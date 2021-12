Vet du at en førerhund kan forandre alt?

Ikke bare viser den veien fra A til B. Førerhunden gir også det ekstra dyttet til å gå ut døren, og slik kommer mange mennesker seg ut av ensomheten.

Hunden kan finne frem nøklene vi har mistet på gulvet, den går utenom stengsler som hindrer oss i å komme frem, og sørger for at vi kommer oss trygt over veien. Ved hjelp av førerhunden, kan mennesker som har mistet synet bli en del av samfunnet igjen.

Ved å bestille valpekalenderen får du ikke bare søte valper på veggen, du bidrar også til at mennesker med synsutfordringer kan få en bedre hverdag.

Kilde: Norges Blindeforbund