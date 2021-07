Studiestart: Alt du trenger til studenthybelen

Samordnet opptak er rett rundt hjørnet og studiestart nærmer seg med stormskritt. vi har samlet alt studenten trenger i studentboligen.

Sensommeren og høsten er en spennende tid for mange unge mennesker. Rundt dette tidspunktet får nemlig 154.000 studenter svar på om de har kommet inn på drømmestudiet eller ikke.

Ett nytt studium betyr ofte en ny by, nye mennesker og et nytt sted å bo. Men hva trenger man egentlig i studentboligen? Vi har laget en god liste over alt en fersk student trenger i boligen denne høsten, uansett om du skal bo i kollektiv, i hybel eller alene.

En student bor som oftest ikke i de største leilighetene. Budsjettet er gjerne lavt, og leieprisen per kvadratmeter i de største byene er svært høy. Derfor er det viktig å tenke smart når du skal møblere rommet for på den måten utnytte hver kvadratmeter.

Kombinerte løsninger som sovesofa, seng med oppbevaring og skap som romdeler, er alle eksempler på møbler som kan hjelpe med å utnytte rommet til sitt fulle potensiale.



Alt til studenthybelen Nordform kontinentalseng En seng som vil gi et praktfullt og luksuriøst inntrykk på soverommet. Sengen er 180x200. Kjøp her 21.599 kr Ellos

Alt til studenthybelen Embla hylle Stilren og tidløs høy hylle som passer perfekt inn i den nordiske interiørstilen. Kjøp her 1699 kr Kremmerhuset

Alt til studenthybelen Skrivebord Skrivebord med tilhørende hylle i 100% sponplate. perfekt for en student som har liten plass. Kjøp her 1599 kr Ellos

Alt til studenthybelen Speil fra Ellos Home Buet speil som kan settes på gulvet eller henges på veggen. Ramme av pulverlakkert metall i sandaktig finish med lett struktur. Kjøp her 1539 kr Ellos

Alt til studenthybelen Sovesofa - Los Angeles En sovesofa sydd med spesialsøm. Metallben pulverlakkert i matt svart. Ben skjult i sengens ryggstø. Kjøp her 3839 kr Ellos

En annen smart løsning er å ha ekstra sitteplass tilgjengelig. Studenttilværelsen er ofte fylt med kvelder med venner og bekjente, og det kan raskt bli trangt med mye mennesker og mangel på sitteplasser. Derfor er det smart å ha noen ekstra sitteplasser som kan hentes frem ved behov.

En effektiv løsning er å bruke alt fra stoler og puffer til sakkosekker og krakker. Her er noen av våre favoritter:

Fant du ingen møbler som passet ditt behov? Sjekk ut disse nettbutikkene for et større utvalg:

Ellos / ConfidentLiving / Kremmerhuset / LineaHjemme / Nordic Nest / vidaXL



Se flere oppbevarings muligheter hos LuneHjem Foto: LuneHjem

I en studentbolig er soveplassen og oppholdsrommet ofte i samme rom. Det er ferfor svært lurt å ha et godt system for oppbevaring av gjenstander og dingser. Et godt tips er å gå til innkjøp av oppbevaring som effektivt kan «gjemmes bort». Rommet vil da virke større og mer organisert.



Alt til studenthybelen Entreoppbevaring Praktisk skap til oppdatering. Kjøp her 4699 kr Homeroom

Eksempler på denne type oppbevaring er kasser som får plass under sengen, bokser som kan plasseres på toppen av skapet eller annen type oppbevaring som enkelt kan ryddes bort.

Alt til studenthybelen Oppbevaring

Bli en mester på kjøkkenet med Cosori Airfryer Foto: Cosori

Når det kommer til kjøkkeutstyr og maskiner, finnes det mange ulike løsninger på markedet. Et studentkjøkken har dessverre ikke like mye plass som et vanlig kjøkken. Derfor er det lurt å vurdere hvilke maskiner og kjøkkenutstyr du virkelig trenger.

Under finner du en rekke kjøkkenprodukter og maskiner som vi mener en student har behov for:



Alt til studenthybelen Smart - Airfryer Best i test Airfryer med unike funsjoner. kan styres via telefonen. Kjøp her 3490 kr Cosori

Fant du ikke kjøkkenutstyr som dekker ditt behov?

Sjekk ut flere produkter hos:

Cosori / Bakeren og Kokken / KitchenTime / lunehjem.no

Baderom

Foto: Byggmax

Baderommer i en studentbolig er ofte lite og sterilt. Det kan virke kaldt, slitt og raskt bære preg av tidligere leietakere. En god måte å få baderommet til å virke mer hjemmekoselig og eksklusivt, er å tilsette andre materialer for å skape en kontrast fra flisene.

Kjøp gjerne myke materialer, treverk og grønne plastplanter for å skape en mer lun og varm stemning.



Alt til studenthybelen Håndkle til baderommet

Alt til studenthybelen Kunstige planter til badet

Se flere baderomsprodukter hos:

lunehjem.no /