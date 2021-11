Lurer du på hva du skal gi til den moteglade ungdommen? Vi gir deg de myke gavetipsene som unge faktisk blir glade for å få denne julen.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Det å skulle kjøpe gave til tenåringer og ungdommer, kan for mange vise seg å være en av førjulstidens største utfordringer – spesielt om gaven skal være av det myke slaget. Hva som står på ønskelisten kan endre seg raskt, og det kan være vanskelig for voksne å holde tritt med hva som gir de mest oppriktige gledeutbruddene julaften.

Her finner du våre tips til hvilke myke pakker du trygt kan plassere under juletreet i år. Men det lønner seg å sikre gaven tidlig, for her kommer mye til å bli raskt utsolgt.

Klikk på bilde for å se hele utvalget av UGG hos Ferner Jacobsen. Foto: Ferner Jacobsen

I flere år har UGG vært en svært populær vintersko blant unge. Med sitt sokkelignende design og følelsen av å gå på en myk sky, har de australske saueskinnskoen nærmest blitt skoleuniform om vinteren. Skoen er en sikker vinner som alle unge vil bli glade for.

Vinterskoene fra UGG får du hos Høyer og hos Ferner Jacobsen.

Klikk på bilde for å gå direkte til Ferner Jacobsen der du kan se hele utvalget av Parajumper jakker. Foto: Ferner Jacobsen

Longbear fra Parajumpers er parkassen alle ønsker seg denne sesongen. Vinterjakken har en perfekt balanse mellom funksjonalitet og stil, med et klassisk og tidløst design. Jakken har den klassiske Parajumpers-logoen på armen og den gule ikoniske stroppen som er inspirert av fallskjermhoppere. Jakken kommer med avtakbar hette og pelskrage, samt glidelås i begge ender. Longbear kommer i beige, sort og grønn.

Longbear fra Parajumpers får du hos Ferner Jacobsen.

Klikk på bilde for å se hele utvalget av Cedricojakker hos Villoid. Foto: Villoid

En Cedrico-jakke er alltid en sikker vinner under juletreet. Med sin karakteristiske pelskrage og klassiske design, har jakken blitt populær blant unge. Den har et norsk design og kommer i høy kvalitet.







Se hele utvalget av Cedrico-jakker hos Villoid.





Klikk på bilde for å se hele utvalget av Holzweiler Hanger gensere hos Høyer. Foto: Høyer

Hanger hettegenser fra Holzweiler er en myk og behagelig genser i høy kvalitet. Hettegenseren er laget i en bomullsblanding der 70% er økologisk bomull og 30% er modal. Den har en unisex passform og kommer med den kjente Hanger-logoen på brystet.

Se hele utvalget av Holzweilers Hanger-gensere hos Høyer her.

Klikk på bilde for å se Holzweiler Fresia-skjerfene i flere fargekombinasjoner hos Høyer. Foto: Høyer

Når vi snakker om gode, myke gaver å legge under juletreet i år, er det umulig å komme utenom Fresia fra Holzweiler. Det populære, rutemønstrede skjerfet har de siste vintrene blitt et must for stadig flere. Skjerfet er laget i en myk og deilig ullblanding bestående av alpakka, mohair, ull og ployamid.







Det finnes en rekke fargekombinasjoner å velge mellom – se hele utvalget her hos Høyer.





Klikk på bilde for å se hele utvalget av Juicy Couture joggedresser. Foto: Nelly

En trend som var sterk på tidlig 2000-tallet, er tilbake for fult. blant ungdommen Nå ønsker alle unge jenter seg den ikoniske joggedressen i velour fra Juicy Couture med matchende jakke og bukse i diverse farger. Spesielt de som går på ungdomskolen og videregående har joggedress-settet høyt på årets ønskeliste. Jakken og buksen selges separat, og Nelly.com har et stort utvalg av farger, størrelser og varianter. Her gjelder det å være rask før det er utsolgt.

Se hele utvalget av velourdressene fra Juicy Couture hos Nelly.com.





Klikk på bilde for å sikre deg den ikoniske t-skjorten fra GANNI. Foto: Høyer

En annen myk pakke som vil falle i smak hos ungdommene, er den kule t-skjorten fra Ganni. Merket ble for alvor populært i sommer da de lanserte en rekke plagg med det store smilefjeset trykket på fronten i ulike varianter. Produktene ble raskt utsolgt, så mange ønsker seg derfor t-skjorten til jul.







Den smilende t-skjorten fra Ganni finnes i flere varianter og kan kjøpes hos Høyer.

Klikk på bilde for å gå direkte til Abigal håndveske fra By Malene Birger. Foto: Nelly

Når det kommer til skolevesker, har By Malene Birger blitt en favoritt blant mange. Abigail-vesken har et stort rom og er ekstra forsterket slik at de skal kunne tåle mye vekt. Håndvesken har detaljer i ekte skinn og kommer i By Malene Birgers klassiske signaturmønster. Vesken finnes i flere ulike fargekombinasjoner.





Klikk her for å se hele utvalget av By Malene Birger-vesker hos Nelly.com.





Klikk på bilde for å se hele utvalget av Day Et hos Get Inspired. Foto: Get Inspired

Veskene fra Day Et er rimeligere, men samtidig svært populære blant unge. Vesken har Day Et-logoen tydelig i front, er laget i nylon med forsterkede stropper og er utstyrt med en glidelås i toppen. Vesken fungerer perfekt som trenings-, weekend- eller skoleveske.

Se hele utvalget av Day Et-vesker her.

Se hele utvalget av Douchebags i ulike modeller og størrelser hos Anton Sport. Foto: Anton Sport

Siden 2012 har svensk-norske Douchebags kombinert en urban og aktiv livsstil, og merket har blitt en storfavoritt blant studentene de siste årene. Mange ønsker seg sekk fra Douchebags til studiestart. Sekkene er stilrene, slitesterke, vannavstøtende og kommer i ulike størrelser av høy kvalitet.







Se hele utvalget av Douchebags hos Anton Sport her.

Klikk på bilde for å se hele utvalget av klokker fra Daniel Wellington. Foto: Daniel Wellington

Et armbåndsur signert Daniel Wellington er en perfekt gave under årets juletre. Merket har utviklet en stilren og klassisk klokke som passer til en rekke forskjellige stiler og ikke minst til alle anledninger. Klokken finnes i mange ulike varianter, størrelser og kan sikres i gull- eller sølvfinish. Armbåndsuret er perfekt tilpasset både damer og herrer.







Se hele utvalget av modeller og størrelser hos Daniel Wellington.





Klikk på bilde for å gå direkte til UGG votter hos Ferner Jacobsen. Foto: Ferner Jacobsen

Her i Norge er UGG først og fremst kjent for sine ikoniske vinterstøvler i saueskinn, men det er ikke bare sko ungdommen ønsker seg til jul. UGG kan nemlig også friste med deilige votter i samme myke og varme kvalitet. Vottene er fôret med deilig lammeull som holder varmen gjennom hele vinteren.

UGG-vottene får du bestilt her hos Ferner Jacobsen.