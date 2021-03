Vårjakker 2021: De fineste jakkene til dame akkurat nå

Våren har meldt sin ankomst og det er på høy tid å finne frem vårjakkene. Her er jakkene vi ønsker oss denne sesongen.

Foto: Lindex / & Other Stories

Noe vi kommer til å se mye av i vårens motebilde er quiltede jakker, også kalt jakker. Disse jakkene er vatterte og passer perfekt som et overgangsplagg. Quilt er også å se på vester denne våren.

Foto: Gina Tricot

Den kom for fullt i fjor høst og er også å se i trendbildet denne våren. Skjortejakka er allsidig og kan styles både opp og ned, og det er ikke rart mange har lagt sin elsk på denne varme jakka.

Foto: Bubbleroom / Wakakuu

Den endrer seg litt hver sesong, men dersom du har en bikerjakke i ekte skinn, kan du være sikker på at du har en vårjakke i mange år fremover. En skinnjakke passer like godt over en søt sommerkjole som til jeans og sneakers. I tillegg passer skinnjakka perfekt å bruke over en varm ullgenser når det fortsatt er litt kjølig ute.

Foto: Get Inspired

Selv om quilted jakker og skjortejakker i ull er både stilig og moteriktig, må vi av og til innse at vi bor i et værhardt land. Noen vårdager er det lite annet som funker enn en god allværsjakke som tåler både vind og regn. Heldigvis betyr ikke det at du må gi opp stilen!

Foto: Lindex / ARKET

Du kan aldri gå feil med en trenchcoat, og denne våren får du både klassiske modeller i kamel eller beige, i tillegg til noen nye varianter med puffermer og andre farger. Det klassiske knytebeltet i midjen gir en feminin silhuett, men kan enkelt tas av om du ønsker å bære jakken uten.

Foto: Monki

Har du fortsatt jeansjakka fra 80-tallet hengende i skapet? Eller kanskje mor eller far har en? Da er det på tide å ta den frem! Nå skal olajakkene være oversized og romslige, og aller helst i en lys, litt vasket jeansfarge. Om du liker de korte, smale denimjakkene best, så kan du trøste deg med at også disse er å se i trendbildet denne våren.

Se vårens fineste olajakker i karusellen under: