaturer, vær- og arbeidsforhold.

Her finner du alle plaggene i «Farmen kjendis» fra Tufte Wears:

Tufte Wears utviklere og designere har fått oppdraget med å levere varme, slitesterke klær som tåler å bli brukt. Merket er opptatt av miljøet og satser derfor på bærekraftige materialer som bambus, økologisk bomull og ull. I løpet av denne sesongen av «Farmen kjendis» kan du blant annet se flittig bruk av myke t-skjorter, varme ullgensere og fine turbukser.

Historien bak Tufte Wear Tufte Wear har helt siden starten hatt som mål å utvikle så komfortable klær som overhode mulig, som er produsert på en miljøvennlig måte.

Tufte Wear ble grunnlagt av OL-vinneren Olaf Tufte i 2012.

Selskapet startet med å selge supermyke boxere til for å finansiere OL-satsningen. Siden den gang har de utvidet til å selge alt fra t-skjorter til turbukser.

Inspirert av den klassiske islandske genseren «Lopapaysa», har Tufte Wear skapt en unik genser i en deilig fargekombinasjon. Foto: Get Inspired

Tufte Rosefink er en varm og myk ullgenser inspirert av den tradisjonelle, islandske «Lopapaysa»-genseren. Med mønster strikket rundt hele kroppen i ulike fargekombinasjoner, har genseren blitt en stor favoritt blant deltagerne på «Farmen kjendis»-gården. Genseren har en deilig varm blanding av høykvalitets lammeull og merinoull som gjør den perfekt på kjølige dager.

Tufte Wear har flere gensere med klassisk design som du får et glimt av inne på «Farmen kjendis»-gården.

Sjekk ut de behagelige genserne under:

Tufte Wear softshellbukse

Klassisk og allsidig turbukse som tåler den norske naturen godt. Klikk på bildet for å se utvalget av modeller til herre. Foto: Get Inspired / Milrab

Tuftes utgave av den klassiske softshellbuksen er en myk og behagelig turbukse. Med optimal komfort og bevegelighet i alle former, er den perfekt for fotturer og andre utendørs aktiviteter. Buksen har formsydde knær og tre lommer med glidelås. Den er laget i et lett og pustende stoff, og du finner modeller til både dame og herre.



Tufte Wear turjakke i softshell

Hold deg tørr på turer i skog og mark med softshelljakke. Klikk på bildet for å se hele utvalget. Foto: Get inspired / Milrab

Denne allsidige turjakken til dame fra Tufte Wear er laget i et mykt og pustende softshellmateriale som gir god stretch og bevegelighet. Jakken passer like godt til en gåtur i byen som til en lengre topptur.







Tufte Wear undertøy av bambus

For å holde varmen i kjølige temperaturer, er det vesentlig med produkter i høy kvalitet innerst på kroppen. Undertøyet fra Tufte Wear er et blandingsundertøy som består av en blanding av merinoull, bambusviskose og nylon. Det har unike fukttransporterende egenskaper som gir uslåelig komfort og god varme.







Undertøyskolleksjonen byr på ulike farger, varianter og design. Du finner et stort utvalg av longs, trøyer og underbukser til både dame og herre.

