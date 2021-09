Dongeribuksen er gått fra å være et slitesterkt arbeidstøy til å bli et av de viktigste plaggene i klesskapet. Med denne jeansguiden finner du buksen som er midt i blinken for deg.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Dongeri, jeans, denim, olabukse – kjært barn har som kjent mange navn. Visste du at ordet dongeri er oppkalt etter stedet i India der stoffet først ble vevd, og at stoffet opprinnelig ble benyttet til seil og klær til de fattige?

Marilyn Monroe gjorde denim til mote, som her i en scene med Keith Andes fra filmen «Clash by Night» (1952). Foto: RKO Radio Pictures / Wikimedia

Her i Vesten fikk klesplagget verdifull status som populært klesplagg etter at superstjerner som Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe og Brigitte Bardott gjennom 1950-tallet ikledde seg denim på filmlerretet.

Jeans er laget av denim, et materiale med en slitesterk bomullskvalitet som har lang levetid og tåler hyppig bruk. I tillegg tillater den smuss som ingen andre materialer. Dermed er det ikke nødvendig å skulle vaske jeans like ofte som andre klær.

I dag er dongerijeans blitt et klesplagg «alle» har i klesskapet sitt og det brukes like mye til hverdag som til fest. Og med den utviklingen vi har sett de siste årene når det gjelder både passform og stretch-kvalitet, er det liten tvil om at jeans er i vinden som aldri før.

Men hvordan finne den perfekte jeansen som passer akkurat deg? Som et svar på spørsmålet har Høyer satt sammen en oversikt som skal gjøre det enklere for deg neste gang det er tid for å handle jeans:

Klikk på bildet for å se utvalget av bukser med flare fit hos Høyer. Foto: Høyer

Dette er årets mest populære jeans. Stikkordet for flared jeans er ettersittende rundt lårene og i midjen, og at den går utover fra kneet og ned. Dette gir en illusjon av lange, smale ben og en markert midje som samlet utgjør en fantastisk passform.

Slengbuksene er på ingen måte forbeholdt bohemstilen, og de oppleves både komfortable og anvendelige.

Se utvalget av slengbukser hos Høyer her.

Finn den perfekte jeansen Jeans med flare fit

Klikk på bildet for å se utvalget av skinny jeans hos Høyer. Foto: Høyer

Som navnet tilsier er skinny jeans den jeansmodellen som har den smaleste passformen. Jeansen fremhever figuren ved å være ettersittende fra rumpe til ankel. Samtidig oppleves den ikke som stram til tross for at buksen åler seg langs beina.

Skinny jeans er kjennetegnet av denim med elastan, et stretchy materiale som gjør buksene svært behagelige.

Se utvalget av skinny jeans hos Høyer her.

Finn den perfekte jeansen Jeans med skinny fit

Klikk på bildet for å gå til jeans med straight fit hos Høyer. Foto: Høyer

For deg som ønsker en smal og feminin stil, men som ikke nødvendigvis liker tanken på en helt ettersittende bukse, er jeans med straight fit det ideelle valget. Her snakker vi en tidløs klassiker som passer like fint uansett anledning.

Straight fit kommer med rette ben der bredden er lik fra hoften og helt ned. Buksene sitter hverken for løst eller for tett, tvert imot har de en passform som trygt må kunne beskrives som behagelig og kul.

Sjekk ut jeans med straight fit hos Høyer her.

Klikk på bildet for å gå til jeansen hos Høyer. Foto: Høyer

Jeans av typen cropped fit går ned til ankelen, de finnes i nesten alle typer passformer og tar seg like godt ut til høye hæler som til sandaler. Noen av modellene er avklipt, som gir en røffere look, mens andre er litt kortere foran enn bak. Det vanligste er at jeansen ender i en rett søm, da bare litt lenger opp.

Sjekk ut cropped fit jeans hos Høyer her.

Finn den perfekte jeansen Jeans med cropped fit

Klikk på bildet for å gå til wide fit jeans hos Høyer. Foto: Høyer

Hvis du synes dine skinny jeans strammer litt for mye, er denne stilen midt i blinken. Her snakker vi jeans med høyt liv og vide ben som passer de fleste passformer. Buksene gir ofte en flatterende silhuett og kjennes behagelige å gå i siden de hverken strammer eller klemmer. Med et par slike jeans får antrekket ditt en avslappet og kul stil.

Sjekk ut wide fit jeans hos Høyer her.

Jeans med wide fit Ganni: High Waisted Crop (blå) Korte, avslappede, vide jeans med høy midje fra Ganni. Kjøp her 1899 kr Høyer

Vanlig og stretchy denim Når vi sier at jeansen er stretchy, betyr det at bomullen har blitt blandet med elastan. Det er et kunstig tekstilfiber som muliggjør å kunne bevege seg i meget ettersittende buksemodeller. Elastanen har den egenskapen at den påvirker denimens slitestyrke, hvilket innebærer at stretchy jeans har kortere levetid. Men sammenliknet med dongeribukser i hundre prosent bomull, har stretchy jeans fordelen at de sitter perfekt fra første sekund uten på noe tidspunkt vide seg ut. Da er saken en annen med vanlig denim. Når du shopper jeans uten stretch, kan du derfor gjerne gå ned en størrelse.

Verdt å vite om midjehøyden

En faktor som du bør ha i bakhodet når det kommer til hvordan jeans ser ut og sitter på kroppen din, er selve midjehøyden:

Low rise jeans

Low rise jeans er å finne på de fleste modellene, men er mindre vanlig på slengbukse. De er designet for å sitte rett på eller under hoftebeinet, og den lave passformen gir et fasjonabelt og avkappet uttrykk til uformelle antrekk. Low rise jeans kan også tilføre antrekket ditt et mer rocka og edgy preg.