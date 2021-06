Birkenstock – sommerens mest populære sandaler

Birkenstock har på kort tid blitt sandalen alle skal ha om sommeren. Finn din nye favorittmodell her.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Over de siste fem årene har Birkenstock rukket å bli sommerens storfavoritt. Fra å være en helt vanlig sandal, har det tyskproduserte skotøyet blitt så populære at de rives ut av butikkhyllene. Dette er sandalene «alle» skal ha i sommer.

Klikk på bildet for å se flere varianter hos Nelly.com. Foto: Nelly.com

Birkenstock ble grunnlagt i 1977 av den tyske skomakeren Johann Adam Birkenstock som ønsket å gi kundene en kvalitetssko der nøkkelordene var støtte og komfort. Skoene ble raskt populære og er i dag en kjent merkevare med store designer-samarbeid og høyt elsket av mange har Birkenstock funnet sin plass i samfunnet.

Birkenstock Arizona med myk såle Sandal fra Birkenstock i skinn med justerbare reimer i front. Sandalen er laget med kork for optimal passform og komfort. Kjøp her 1299 kr Wakakuu.no

Ergonomiske sandaler som tar vare på føttene

Skoene er utformet med en ergonomisk formet såle, spesiallaget til deg som stiller høye krav til komfort. Sandalen er lett, stilren og kommer i flere ulike modeller, farger og varianter. Selve designet har endret seg over tid, men er i dag kjent og populært skotøy i motebildet. Sandalen har et design som passer like godt til både damer og menn, noe som gjør skoene allsidige og stilrene.

Birkenstock Klassikeren Arizona:

Fant du ingen sandaler som passet deg i vårt utvalg? Sjekk hele utvalget av Birkenstocks hos:

Birkenstock Birkenstock Gizeh toepost sandals in black Gizeh er en modell med reim som går mellom tærne og bakover, som en flipflop-sandal. Kjøp her 939 kr ASOS.com

Birkenstock bruker kun materialer i høy kvalitet for å gi deg den beste sandalen på markedet. Kork, lær og skinn er alle materialer som blir brukt under produksjonen.

Birkenstock Birkenstock vegansk sandal Sandaler fra Papillo By Birkenstock kommer med platå. Overdel er laget av skinnimitasjon. Sandalen har doble, justerbare remmer. Kjøp her 1099 kr Nelly

En bærekraftig sandal

Merket har høyt fokus på bærekraft og miljøvennlighet. Birkenstock bruker kun naturlige materialer som skåner naturen, noe som har medført at merket er verdensledende på dette feltet. Her kan du virkelig få en sandal med gode kvaliteter samtidig som du tenker miljø.

Birkenstock Mayari med tåreim Disse sandalene har to stropper med lukninger med spenne, en komfortabel passform og slip-on-design. Kjøp her 999 kr NA-KD

Birkenstock Birkenstock boston Boston er en av de nyere variantene fra merket. Skoen er en lukket variant og kommer med justerbar reim foran. Kjøp her 1329 kr ASOS.com

Fant du ingen sandaler som passet deg i vårt utvalg? Sjekk hele utvalget av Birkenstocks hos: