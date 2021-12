Er du lei av å gå på ski og ønsker å teste noe nytt? Da kan truger være tingen for deg.

Artikkelen inneholder annonselenker.

De siste årene har truger blitt mer populært en n noen gang. Under et «God morgen, Norge»-intervju tirsdag 7. januar kunne vi høre at godt over 50.000 par med truger ble solgt i Norge i 2020. Og trenden ser ikke ut til å avta - stadig flere velger den populære fremkomstmuligheten. Men hva gjør den så populær?

–Vi har levd i en tid hvor Norge har vært delvis stengt, folk har ikke vært på kontoret, ikke vært på utenlandsreise og mange har kjøpt seg hytter, forklarer administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen.

Han tror stadig flere har brukt truger til å komme seg ut i naturen.

– Det ligger mye mental helse i fysisk aktivitet, understreker Hansen.

Med den enkle og praktiske bindingen, kan du feste alle type sko. Klikk på bildet for å se hele utvalget av truger hos Milrab. Foto: Milrab

Ny teknologi

Truger er blitt en samlende aktivitet for hele familien, der du enkelt kan ta med store og små ut på tur ut uten at bena forsvinner ned i snøen. Det beste er at du ikke trenger å følge et fast spor. Hvor turen går, er til syvende og sist helt opp til deg.

Når vi hører ordet «truger», tenker mange av oss på den klassiske, tunge og gammeldagse bambustrugen. Men den tiden er langt forbi. Dagens truger består av en sterk aluminiumsramme og en slitesterk duk. Trugene er i tillegg utstyrt med pigger slik at du enkelt kan gå opp stigninger uten å gli bakover.

(Saken fortsetter under)



Med truger til store og små, kan hele familien kaste seg på trenden. Klikk på bilde for å se hele utvalget av trug hos Sportsdeal. Foto: Sportsdeal

Den største nyheten på trugefronten, er bindingen. Dagens truger er utstyrt med en enkel løsning der skoen settes inn i en lomme og låses fast med en reim bak skoen.

En ny type trening

Det hersker liten tvil om at truger er et godt fremkomstmiddel. Men truger er også en svært god treningsform.



–Store muskelgrupper som mage, rygg sete og lår er godt brukt under en trugetur i naturen. I tillegg blir balansen og hjertet godt stimulert, forklarer Trond Evald Hansen.

Videre forteller Hansen at truger kan brukes til så mangt både med og uten staver.

– Det er kun fantasien som setter en stopper, slår han fast.

Under har vi samlet markedets beste truger i en egen liste. Sjekk utvalget innen alle prisklasser:

Truger til voksne

Vinteren 2021 Atlas Apex BC Elektra 27 W Dette er en solid, sterk og perfekt modell, beregnet på de mest utfordrende turene opp til toppen. Kjøp her 3399 kr Magasinet

Vinteren 2021 Tubbs Flex VRT 28 Truge med roterende tåbinding med BOA snøresystem og aggresive stegjern for et sikkert grep på snø og is. Kjøp her 2899 kr Magasinet

Vinteren 2021 Tubbs Hunter XD 30 Robust truge til jakt, tur og trening under alle forhold, også med tung sekk på ryggen. Kjøp her 2999 kr Magasinet

Vinteren 2021 Atlas Rendezvous 30 God og billig hyttetruge som kan benyttes til enkle turer og trening. Kan benyttes til jakt under gitte forhold. Kjøp her 1799 kr Sportsnett

Vinteren 2021 Atlas Rendezvous Elektra 27 W God og billig hyttetruge som kan benyttes til enkle turer og trening. Egner seg også til jakt, avhengig av terrenget. Kjøp her 1799 kr Sportsnett

Vinteren 2021 MSR Evo Trail 22 Klassisk truge som tåler røffe omgivelser. Konstruksjonen gir et godt og solit grep, selv i de tøffeste og glatteste oppoverbakkene. Kjøp her 2599 kr Milrab

Vinteren 2021 MSR Revo Explore M25 - Chartreuse En robust og slitesterk truge som er laget for lange turer i naturen. Kjøp her 3799 kr Milrab

Vinteren 2021 Eagle hytte- og jegertruger Lett, slitesterk og enkel i bruk. Utstyrt med praktisk binding som gjør det lett å feste til alle typer sko. Kjøp her 1499 kr Milrab

Truger til barn

Vinteren 2021 Atlas Spark 20 (blå) Lett og praktisk truge som gir barna en god opplevelse i snøen. Passer til barn 8 til 12 år. Kjøp her 999 kr Sportsdeal

Vinteren 2021 Atlas Spark 20 (lilla) Gi barna en kjempefin opplevelse i snøen. Trugene passer til barn i alderen 8 til 12 år. Kjøp her 999 kr Sportsdeal

Vinteren 2021 Atlas Mini 17 Superlett truge med stegjern til barn mellom 3–7 år. Fester godt på hardt og vekslende underlag. Kjøp her 799 kr Sportsdeal

Se hele utvalget av truger hos disse nettbutikkene: