Alt du trenger når du skal tilbake på kontoret

Etter halvannet år på hjemmekontor for mange, er det på tide å gi kontorstilen en solid oppdatering. Her finner du alt du trenger for å være komfortabel når du skal tilbake på arbeidsplassen.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Coronapandemien har på drastisk vis endret måten vi jobber på. Det har for mange vært en stor omstilling å gå fra å være daglig på kontoret til å kun sitte hjemme. Kontorpulten og kaffemaskinen ble byttet ut med kjøkkenbordet og sur traktekaffe. Skjorter, skjørt og bager ble raskt lagt bakerst i skapet og byttet ut med en langt mer avslappende stil.

Nå som vi skal tilbake til normalen igjen er det uunngåelig at vi tar med oss noen av de nye vanene vi har tillagt oss. For det er ikke til å nekte for at det for eksempel er svært behagelig å jobbe i komfortable klær.

Klikk på bildet for å se flere kontorklær fra Høyer. Foto: Høyer

Før covid-19 var kontorstilen preget av den seriøse delen av jobben. Mørke farger og klassisk passform – kombinert med materialer som puster dårlig – var noe av det som kjennetegnet plaggene man gikk med på daglig basis.

Tilbake på kontoret Polo Ralph Lauren Blazer I over 50 år har Ralph Lauren solgt klær med et særegent preg. Blazeren er i 100% lin og har brede slag. Kjøp her 3699 kr Ferner Jacobsen

Den nye stilen er mer avslappet enn tidligere. Fargene skal fortsatt være mørke og klassiske, men plaggene er nå i større grad påvirket av at vi har hatt hjemmekontor i halvannet. Pustende materialer, komfortable passformer og et mer uformelt uttrykk er noen av stikkordene for den nye kontorstilen.

Kontorklær til dame Topper, skjorter og bluser:

Kontorklær til dame Bukser og skjørt:

Fant du ingen kontorklær som passet deg i vårt utvalg? Sjekk hele utvalget av dameklær hos:

Selv om tiden med hjemmekontor snart kan være over, vil mange av oss nok måtte kombinere hjemmekontor og arbeidsplassen en god stund videre. Det er derfor praktisk å ha en god kontorveske tilgjengelig slik at du enkelt kan frakte PC og dokumenter frem og tilbake mellom kontor og hjem uten problem.

Tilbake på kontoret Polo Ralph Lauren Commuter Business Bag Dokumentveske fra Polo Ralph Lauren, produsert i kuskinn med plass til en laptop på 15,6". Kjøp her 4399 kr Care of Carl

Tilbake på kontoret PC- og dokumentmapper:

Det finnes ulike bager på markedet, så her kan du finne den som passer ditt behov. Dersom du er en aktiv person som går eller sykler til jobb, er behovet ditt annerledes sammelignet med de som kjører til jobben. For en aktiv person vil nok sekk være den beste løsningen, mens bilisten og kollektivpendleren har behov for en mer klassisk kontorveske.

Tilbake på kontoret Sekker:

Fant du ingen kontorvesker som passer ditt behov? Sjekk hele utvalget hos:

Klikk på bildet for å se flere stilfulle plagg fra Care of Carl. Foto: Care of Carl

Når det kommer til menn så har kontorklærne lenge bestått av skjorter, mørke dresser og blankpolerte sko. Som alle menn vet, kan det både bli varmt og klamt relativt raskt. Stilen har ikke endret seg ekstremt mye etter pandemien, men noe som er fremtredende, er at dressen ikke brukes like hyppig som før. Nå kan du fint gå på arbeid i en pen bukse kombinert med en klassisk skjorte og en genser på en vanlig arbeidsdag.

Kontorklær til herre Bukser:

Kontorklær til herre Skjorter og gensere:

Selv om dressen ikke er like mye brukt som før, kommer den frem på viktige dager. Om du har et viktig møte eller jobber i en sektor der det er en kleskode, må plagget brukes hyppigere. Her er våre favoritter til hvordan du kan se stilig ut denne sesongen, samtidig som du oppfyller jobbens kleskode.

Tilbake på kontoret Dresser: Corneliani dress Ferner Jacobsen 16.500 kr Kjøp her BOSS dress beige Care of Carl 3100 kr Kjøp her Oscar Jacobson grå dress Care of Carl 3750 kr Kjøp her HUGO Wool Suit Care of Carl 4298 kr Kjøp her Polo Ralph Lauren dress Ferner Jacobsen 7299 kr Kjøp her

Fant du ingen kontorklær som passet deg i vårt utvalg? Sjekk hele utvalget av herreklær hos: