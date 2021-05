Cubus x Wrangler: Turklær til en fornuftig pris

Før du begir deg ut på tur, er det viktig at du har utstyret i orden. Uansett hvor ferden går, så har ALL Terrain Gear by Wrangler noe for deg.

Natur- og friluftsopplevelser blir mer og mer populært blant oss nordmenn. Vi tilbringer større deler av hverdager og ferier utendørs i den norske natur, men for å få en god turopplevelse, må man også ha godt utstyr.

Å gå til innkjøp av nytt turutstyr kan bli en dyr affære for oss alle. Ofte er produktene i den dyrere prisklassen noe som gjør at det svir ekstra godt i lommeboken når man må fornye utstyret. Men den tiden er forbi.

Turklær til dame til fornuftige priser. Klikk på bildet for å se hele kolleksjonen. Foto: Cubus

Hos Cubus finner du nå turklær til dame, signert All Terrain Gear by Wrangler. Her er funksjonalitet og kvalitet i fokus, kombinert med et klassisk, sportslig uttrykk som ikke går på bekostning av pris. Kolleksjonen har stort fokus på praktiske plagg med tekniske egenskaper som gjør at de passer perfekt til utendørs bruk.

Produktene er designet med friluftsmennesket i tankene. Dette gjør at de er funksjonelle og har høy brukervennlighet. Plaggene er proppfulle med tekniske egenskaper som blant annet gjør dem vannavstøtende, har fukt- og temperaturkontroll og beskytter mot sollys. I denne kolleksjonen kan du virkelig finne din neste turfavoritt.

Litt om Wrangler

All Terrain Gear by Wrangler er turklær-kolleksjonen fra det amerikanske merket Wrangler. Merket har lange tradisjoner som går tilbake til 1800-tallet. Jeans-produsenten startet med å lage arbeidsklær som snekkerbukse, men utviklet seg til å bli kjent for alt man trenger i garderoben – til og med turklær. Nå har Cubus inngått samarbeid med Wrangler og kan presentere en solid kolleksjon.

Gjør deg klar til en aktiv årstid. Cubus x Wrangler gir deg kvalitetsprodukter med gode tekniske egenskaper. Klikk på bildet for å se flere produkter. Foto: Cubus

Når vi ser etter turbukse, må vi ha i bakhodet at buksa bør være slitesterk, vannavstøtende og tåle at vi er mye i aktivitet. Den nye turbuksa fra Wrangler har nettopp alle disse funksjonene. Buksa er laget med et materiale med god stretch for å gi optimal komfort. Turbuksen har en smal passform med ekstra høyde i livet og formsydde knær for økt bevegelighet. I tillegg har den to lommer i siden og en lomme med glidelås på låret.

Tightsen finnes i flere farger og passer perfekt til deg med en sporty livsstil. Foto: Cubus

Neste produkt ut er den praktiske turtightsen som er perfekt til det nordiske været. Tightsen har en tettsittende og smal passform med høyt liv og en bred strikk for maksimal komfort. Kombinert med behagelige materialer med god stretch, har Wrangler laget et perfekt produkt for deg som er mye i aktivitet og bevegelse.

Tightsen er laget av resirkulert polyester som kommer fra pantede flasker, hvilket gjør produktene svært miljøvennlig. Her kan du med andre ord kjøpe et nytt produkt med god samvittighet.

Klikk på bildet for å se hele kolleksjonen fra Cubus x Wrangler. Foto: Cubus

I den nye kolleksjonen finner vi en rekke godbiter til overkroppen som passer for enhver smak. Du kan finne alt fra t-skjorter og anorakker til skjorter og gensere til en fornuftig pris. Produktene er av høy kvalitet, samtidig som de har gode tekniske funksjoner. Her er våre favoritt-overdeler fra kolleksjonen:

Den rutete skjorten fra Wrangler er perfekt til turer i skogen og til fjells. Skjorta har en klassisk, rett passform i et mykt og behagelig materiale. Den har trykknapper hele veien i front og på ermer slik at du kan rulle ermene opp og feste dem på hver side.

Plagget er perfekt til å regulerer varmen mens du går turer. Om du blir varm, kan du enkelt knyte skjorta rundt livet. Skjorta har to brystlommer med klaffer og skjulte lommer på siden med glidelås.

Denne klassisk designede anorakken fra Wrangler er laget spesielt for deg som liker friluftsliv. Jakken har en rett og løstsittende passform som gjør at du både får god ventilasjon, men også plass til en ekstra genser under. Anorakken har glidelås foran på brystet og elastisk strikk nederst, rundt hetten og i ermeåpningen. Jakken er praktisk, lett og behagelig å ha på seg.

Denne fantastiske t-skjorta med rund hals kommer til å falle i smak hos de aller fleste. Plagget kommer i en klassisk passform med mykt og behagelig materiale som med sine tekniske egenskaper trekker fuktigheten vekk fra kroppen. Samtidig holder den deg sval, komfortabel og tørr.