Pride 2021: Alt du trenger til regnbuefarget parade og fest

Skal du gå i Prideparade eller på inkluderingsfest der det er regnbuefarget tilbehør som er tingen? Her finner du tips til hvordan du kan kle deg i regnbuens Pride-farger.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Med sine seks horisontale striper i rødt, oransje, gult, grønt, blått og fiolett, er regnbueflagget det fremste symbolet for skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. De årlige Pride-paradene er fylt med regnbuefargede flagg, parykker, hatter og klær, sminke og effekter.

Det er den amerikanske designeren Gilbert Baker som skapte «homoflagget» som opprinnelig besto av åtte farger: rosa, rødt, oransje, gult, grønt, turkis, fiolett og indigo. Rosa, turkis og indigo viste seg imidlertid å være vanskelige å trykke.

Dermed ble de droppet til fordel for en mer «kommersiell» utgave, der blått kom inn for turkis.

Regnbueflagg i aksjon under pridemarsjen i Oslo i 2019. Foto: Stephen Gerard Simmersholm/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

25. juni 1978 gjorde flagget sin offentlige debut i forbindelse med sørgeparaden etter den drepte politikeren Harvey Milk under Gay and Lesbian Freedom Day Parade i San Francisco. Da det skulle markeres 25-årsjubileum for Stonewall-opprøret, ble det laget et 25 meter langt regnbueflagg som ble båret under marsjen gjennom New Yorks gater i 1994.

Alt du trenger til Pride Stort regnbuefarget håndflagg (45x30 cm) Veiv med flagget på Pride eller sett dem i vaser sammen med andre dekorasjoner til festen. Kjøp her 89 kr Superkul

Pride er blitt en viktig årlig markering flere steder i verden, inkludert her hjemme i Norge. I dag er det utenkelig å se for seg en Pride-markering uten flagget med de seks fargene som sammen formidler budskapet om at det er en menneskerett å elske. Det handler om å stå opp for seg selv, for mangfold og frihet, og si tydelig nei til rasisme, diskriminering og hat.

VIDEO: I forbindelse med 2018-utgaven av London Pride, ble det laget en ny versjon av klassikeren «Over the Rainbow»

Samtidig symboliserer regnbueflagget en feiring av livet, med rikelig rom for kreativ fargebruk, for ikke å glemme valg av antrekk og tilbehør. Vi har derfor samlet tips til effekter som sørger for å sikre deg en solid Pride-fest.

Og husk: Det er ingen ting i veien for å invitere til eller bli med på Pride-fest uansett tid på året.

Alt du trenger til Pride Poncho Regbuefarget poncho som kommer i onesize og som naturligvis kan brukes av begge kjønn. Kjøp her 129 kr Superkul

Alt du trenger til Pride Rainbow Love-flagg (90x150 cm) Stort tekstilflagg laget i regnbuens farger med hjerte i midten. Flagget har tråd for oppheng. Kjøp her 89 kr Superkul

Alt du trenger til Pride Regnbuefargede fjærvinger (50x50 cm) Vinger dekket av fjær i regnbuens farger. Vingene har stropper. Kjøp her 219 kr Superkul

Alt du trenger til Pride Ermer med frynser Regnbuefargete ermer med lange frynser som du kan bruke på festival, fest, karneval og mye mer. Kjøp her 229 kr Superkul

Alt du trenger til Pride Sminkestifter Smart og liten dispenser med sminkefarger presset sammen i regnbuens farger. Kjøp her 59 kr Superkul

Alt du trenger til Pride Flerfarget Hawaii-Krans, hodekrans og to armbånd I denne pakken får du med Hawaii-krans, hodekrans og to armbånd - alle fire deler med blomster i friske farger. Kjøp her 59 kr Superkul

Alt du trenger til Pride Regnbuefarget tversoversløyfe Sløyfe i silkeliknende stoff som festes i nakken med klips. Kan reguleres slik at den passer rundt halsen. Kjøp her 49 kr Superkul

Alt du trenger til Pride Happy Socks 2-pakning gavesett med sokker i Pride-farger, kommer i størrelse 36-40 og 41-46. Kjøp her 199 kr Happy Socks

Alt du trenger til Pride Flate sandaler fra Teva (Dame) Regnbuefargede Flatform Universal Pride sandaler med hvit borrelås fra Teva. Finnes i størrelsene 36-42. Kjøp her 899 kr Boozt

Alt du trenger til Pride Poloskjorte fra Gant Poloskjorten signert Gant kommer med et vakkert Pride-flagg midt på forsiden. Finnes også i rosa utgave. Kjøp her 1000 kr Boozt

Alt du trenger til Pride Flerfargede strømper Strømper med vannrette striper i regnbuens farger. Kjøp her 98 kr Superkul