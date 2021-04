Strikkeoppskrifter: Babyteppe, hentesett og jakker du kan strikke til babyen

Venter du selv eller kjenner du noen som skal få en liten baby? Et hjemmestrikket plagg eller teppe er kanskje en av de flotteste gavene du kan gi den lille.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Det er lite som er mer takknemlig å strikke enn plagg til babyer. Plaggene er naturlig nok små, som gjør at prosjektene ofte er raske å strikke. Mottakeren blir garantert glad for omtanken som ligger i et strikkeplagg til babyen, og ofte er dette plagg som går i arv i generasjoner.

Myk ull er dessuten gull for babyer, da de ikke fullt ut har utviklet evnen til å regulere temperaturen. Ull holder dem alltid gode og varme - selv om ulla skulle bli våt.

Et hentesett består av flere plagg, oftest jakke, bukse, lue og kanskje sokker. Det er disse plaggene den nyfødte har på seg hjem fra sykehuset etter fødselen. Da er det ekstra hyggelig å bruke klær du har laget selv, eller fått i gave.

Settene kan strikkes i bomull til sommerbabyen, men de blir ofte strikket i ull tilpasset småbarn. Babyull består stort sett av myk merinoull som den sarte babyhuden tåler. Ullen puster og kan føles sval selv om det er god temperatur ute. Det kan også vaskes i maskinen.

Hva er hyggeligere enn å tulle babyen inn i et mykt, hjemmestrikket teppe? Strikker du et ensfarget teppe med hullmønster, får du et dust og delikat teppe med fine mønstringer og struktur. Siden disse blir litt luftige, passer de svært godt til våren og sommeren. Strikker du et i mønsterstrikk med flere farger, får du et litt tykkere teppe som er godt og varmt.

Dersom du vil ha det ekstra varmt eller bruke det som leketeppe, kan du sy et fôr på baksiden. Det er et perfekt prosjekt for nybegynnere, for her det ingen fellinger eller økninger å forholde seg til.

Små jakker er overkommelig å strikke, selv for utålmodige sjeler. Det er også et fint plagg for nybegynnere, eller om du vil prøve en ny teknikk. Her finner du flotte oppskrifter på enkle, ensfargede jakker med fine partier hullstrikk enten langs kantene eller midt i arbeidet, eller morsom strukturstrikk.





Babyjakker strikket i tradisjonell mønsterstrikk med flere farger, er ekstra søte og vil bli lagt merke til. Er du usikker på om du klarer å gjennomføre prosjektet, kan du velge en jakke i glattstrikk med effektfulle kanter i rille- eller perlestrikk. Velg en delikat farge og den kan brukes til det meste.

Du kan velge mellom bomull- eller ullgarn, men du kan også prøve et svalt bambusgarn.



