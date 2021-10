Vinteren står for tur og nettbutikkene er fylt opp av sesongens dunjakker og boblejakker. Vi har samlet de 11 fineste variantene til deg slik at du kan holde varmen gjennom hele vinteren.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Vinteren nærmer seg med stormskritt og som vi alle vet synker temperaturene raskere og raskere for hver dag. Vinteren kommer alltid litt brått på og nå flyr dunjakkene og boblejakken ut fra butikkhyllene raskere en noen gang, og de fineste jakkene forsvinner først.

Å gå til innkjøp av en ny, varm dunjakke kan være en kostbar affære. Det er derfor viktig å tenke litt nøye gjennom hva du er på utkikk etter slik at jakken kan brukes mer enn én sesong. Det er viktig å huske at trender kommer og går. Vårt råd er derfor å tenke tidløse farger, en fasong du er komfortabel i og hvilke bruksområder jakken skal ha.

Under finner du 11 av de fineste dunjakkene og boblejakkene i butikk akkurat nå:

Vanntett, vindtett og varm er stikkordene for jakken fra GoFranck. Jakken har en romslig og komfortabel passform, hette med snøring og totalt syv store lommer. Jakken er fylt med økologisk og miljøvennlig fiber slik at du holder varmen gjennom hele vinteren samtidig som miljø og dyrevern er ivaretatt under produksjonen av jakken.

Den grønne dunjakken fra Holzweiler er en varm og komfortabel jakke som rekker deg til knærne. Jakken består av en dunblandig i høyeste kvalitet, nemlig 80% dun og 20% fjær. Dette gir en optimal, varmegivende effekt. Holzweiler har designet en tidløs jakke med høy hals, skjult knepping, snøring i livet og avtagbar hette som passer en rekke bruksområder.

Maire fra Moncler er jakken alle ønsker seg denne sesongen. Jakkene rives vekk fra butikkene, så her lønner det seg å være rask om du vil sikre deg ditt eksemplar. Maire-jakken fra Moncler er en tidløs jakke laget med et rett snitt med to lommer med glidelås i front. Jakken kommer med det klassiske Moncler-merket på venstre erme og finnes i rød og sort.

Den lange, lekre dunkåpen fra Áhkká er laget i en varm dunblanding bestående av 90% dun og 10% fjær. Kåpen er vind- og vannavvisende og fungerer bra i våt snø.

Klassisk, lett og feminin dunjakke fra Cedrico. Jakken er fylt med andedun som gir en varm og lett følelse. Den har en smal passform, høy krage med knapper og glidelås som kan åpnes begge veier. Den korte jakken fra Cedrico er perfekt for mellomsesongen eller under kåpen for å holde varmen på årets kaldeste dager.

Denne polstrede jakken er vannavstøtende og har en avtagbar hette. I tillegg har boblejakken snøring i livet som skaper en mer feminin silhuett på en ellers oversized jakke.

Vinterjakken fra Calvin Klein med glidelås i front er perfekt til deg som liker å følge trendene i motebildet. Jakken har en oversized passform og kommer i en dyp, olivengrønn farge. Med en dunblanding på 90% dun og 10% fjær holder du deg varm selv på årets kaldeste dager.

Fargerik og deilig boblejakke med en rett og ledig passform med lommer i siden.

Jakken har en høy hals, glidelås lukking i front og snøring nederst på begge sider.

