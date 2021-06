Sommerstrikk: Strikkeoppskrifter du kan prøve deg på i sommer

Svale, sommerlige strikkeprosjekter til ferien. Nå har du kanskje endelig tid til å lage den genseren du har drømt om?

Sommeren er en perfekt tid til strikking. Da har du kanskje litt ekstra god tid, og lange dager på stranden eller som passasjer i bilen til hytta er ypperlig til strikking. Et godt tips kan være å velge de litt lette, svale garnkvalitetene til sommerens strikk, for å unngå svette deg bort under strikketøyet de varmeste dagene.

Her har vi plukket ut et knippe strikkeprosjekter som roper sommer.

Legg merke til den lekre sløyfedetaljen i sommertoppen fra Phildar. Toppen strikkes i garnet Cabotine i 55 prosent bomull og 45 prosent akryl.

Du finner strikkepakken til sommertoppen hos Knittingroom

Elisegenseren i vakre blå- eller lillatoner. Klikk på bildet for å sjekke ut alle farger.

En nydelig genser for kjølige sommerkvelder. Genseren strikkes i Drops Kid-Silk, som består av silke og luftig mohair. Velg blant en mengde fargekombinasjoner.

Kjøp strikkepakken til Elisegenseren hos Strikkia.no

Med 100% lin er Katia definitivt en sommertopp.

Her har du en luftig, sommerlig topp med hullmønster og rullekant ved avslutning. Toppen strikkes i garnet Lino som består av 100 prosent lin.

Kjøp strikkepakken til Katia-toppen hos Knittingroom

Betsy sommergenser fra Kathrine Sørland. Klikk på bildet for å sjekke ut strikkepakken.

Betsy sommergenser er strikket i myk Bambino fra Viking – et garn av bambus og bomull. Bambusen gjør garnet mykere enn rene bomullsgarn, og garnkvaliteten er både svalende og ypperlig i en sommergenser.

Du finner strikkepakken til Betsy sommergenser hos Strikkia.no

Klikk på bildet for å gå til utvalget av sommerkjoler fra Drops hos Rito Hobby.

Drops har oppskrifter på en lang rekke sommerkjoler strikket i Drops Paris som består av 100% bomull.

Klikk her for å se hele utvalget av strikkeoppskrifter på sommerkjoler hos Rito Hobby.

Klikk på bildet for å gå til strikkepakken hos Strikkia.

En sommertopp fra Kathrine Sørland med stilig hullmønster. Toppen strikkes i Viking Bjørk, et garn i bambus og bomull.

Du finner strikkepakken til Jåt sommertopp hos Strikkia.no