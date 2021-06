Sommermote 2021: Lekre kjoler, skjørt og plagg i lin til dame

Sommeren har meldt sin ankomst og vi har samlet en rekke sommerklær til deg slik at du kan bli klar for en fantastisk tid på året.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Vi elsker sommeren når vi endelig kan nyte lange late dager utendørs med venner og kjente. Årets sommermote for kvinner er proppfull av deilige plagg. Vi ser mye sterke farger, lange løse kjoler og behagelige stoff i naturmaterialer i samtlige butikker. Vi har samlet våre favorittplagg denne sommeren slik at du er klar for årets beste årstid med en avslappende look.

Klikk på bildet for å se flere sommerkjoler hos Ellos. Foto: Nelly / Ellos

Sommerkjolen er et klassisk plagg på denne tiden av året og denne sesongen skal de være behagelige, lange og løse i deilige farger eller print. Spesielt blomstermønster er en hyppig gjenganger i motebildet denne sommeren. Sesongen tar oss tilbake til gamle trender med puffa skuldre, løse former og behagelige materialer.

Klikk på bildet for å se hele utvalget av skjørt hos Nelly. Foto: Nelly

Skjørt er en stor favoritt om sommeren. Plagget har endret seg litt over tid, men en gjenganger er at de er behagelige og avslappete i stilen. I år skal skjørtene være halvkorte og fargerike. Som med sommerkjolen ser vi også her at det er spesielt mye blomstermønster og sterke farger i år.

Klikk på bildet for å se flere produkter laget av lin hos Ellos. Foto: Ellos

Årets desidert største trend i sommer er lin, og butikkene flommer over av det fantastiske stoffet. Lin er lett, behagelig og pustende, hvilket gjør det svært optimalt for sommerens varme dager. Plaggene har et avslappende preg over seg og er perfekt til shoppingturer i byen, på stranden eller til et glass vin på en lokal restaurant.

Klikk på bildet for å se flere av sommerens shortser hos Nelly. Foto: Nelly

Shortsen er en kjent og kjær favoritt om sommeren når temperaturen kryper oppover. Årets kortbukser skal være i naturmaterialer som lin, bomull og viskose. Dette gir deg luftige, ledige og behagelige plagg å ha på deg en varm sommerdag.

