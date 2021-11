Sesongens fineste treningsklær til dame

Dette er treningsplaggene som er perfekt for deg som ønsker å oppdatere treningsgarderoben med sesongens nyheter.

Det kan til tider være vanskelig å vite hva som er viktig når det kommer til treningsklær. Skal plaggene ha tekniske egenskaper, være tettsittende, sitte løst eller skal garderoben være fargerik? Det finnes en drøss av muligheter og det kan være vanskelig å manøvrere seg gjennom alle de ulike plaggene.

Derfor har vi samlet de beste produktene du bør fylle treningsgarderoben med denne sesongen:

Overdeler til trening

Et godt tips er å velge treningsklær ut fra hva du skal tren.. Om du skal på yoga kan det være en fordel med løse klær det er enkelt å bevege seg i, men om du skal på spinning bør du satse på en stram underdel og overdel slik at plaggene ikke kommer i veien for treningen.

Klikk på bilde for å se hele utvalget av trenings-t-skjorter fra Get Inspired. Foto: Get Inspired

En teknisk trenings-t-skjorte med pustende egenskaper er et must når treningen blir hard. Get Inspired har et stort utvalg av plagget som gjør treningen mer behagelig.

Se hele utvalget av trenings T-skjorter fra Get Inspired her

ANBEFALT PRODUKT Miler Tee Short Sleeve T-skjorten har strategisk plasserte mesh-paneler og laget i et fukttransporterende materiale som holder deg avkjølt, tørr og komfortabel. Kjøp her 329 kr Get Inspired

Klikk på bilde for å se hele utvalget av singleter fra Famme. Foto: famme

En singlet er et godt alternativ til treningsoverdeler. Om du liker å trene uten å dekke til armene, er en singlet det perfekte valget for deg. Famme tilbyr treningssingleter i ulike materialer, passformer og farger.

Se hele utvalget av singleter fra Famme her

ANBEFALT PRODUKT Trenings singlet fra Famme Nydelig og lett seamless treningsoverdel til dame. Laget i et mykt og behagelig materiale som puster og tørker raskt. Kjøp her 249 kr Famme

Klikk på bilde for å se hele utvalget av trenings gensere fra Aim'n her. Foto: Aim'n

Aim'n er store på treningsklær til dame, blant annet er de kjent for å tilby treningsklær til alle størrelser. Treningsgenserne fra Aim'n holder høy kvalitet, de puster, transporterer bort svette og kjennes lette på kroppen.

Se hele utvalget av treningsgensere fra Aim'n her.

ANBEFALT PRODUKT Langarmed crop top (marineblå) Myk og komfortabel treningsgenser fra Aim'n. Kommer i ribbestoff som følger kroppens bevegelser. Fines i flere farger. Kjøp her 499 kr Aim'n

Klikk på bilde for å se hele utvalget av treningsjakker fra Anton Sport. Foto: Anton Sport

Når temperaturen faller utendørs, er en god treningsjakker et must. Med fukttransporterende og pustende egenskaper, kan treningen fortsette til langt ut på høsten.

Se hele utvalget av treningsjakker hos Anton Sport her

ANBEFALT PRODUKT Johaug treningsjakke Accelerate er en vind- og vannavstøtende treningsjakke i et elastisk softshellmateriale som holder deg varm og komfortabel under kalde vinterøkter. Kjøp her 2499 kr Anton Sport

Klikk på bildet for å se utvalget av sports-bh hos Tights.no. Foto: Tights.no

En sports-bh kan hjelpe deg til å ta treningen til et nytt nivå ettersom den hjelper med å holde brystene på plass mens du gjennomfører treningsøkten. I motsetning til en normal bh, er sports-bh laget spesielt for trening og aktivitet, samtidig som komfort og passform opprettholdes.

Se hele utvalg av sports-bh hos Tights.no her.

ANBEFALT PRODUKT Aim'n beige sports-bh Sports-bh med gode fukttranporterende egenskaper og gir støtte under treningsøktene. Kjøp her 449 kr Tights.no

Se hele utvalget av treningsoverdeler her:

Underdeler for komfortabel trening

Nettbutikkene er proppfulle av treningsunderdeler og det kan være utfordrende å finne en underdel som passer akkurat ditt behov.

En ting du bør tenke på, er at underdelen skal ha fukttransporterende egenskaper. Den bør være komfortabel og ha god kvalitet. I tillegg er det viktig å forsikre seg om at underdelen ikke er gjennomsiktig.

Klikk på bilde for å se hele utvalget av tights hos Tights.no. Foto: Tights.no

Et plagg alle damer bør ha i klesskapet, er en treningstights av høy kvalitet. Det finnes en rekke ulike varianter på markedet og det kan være vanskelig å finne den perfekte tightsen. Hos Tights.no finner du nettopp et stort utvalg av tightser med høy kvalitet og tekniske egenskaper.

Se hele utvalget av treningstights fra Tights.no her

ANBEFALT PRODUKT LEVITY løpe- og treningstights Modellen har høy midje er laget i hurtigtørkende funksjonelt materiale og har reflekterende detaljer på bena. Kjøp her 599 kr Tights.no

Klikk på bilde for å se hele utvalget av trenings shortser fra Famme her. Foto: Famme

Et viktig plagg å ha i treningsgarderoben, er en god treningsshorts med fukttransporterende egenskaper og optimal støtte. Plagget er perfekt til både yoga, styrketrening og generell aktivitet.

Hos Famme finner du et stort og brett utvalg av trenings shortser, enten du er på utkikk etter en tett- eller løstsittende variant. Velg mellom high waist-passform, squat-proof og seamless.

Se hele utvalget i ulike farger, lengder og stiler hos Famme her

ANBEFALT PRODUKT Pace løpeshorts Med sin lette vekt, høye liv og stilfulled esign, sørger løpeshortesen for at du tar energien og farten din til nye høyder. Utstyrt med innershorts som hindrer innsyn. Kjøp her 299 kr Famme

Se hele utvalget av treningsunderdeler her:

