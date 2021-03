Vårsko 2021: De stiligste sko-nyhetene til herre

Å tre på seg helt nye sko når asfalten endelig er tørr, det er ekte vårfølelse. Her er vårens fineste sneakers og sko til herre.

Joggesko med kraftig såle har vært å se i motebildet i flere år og våren 2021 er intet unntak. Den mer retro sneakersen, ofte kalt «dad sneakers», er blitt en klassiker i mange skohyller. Her gjelder det å finne sko som ligner mest på de skoene fedre brukte på 90-tallet. New Balance er blant merkene som har dratt frem igjen sine klassiske, 30 år gamle modeller og gitt dem nytt liv.

Vårens sko-nyheter Chunky og retro sneakers:

De mer sporty joggeskoene er like fine til hverdags som til en løpeøkt, og mange foretrekker å gå med sko med mer demping fordi det rett og slett er mer behagelig for kroppen. Heldigvis trenger ikke joggesko med god demping å se ut som slitte treningssko. Her finnes det mange freshe alternativer og vårens nyheter fra adidas, Nike, Hoka One One og Asics står allerede på ønskelista.

Vårens sko-nyheter Sko med demping:

Vejas miljøvennlige sneakers og sko ble tatt godt imot på den internasjonale motearenaen da de ble lansert i 2005. Det stilige designet og den klassisk V-en har siden vært synlig i motebildet, spesielt her i Norge.

Skoene er laget av gummi som er bærekraftig høstet, samt økologisk bomull. Dette er sneakers med perfekt passform som tilfredsstiller selv de mest aktive. Skoene fås i mange ulike fargesammensetninger, og i karusellen under ser du noen av sesongens nye farger:

Vårens sko-nyheter Veja:

Foretrekker du mer stilrene sko i stedet for sneakers, er loafers tingen. De lekre skoene passer like godt til dressen på sommerfest som til jeans. Kjøper du et par loafers i skinn og behandler dem godt, har du sko i mange år fremover.

Trenger du tips til hvordan vedlikeholde sko? Sjekk ut Care of Carls skopleie-guide her!

Vårens sko-nyheter Loafers:

En joggesko trenger ikke ha kraftig såle eller se ut som pappas gamle sko fra 90-tallet. Blant vårens nyheter finner vi også flere smalere sneakers, gjerne ensfargede og i skinn, og slip-ons helt uten snøring.

Vårens sko-nyheter Smale sneakers og slip-ons:

Med rett vedlikehold og pleie kan skoene holde sesong etter sesong. Før du tar i bruk skoene bør de impregneres mot smuss og væsker.

Når skoene er helt nye, bør du starte forsiktig og sørge for å gå skoene inn litt etter litt. På den måten former skoene seg etter føttene dine og du slipper slitasjeskader fordi skoen sitter feil på foten. Etter hvert som skoene blir mye brukt, bør de vaskes med skorens og produkter tilegnet dine sko.

