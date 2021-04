Så mange har bursdag samme dag som deg

April er utvilsomt den vanligste bursdagsmåneden i året, mens de færreste deler samme fødselsdag som Jesusbarnet.

Hver eneste dag i løpet av året, er det mange rundt om i Norge som får Margrethe Munthes populære fødselsdagssang sunget for seg:

«Hurra for deg som fyller ditt år,

Ja deg vil vi gratulere.

Alle i ring omkring deg vi står,

Å se nå vil vi marsjere.

Bukke, nikke, neie, snu oss omkring,

Danse for deg med hopp og sprett og spring.

Ønske deg av hjertet alle gode ting,

Og si meg så hva vil du mere?

Gratulere!»

Sangen sto første gang på trykk i «Saa leker vi litt» i 1911 og består av to vers, skjønt de færreste av oss synger lenger enn det første.

Men antallet fremførte bursdagssanger varierer i løpet av året. For mens noen datoer deles av mange, er det andre dager som er å regne for mer sjeldne fødselsdager.

En oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser nemlig at svært mange nordmenn kommer til verden ni måneder etter store feriesesonger som for eksempel sommerferien. Til gjengjeld er det ikke like mange som blir født ni måneder etter endt påskeferie.

April er årets store bursdagsmåned

Tabellen fra SSB er sortert etter antall personer bosatt i Norge per 1. januar 2021.

I en mail til ABC Brand Studio opplyser SSB om at innvandrere, altså personer som er født utenfor Norge, ikke er tatt med i tabellen. Det skyldes at det som kalles «oppgitt fødselsdato» for de som kommer til Norge som flyktninger og som mangler identifikasjonspapirer ofte er konsentrert på enkelte «lette» datoer, som for eksempel 1.1 og 5.5.

Når det gjelder flest bursdager, er det ingen måned som kan måle seg med april som likeså greit legger beslag på ni av de ti mest populære fødselsdagene. På førsteplass troner 23. april med 14.142 fødselsdager. På sølvplass finner vi 18. april med 14.098 registrerte bursdagsbarn, mens 17. april kommer like bak med 14.081 fødselsdager. Like utenfor pallen, på en god fjerdeplass, kommer 6. april.

På femteplass ligger 3. mai med 14.065 registrerte bursdager. Det er ellers liten tvil om at mange barn blir unnfanget i løpet av de varme, deilige sommerdagene. April måned legger nemlig beslag på 6.-17. plass på oversikten over de vanligste fødselsdagene blant befolkningen.

Deretter veksles det mellom mai og april, inntil vi finner 24. september på 32. plass.

Juletid er ikke fødetid

Det kommer nok ikke som noen stor overraskelse at skuddårsdagen 29. februar er den minst vanlige bursdagen – kun 3267 deler denne fødselsdagen i folkeregisteret.

Om vi tar utgangspunkt i et «normalt» år, vil vi se at det er romjulsdagene som utmerker seg som dagene de færreste har bursdag på. Den nest uvanligste er 25. desember, da bare 9928 personer har bursdag. På plassene over finner vi 26. desember (9948), 24. desember (10.314) og 1. januar (10.799). Likevel er det november som har årets færreste bursdager, med desember like bak.

Årsaken til at jul og romjulen stikker seg ut i bunnen av oversikten, skyldes blant annet at fødeavdelingene på landets sykehus styrer induksjoner og planlagte keisersnitt dit det passer best.

– I helger og ved høytider er det færre på jobb og derfor prøver vi å unngå planlagt aktivitet da hvis vi får det til. Det gjelder påske, pinse og maidager også, fortalte daværende avdelingsleder Kristi Hjelle ved Fødeavdelingen på Oslo Universitetssykehus til ABC Nyheter i 2015.

Vanligste fødselsdato blant befolkningen per 01.01.2021 Tabellen fra SSB er sortert etter antall personer bosatt i Norge per 1. januar 2021: 23/4: 14.142 18/4: 14.098 17/4: 14.081 6/4: 14.067 3/5: 14.065 11/4: 14.050 29/4: 14.023 22/4: 14.022 30/4: 14.022 15/4: 14.001 25/4: 14.001 20/4: 13.958 13/4: 13.946 10/4: 13.943 19/4: 13.937 26/4: 13.914 14/4: 13.907 6/5: 13.899 27/4: 13.883 21/4: 13.878 5/5: 13.863 2/4: 13.853 7/4: 13.824 4/4: 13.818 3/4: 13.808 24/4: 13.791 28/4: 13.782 16/4: 13.782 12/4: 13.777 4/5: 13771 10/5: 13.766 24/9: 13.757 2/5: 13.750 26/3: 13.742 5/4: 13.735 1/4: 13.726 8/4: 13.721 7/5: 13.702 23/9: 13.700 9/4: 13.658 21/3: 13.643 25/9: 13.632 27/9: 13.615 20/5: 13.609 9/5: 13.609 20/3: 13.601 25/3: 13.596 29/3: 13.562 26/9: 13.560 28/3: 13.557 8/5: 13.552 12/5: 13.543 28/9: 13.537 23/3: 13.524 14/5: 13.514 22/3: 13.508 27/3: 13.467 20/9: 13.458 13/5: 13.449 30/3: 13.438 21/5: 13.431 16/5: 13.421 17/3: 13.401 22/5: 13.386 11/5: 13.379 21/9: 13.374 16/3: 13.342 31/3: 13.339 23/5: 13.334 24/3: 13.334 17/6: 13.328 15/5: 13.327 19/3: 13.324 22/9: 13.321 29/9: 13.311 13/3: 13.309 26/6: 13.305 27/6: 13.299 1/10: 13.283 14/3: 13.278 19/5: 13.260 30/9: 13.254 12/3: 13.234 12/6: 13.193 25/5: 13.183 1/3: 13.179 22/2: 13.177 8/3: 13.175 19/6: 13.175 21/2: 13.165 28/6: 13.161 15/3: 13.153 21/6: 13.150 1/6: 13.149 26/2: 13.146 6/6: 13.132 14/7: 13.132 15/6: 13.128 5/3: 13.128 13/6: 13.127 6/3: 13.122 17/9: 13.113 18/6: 13.110 14/6: 13.108 2/10: 13.107 2/6: 13.106 26/5: 13.105 19/9: 13.103 29/5: 13.101 7/7: 13.098 29/6: 13.088 1/7: 13.082 11/3: 13.082 8/6: 13.075 10/3: 13.073 3/3: 13.072 18/9: 13.070 18/3: 13066 25/6: 13.065 31/5: 13.062 6/7: 13.051 2/7: 13.045 5/6: 13.044 10/7: 13.038 7/3: 13.031 16/9: 13.025 20/2: 13.018 28/2: 13.017 3/10: 13.001 28/5: 12.985 2/3: 12.979 30/5: 12.978 11/6: 12.977 9/6: 12.969 1/5: 12.968 18/2: 12.968 5/7: 12.966 24/5: 12.964 27/5: 12964 9/3: 12.964 23/6: 12.955 16/6: 12.954 11/7: 12.945 30/6: 12.935 22/6: 12.932 4/7: 12.931 27/2: 12.929 12/2: 12.926 3/7: 12.925 24/6: 12.923 8/7: 12.903 9/7: 12.903 15/2: 12.902 16/2: 12.886 12/7: 12.878 3/6: 12.873 4/6: 12.864 19/2: 12.864 13/7: 12.858 20/6: 12.855 15/7: 12.855 26/7: 12.846 25/7: 12.842 4/3: 12.842 16/7: 12.829 24/2: 12.825 4/10: 12.824 25/2: 12.823 7/6: 12.818 17/7: 12.815 13/2: 12.799 10/6: 12.796 17/2: 12.793 23/2: 12.758 22/7: 12.744 15/9: 12.738 10/2: 12.731 14/9: 12.728 11/8: 12.728 14/2: 12.707 4/8: 12.707 6/10: 12.705 6/8: 12.703 5/10: 12.685 20/7: 12.682 18/5: 12.682 28/7: 12.660 23/7: 12.645 11/2: 12.641 2/8: 12.612 8/2: 12.600 1/8: 12.588 13/9: 12.585 19/7: 12.580 30/7: 12.580 10/9: 12.579 27/7: 12.573 5/8: 12.561 24/7: 12.556 11/9: 12.555 18/7: 12.531 4/1: 12.521 5/2: 12.519 8/8: 12.515 9/2: 12.509 21/7: 12.506 3/8: 12.502 29/7: 12.497 12/8: 12.496 5/10: 12.494 7/8: 12.480 3/10: 12.469 31/7: 12.464 14/8: 12.462

20/8: 12.461 15/8: 12.453 12/9: 12.453 7/2: 12.431 19/8: 12.420 6/2: 12.393 27/8: 12.392 18/8: 12.382 7/10: 12.381 9/8: 12.348 24/8: 12.341 2/2: 12.336 10/8: 12.328 26/8: 12.320 2/9: 12.310 22/8: 12.308 16/8: 12.307 10/10: 12.305 3/9: 12.290 6/10: 12.282 8/10: 12.277 25/8: 12.275 1/9: 12.268 1/2: 12.265 3/2: 12.254 30/8: 12.253 31/8: 12.250 8/9: 12.245 23/8: 12.242 13/8: 12.231 31/1: 12.221 21/8: 12.216 4/9: 12.211 28/8: 12.205 30/1: 12.196 25/1: 12.192 9/9: 12.179 12/1: 12.173 23/1: 12.164 21/1: 12.146 17/8: 12.146 9/10: 12.139 7/10: 12.121 4/2: 12.112 24/1: 12.110 5/9: 12.103 29/1: 12.101 19/1: 12.069 28/1: 12.064 18/1: 12.063 10/1: 12.051 13/1: 12.045 22/1: 12.035 7/9: 12.019 29/8: 12.017 17/5: 12.009 17/1: 12.008 27/1: 11.993 14/1: 11.988 9/1: 11.974 16/1: 11.971 6/9: 11.967 15/1: 11.966 2/1: 11.942 20/1: 11.931 26/1: 11.923 18/12: 11.911 16/12: 11.906 12/10: 11.887 11/10: 11.850 8/10: 11.842 11/1: 11.833 17/12: 11.813 14/1: 11.761 19/12: 11.744 29/12: 11.664 15/12: 11.643 30/12: 11.618 28/12: 11.607 13/10: 11.591 14/12: 11.584 12/12: 11.557 20/12: 11.556 1/11: 11.541 13/11: 11.538 11/11: 11.534 20/10: 11.514 20/11: 11.514 15/10: 11.511 17/10: 11.504 16/10: 11.493 9/11: 11.491 18/10: 11.486 28/10: 11.485 1/12: 11.470 21/12: 11.455 5/11: 11.435 3/12: 11.424 5/12: 11.423 7/11: 11.422 13/12: 11.415 31/10: 11.398 12/11: 11.394 22/11: 11.370 21/11: 11.357 25/10: 11.350 24/10: 11.343 22/10: 11.338 11/12: 11.338 27/10: 11.337 9/12: 11.336 14/11: 11.335 30/11: 11.325 10/11: 11.321 30/10: 11.318 15/11: 11.317 22/12: 11.316 16/11: 11.299 8/11: 11.298 2/11: 11.295 19/11: 11.283 23/11: 11.276 25/11: 11.274 24/11: 11.274 23/12: 11.254 4/12: 11.244 18/11: 11.242 7/12: 11.241 10/12: 11.238 19/10: 11.232 26/11: 11.230 17/11: 11.227 3/11: 11.199 6/11: 11.188 6/12: 11.182 21/10: 11.175 28/11: 11.170 26/10: 11.157 4/11: 11.151 27/11: 11.144 29/11: 11.102 8/12: 11.099 23/10: 11.093 2/12: 11.091 29/10: 11.086 31/12: 10.837 27/12: 10.802 1/1: 10.799 24/12: 10.314 26/12: 9.948 25/12: 9.928 29/2: 3.267 Kilde: SSB

