Dette er gaveguiden for deg som lurer på hva i all verden du skal gi til de som har alt, og de som ønsker seg alt og ingenting.

Det finnes to typer mennesker i denne verden: Først har du de de som er enkle å kjøpe julegave til fordi de har interesser og hobby som åpner for uendelige muligheter. Så har du de som det er en mare å finne gave til fordi de på papiret «har alt» - kanskje til og med to av hver.

Men fortvil ikke, for som alltid finnes det lys i enden av tunnelen. Vi har saumfart nettbutikker for å finne tips til hva du trygt kan plasserer under årets juletre:

Dette er kanskje noe av det viktigste du kan gi i gave, uansett alder og kjønn. Resqme er et lite verktøy som kan være livreddende hvis man mot formodning skulle havne i en bilulykke. Takket være en kraftig stålspiker og innebygd beltekniv, er den i stand til både skjære av et bilbelte som har satt seg fast, og knuse sideruten på en fastlåst bildør.

Her snakker vi lettmonterte brodder som hjelper deg med å få bilen løs når du har kjørt deg fast. Broddene er gjenbrukbare og det kan lønne seg å ha de liggende i bilen uavhengig av årstid ettersom de gjør like god nytte i både sand, søle, snø og på is. Trac Grabber anbefales til personbiler, minibusser og firhjulinger som veier opptil to tonn.

Dette er en slitesterk og svært skarp sag som er ideell å ta med seg i sekken når man skal ut på tur i skogen. Du kan bruke den til enkelt sage opp nedfelte trær og greiner, for eksempel når du skal gjøre opp ild eller trenger noe å sitte på ved bålet. Skinnhåndtaket gir et behagelig grep uansett årstid.

Multiverktøy i rustfritt stål på størrelse med et kredittkort som passer inn i kortholderen. Denne er genial, og fungerer. En av Startsidens ansatte har nemlig brukt denne til å spikke grillpinner med stort hell.

Det lille multiverktøyet har så mye som 15 ulike funksjoner, blant annet kniv, sag, boksåpner, flaskeåpner og flat skrutrekker. Dette er en rimelig gave som det er lett å sette stor pris på.

Med en trykkokerkan du lage spennende retter som vanligvis tar lang tid å lage, på bare enbrøkdel av tiden. Foto: Perfect Plus

Si farvel til de dager du syntes det tar for lang tid å tilberede mat. Med en trykkoker reduseres koketiden med van(n)vittige 70-80% sammenlignet med ordinære gryter. I tillegg bevares smak, vitaminer og næringsstoffer langt bedre.

Svaret ligger i det spesielle lokket som er omsluttet av en gummipakning og som har minst to ventiler slik at ikke kokeren eksploderer. Perfect Plus trykkoker er tilgjengelig i fem ulike størrelser, så det er noe for alle - en for par eller for store familier.

Det blir en lett match å skru i vanskelige vinkler eller bore det det er som trangest så lenge man har en fleksibel bitsholder tilgjengelig. Bitsholderen passer til bits med 1/4" sekskantfeste, den er 29,5 centimeter lang og fungerer ypperlig som en bøyelig borforlenger.

Denne U-formede puten i størrelse 140x80x20 centimeter fra Zenkuru, er utformet med en kurvet innside som støtter opp nakke, rygg og bein mens du sover. Ikke bare slipper du å våkne med dyna som en haug mellom beina, men du finner også en stilling som gir deg god søvnkvalitet når du sover på siden.

Selve puten kan ikke vaskes, men bør luftes ved behov.

Med en massasjepistol kan du enkelt varme opp musklene før du går i gang med treningsaktiviter, og til å gi musklene god blodsirkulasjon etterpå. Massasjepistol er dessuten ypperlig til å fjerne muskelplager, muskelstivhet og ømhet.

Abilica MassageGun Pro har seks massasjefrekvenser og leveres med fem forskjellige hoder som er tilpasset ulike muskelgrupper.

Denne fuglemateren lar deg komme ekstra tett på småfuglene i nabolaget, samtidig som du hjeper dem med tilgang til mat sommer som vinter. Fuglemateren festes enkelt på vindusruten med tre store sugekopper, og det brede formatet legger til rette for at flere fugler kan spise samtidig.

