Hagetips: Hvordan gjøre hagen til et levende fristed for fugler, bier og pinnsvin

En levende hage er hjem for et variert dyreliv som byr på små øyeblikk og flotte opplevelser. Men da må du først gjøre grep slik at du kan ønske de små hagegjestene velkommen.

Sommerfugler som danser mellom blomstene, og summende humler og bier som er travelt opptatt med pollinering. Fugler som kvitrer oppe mellom grenene mens et ekorn sniker til seg en håndfull med solsikkefrø fra fuglebrettet. Biller og maur kravler omkring i sitt eget mikrokosmos mellom gresstråene om dagen, og om kvelden kommer pinnsvin frem fra skjulestedet for å jakte.

Gjennom beplantning, vann og foring kan du enkelt gjøre hagen din til et fristed for flere enn deg selv. En hage uten insekter er som en innsjø uten fisk. Stikkordet er mangfold, der marihøner og veps bidrar til å holde bestanden av lus og insekter på et stabilt nivå, noe som igjen sørger for en frisk og frodig hage.

Ønsker du mer liv i hagen bør du plante planter som sommerfuglene liker. Foto: Colourbox.com

For å tiltrekke deg et rikt insektsliv, som for eksempel sommerfugler, bør hagen eller balkongen inneholde ulike og blomsterrike planter.

Typiske «sommerfuglblomster» er nøkketunge, tistel, solhatt og kornblomst. Kjempeverbena og sommerfuglbusk er som sirkelmagneter på de fargesprakende insektene. Sommerfugler skal også være særlig begeistret for nektarrike blomster i lilla, rødt, gult og oransje.

Og om du i tillegg lar det være rom for gamle stubber, morkne trær og noen flekker der gresset får vokse seg litt lenger, så legger du til rette for et artsmangfold som i sin tur kan gi deg en mer lettstelt og sunnere hage.

Redd fuglene med fuglekasser og fuglehus

Et lite utvalg av småfuglene som trives i norske hager: Blåmeis, gråspurv, rødstrupe og kjøttmeis. Foto: Colourbox.com

Et yrende fugleliv betaler seg ved at de holder insektbestanden nede, samtidig som småfuglene bidrar til et biologisk mangfold. Sist, men ikke minst, er det stor underholdning å kunne følge med på fuglelivet, enten det er i en hage eller på en balkong.

I dagens bylandskap er gamle, hule trær begynt å bli en sjeldenhet, noe som gjør det svært vanskelig for småfuglene å finne reirplasser til fugleungene sine. Hvis du setter opp en fuglekasse eller flere i hagen, kan du enkelt ta vare på småfuglene som er ute i naturen med fôring og reir. Som en herlig bonus gir du hagen din et sjarmerende fugleliv.

Du kan gjerne ha flere kasser, men da er det fint om du setter de opp med omkring ti meters avstand. De minste fuglene vil helst ha fuglekassen 1,5-2 meter over bakken, mens større fugler foretrekker høyere opp.

– Bor du i byen og har en hyggelig beplantet bakgård, kan det også være en fin plass til en fuglekasse eller tre, forteller ABC Brand Studios hageekspert Espen Skarphagen.

Plasserer du fuglekassen på et rolig sted i hagen, økes sjansen for besøk ettersom fuglene får ruge og klekke ut eggene i fred. Heng dem i litt skygge slik at det ikke blir for varmt inne i kassene på solrike dager.

Se flere tips for hvordan plassere fuglekassen i videoen under.

VIDEO: Redd fuglene i hagen din - slik setter du opp en fuglekasse:

Ønsk velkommen med ekornhotell

Ekorn er for mange en populær gjest i hagen. Foto: Colourbox.com

Noen vil kanskje beskrive ekorn som rotter kledd i lekker pelskåpe og bustete hale. Andre synes ekorn er noe av det søteste som finnes og finnes ikke redd for dem til forskjell fra rotter og mus. Mange sier ikke nei takk til å få besøk av ekorn i hagen sin, og det finnes tips til hvordan gjøre dem til faste hagegjester.

Ettersom ekorn helst unngår å bevege seg på bakken, er det en fordel med store trær de enkelt kan bevege seg mellom uten å måtte ned på bakken over lengre tid. Legg derfor til rette for en «supervei» gjennom hagen din, der ekorn kan benytte gjerder, busker og hustak i tillegg til store trær til å forflytte seg.

Ekorn elsker alt som fuglene spiser, og særlig populært er solsikkefrø, meisballer, talgballer og alle typer nøtter (usaltede). Dersom du setter opp et fuglebrett, er sjansen med andre ord stor for at ekornet vet å kjenne sin besøkstid.

Sist, men ikke minst, øker sjansene for å ha ekorn permanent i hagen din dersom du monterer opp en ekornbolig. I naturen bygger de egne bol av kvister og kvast, eller benytter hulrom i trestammer. Med en egen ekornkasse plassert høyt oppe på trestammen, kan du kanskje følge med på en liten familie med tid og stunder.

Løs boligkrisen med insekt- og biehoteller

Biene er viktige nyttedyr og spesielt honningbiene er en verdifull del av vårt økosystem. Foto: Colourbox.com

Det er ingen tvil om at insektpopulasjonen har store problemer flere steder på kloden. Bare i løpet av de siste tiårene har enorme mengder insekter forsvunnet.

Noe av årsaken til dette er mangelen på insektboliger, for i stadig flere hager og bymiljøer er død ved og hule, gamle trær blitt mangelvare. Dermed dør insekter fordi de ikke har noe sted å plassere eggene sine, og det er for å si det mildt dårlig nytt for oss.

Vepser er avanserte insekter, og mange av artene spiller en viktig rolle i bestøvingen av planter. Foto: Colourbox

Du kan hjelpe insekter, som for eksempel bier, humler og veps, ved å plassere et insekt- eller biehotell i hagen din. Et insekthotell er kort og greit boplasser der egg og larver til bier, humler og veps kan utvikle seg.

Finn en plass i solen og heng opp hotellet der. Det bør ikke være for høyt over bakken, mellom en og halvannen meter over bakken er perfekt plassering.

Se samtidig til at du henger det på et sted der det er rolig, med andre ord ikke rett ved verandadøren der du går ut og inn. Det beste er om du henger det opp i nærheten av et blomsterbed eller i hagen, da gjør du det mye enklere for biene å finne mat.

– Vil du tilrettelegge med et godt matfat for insektene, kan du velge ulike sommerblomster med lang blomstring eller planter med overlappende blomstringstidpunkt , foreslår Skarphagen som står bak bloggen skarpihagen.no.

Samtidig er det en kjensgjerning at det er mer liv i et dødt tre enn i et levende. Dersom du allerede har en striglet hage, kan et insekthotell tjene som et alternativ for våre seksbente insektvenner. Det beste du imidlertid kan gjøre, er å ikke rydde bort tørre stokker, gamle stubber og døde trær. La de snarere få stå i fred, de er nemlig de beste insektboligene.

– Behold også planterester og annet organisk materiale etter kompostkvern i blomsterbedene. Med halvveis nedbrutte plantedeler vil mikroorganismene i jorda få seg en skikkelig fest, forteller Skarphagen.

La robotgressklipperen stå om natten

Når kvelden senker seg, kommer pinnsvinet frem fra skjulestedene for å jakte insekter, snegler og andre godsaker. Foto: Colourbox.com

Når kveldsmørket senker seg over norske hager, kommer pinnsvinene frem for å jakte på noe å spise. Pinnsvinet spiser blant annet brunsnegleegg, så dersom du har pinnsvin i hagen et par sesonger, vil du være kvitt et eventuelt snegleproblem.

Men i det moderne hagelandskapet utgjør robotgressklipperen en reell trussel for de små nåleputene, og det har vært flere tilfeller der pinnsvin er blitt overkjørt og drept. Det viktigste rådet er å la robotgressklipperen stå i ro på natta. Det er da pinnsvinene er ute. De kommer ut i sju-tiden på kvelden, mens de stort sett sover og gjemmer seg på dagtid.

Til forskjell fra mange andre ville dyr, har pinnsvinet lett for å bli tamt dersom du setter ut mat og vann i hagen din en gang innimellom. Får dyret først smaken på godbitene, kommer det regelmessig på middagsbesøk. Vanlig tørr- og våtfôr til katt og hund er midt i blinken.

Men husk at du må gi pinnsvin vann. Du må aldri gi dem melk, da vil de få diaré og i verste fall dø av dehydrering.

Fordeler med «rotete» hage



Minkende habitat er stor trussel mot bestanden. Det er derfor til stor hjelp for arten om flere tilrettelegger hagen sin slik at Bolla Pinnsvin og artsfrendene hans kan finne et trygt hjem året rundt. Hvis du raker vekk løvet om våren, så raker du samtidig vekk hele spisskammerset. Hold hagen din litt «rotete», litt høyt gress, busker og trær er alltid til stor hjelp.

– Bonusen med en litt rotete høsthage er at alle plantene får en naturlig og god beskyttelse gjennom den kalde vinteren, supplerer Skarphagen.

Når du klipper av busker og kvister, så kan du samle alt i en komposthaug der dyr som pinnsvinet vil trives, spise og sove. Dersom du skal sette fyr på komposthaugen, er det svært viktig at du flytter på alt sammen før du tenner på. Da unngår du at dyr som har laget hi eller oppholder seg der bøter med livet.

VIDEO: Den beste tiden å se pinnsvin på er i skumringen sommer og høst. Da kommer det frem fra gjemmestedet for å lete etter mat: