Julegensere 2021: Årets morsomste og flotteste julegensere

Julen er høytiden for pynt, sterke farger og mye glitter, og for stadig flere er julegenseren blitt en klassiker som er kommet for å bli. Mens de fleste gensere er lavmælte og nøytrale, er situasjonen en helt annen når det kommer til julegenseren. Her skal det nemlig pøses på med nisser, bjeller på «uhelige steder», tvilsomme julebudskap åpent for tolkning, pepperkakemenn, reinsdyr og søte alver - gjerne på én og samme genser.

Perfekt julegenser for kattekvinner i alle aldte, komplett med 12 blinkende LED-lys. Klikk på bildet for å komme til genseren. Foto: SillySanta

Tradisjonen med julegensere skriver - ikke overraskende, vil kanskje noen si - tilbake til 80-tallet. Skuespillere og programledere begynte dukke opp i filmer og TV-programmer ikledd glorete julegensere uten at det ble gjort noe poeng ut av det.

Men det var først på starten av 2000-tallet at kanadiske vennefester - der temaet var julegensere - begynte spre seg. Da store, internasjonale kjeder som Hennes & Mauritz og Cubus etter hvert fanget opp trenden, var det gjort.

I dag finnes det et rikt utvalg av julegensere, og det kommer stadig flere der kun fantasien virker sette grenser for motiv og grad av «stygghet». Her er noen av bestselgerne som garantert vil gjøre adventsiden og julen både morsommere og mer fargerik enn den allerede er:

Julegenser med strikket motiv foran og på ermene samt paljettbroderier på brystet. Rund hals med vrangbord og vrangbord i erme- og nederkant. Finnes også i mørk blå utgave.

Glattstrikket modell med strikket mønster, broderier og påsydde applikasjoner. Rund hals med vrangbord, også vrangbord i erme- og nederkant.

Om du ser etter en julegenser som er stygg, men ikke helt av skaftet, er dette genseren for deg. Den søte genseren med klare farger og 12 blinkende LED-lys vil gi deg flust av komplimenter.

Denne genseren vil være en vinner i alle anledninger! Strikket med masse detaljer, og påsydde effekter.

En lisensiert julegenser fra «Grevinnen og Hovmesteren» som er et must å se på TV kvelden før den store kvelden. Genseren kommer i to ulike designs, pass på at du sjekker ut begge to.

Denne søte julegenseren gir illusjonen av et pepperkakehus og perfekt for årets julekort med sine påsydde røde sløyfer.

