Valget av julebordantrekk kan være krevende og stort. Vi har samlet sesongens fineste kjoler slik at du enkelt kan gjøre deg klar til julens festligheter.

Den store festsesongen er endelig her, og etter en lang pandemi kan vi slippe oss løs og svinge på dansegulvet. Men hva skal vi egentlig gå med på julebord? Dette spørsmålet er det mange av oss som stiller seg før festsesongen starter, hvor frykten for ikke passere kleskoden ligger og lurer.

Uavhengig av om det er et julebord med venninnegjengen eller duket for årets store julefest sammen med kolleger, kan du ikke ta feil med en kjole. Detaljer som utskjæringer og/eller puffermer er blant stikkordene for denne sesongens kjoletrend.

Samtidig er det en grunn til at den lille sorte regnes som tidløs klassiker. Og ikke glem at du enkelt kan pynte opp hvilken som helst kjole med smykker, belte, vesker og sko.

Klikk på bildet for å komme til kjolen. Foto: Ellos

Flott festkjole i en herlig rosda farge med halvlange ballongermer, rund hals med rynke foran og samlet midje med elastisk strikk bakpå. Kjolen finnes også i svart utgave.

Klikk her for å bestille kjolen hos Ellos.

Klikk på bildet for å komme til kjolen. Foto: Ellos

Figurformet kjole i mesh med broderte paljetter over hele. Antrekket har rund hals som har liten passepoilkant i sateng, og vide, 3/4-lange ermer med ballongeffekt. Kjolen finnes også i black mdf/metall-utgave.

Klikk her for å komme til kjolen hos Ellos.

Klikk på bildet for å komme til kjolen. Foto: Ellos

Utsvingt modell i deilig behagelig velur og med omslag oppover foran på kjolen. Kjolen har markert midje og er utstyrt med rette, 3/4 lange ermer. Kjolen finnes også i grønn utgave og i vinrød utgave.

Klikk her for å se mer av kjolen hos Ellos.

Klikk på bildet for å komme til kjolen. Foto: Nelly

Den lille sorte i volangermet utgave med fôret skjørtedel fra Dry Lake. Kjolen har gummistrikk i midjen bak og elelrs knytbar stropp i midjen.

Klikk her for å se mer av kjolen hos Nelly.

Klikk på bildet for å komme til kjolen. Foto: NA-KD

Denne minikjolen har en drapert v-hals, lange ermer med en vaffelsøm, en flagrende passform og markert midje med vaffelsøm. Denne minikjolen finnes også i svart.

Klikk her for å se mer av kjolen hos NA-KD.

Klikk på bildet for å komme til kjolen. Foto: Høyer

Lekker rød polkadot-kjole med elastisk midje, mansjetter og voluminøse ermer.

Klikk her for å komme til kjolen hos Høyer.

Klikk på bildet for å komme til kjolen. Foto: Ellos

Lys festkjole overstrødd med glitrende paljetter. Kjolen har v-hals snitt, lange ballongermer og splitt i sidene.

Klikk her for å se nærmere på kjolen hos Ellos.

Klikk på bildet for å komme til kjolen. Foto: Bubbleroom

Elegant festkjole i stretchy fløyel med en åpen rygg og utskjæring ved midjen.

Kjolen finner du her hos Bubbleroom.

Klikk på bildet for å komme til kjolen. Foto: Ellos

Figurformet blondekjole med høy krage og knappstolpe med kledde knapper foran. Kjolen har markert midje og brede ballongermer med mansjett i ermeslutten. Kjolen finnes også i svart utgave.

Klikk her for å finne kjolen hos Ellos.

Klikk på bildet for å komme til kjolen. Foto: NA-KD

Lekker beige kjole i behagelig satengfølelse med rund hals, brede lange ermer med rynket søm, minilengde og foring.

Klikk her for å lese mer om kjolen hos NA-KD.