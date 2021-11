Stor oversikt: De beste Singles day-tilbudene

Kjøpefesten har tyvstartet med Singles Day. Startsiden har samlet de beste tilbudene. Her er det mye penger å spare.

Singles day er en uoffisiell kinesisk høytid skapt for å feire de single menneskene over hele verden. Dagen har utviklet seg til å bli en populær salgsdag over hele verden og markerer starten på julegavehandelen.

Normalt sett er selve salgsdagen 11. november, men flere nettbutikker har valgt å utvide salgsperioden og gir deg nå en full uke med gode salg og tilbud.

Vi har laget en liste med de beste Single Week-tilbudene, slik at du enkelt kan finne tilbudet som passer deg best. Et godt tips er å begynne julegavehandelen alt nå.

(Saken oppdaterer med gode tilbud fortløpende)

Klikk på bilde for å se hele utvalget på Singels week hos Get Inspired. Foto: Get Inspired

Singles week tilbud Johaug Powder jakke Teknisk og feminin jakke til langrenn og annen utendørsaktivitet fra Johaug. Jakken er designet med softshellmateriale og padding i front for å beskytte mot vær og vind. Kjøp her NÅ: 1290 kr Get Inspired





Klikk på bilde for å se alle salg og tilbud hos Nordic Nest. Foto: Nordic Nest

Singles week tilbud Bottle salt og pepperkvern Bottle Grinderer en krydderkvern som du også kan male større og mer uvanlige krydder med. Selve kvernen sitter i toppen, slik at salt, pepper og annet krydder ikke søles på bordet. Kjøp her NÅ: 663 kr Nordic Nest





Klikk på bilde for å se hele singels week salget hos Ekstralys. Foto: Ekstralys

Singles week tilbud Lumen fjernlys LED lykten fra Lumen gir et godt lysbilde med god lengde. Kjøp her NÅ: 1529 kr Ekstralys





Klikk på bilde for å se hele singels week salget hos Milrab. Foto: Milrab

Singles week tilbud Scrapa ribell tursko En robust, vanntett og lett turstøvel med godt grep. Kjøp her NÅ: 2399 kr Milrab





Klikk på bilde for å se hele singels week salget hos Stayhard. Foto: Stayhard









































Singles week tilbud Dickies boblejakke Boblejakke fra Dickies som er varmt fôret. Jakken har to sidelommer med glidelås samt to innerlommer. Justerbar snøring i hette og nederkant. Vrangbord rundt ermekantene. Kjøp her NÅ: 1239 kr Stayhard

Klikk på bilde for å se hele utvalget på singels week hos Comfyballs. Foto: Comfyballs

Singles week tilbud Comfyballs Plasma Performance Performance – undertøyet for deg som ønsker å yte maksimalt! Performance er spesielt velegnet til all slags sport og trening. Modellen er myk og lett samtidig som den tåler selv de tøffeste øktene. Kjøp her NÅ: 319 kr Comfyballs





Klikk her for å se hele utvalget av jakkesalget hos Sportsnett. Foto: Sportsnett

Singles week tilbud Arc'teryc jakke Genial mellomlagsjakke med fleecepanel på sidene for ventilasjon og god bevegelighet. Kjøp her NÅ: 1999 kr Sportnett

Klikk på bilde for å se hele singels week salgene hos Tights.no. Foto: Tights.no

Singles week tilbud Bobleparkas fra Weightless Varm og komfortabel puffer parka-jakke som perfekt for høsten. Parkaen er ekstra lang, og dekker helt ned til under kneet. Kjøp her NÅ: 500kr Tights.no





Klikk på bilde for å se alle singels week tilbudene hos Lightup.no. Foto: Lightup.no

Singles week tilbud Lisboa taklampe Lisboa-taklampe med 5 lys er en rålekker lampe i rustikk-stil med lekre detaljer i messing. Kjøp her NÅ: 1337 kr Lightup.no





Klikk på bilde for å se alle tilbudene på Singels week hos Blivakker.no. Foto: Blivakker.no