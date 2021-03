Skjulte hemmeligheter, seriemordere, traumatiske familiebånd og sitrende spenning – den klassiske påskestemningen er sikret med disse ti spenningsbøkene.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Krim og spenning går hånd i hånd med påsken. For selv om denne påsken i likhet med fjorårets ser ut til å kunne bli noe annerledes enn det vi er vant med, er det fremdeles visse tradisjoner som enkelt kan holdes i hevd.

Også i år er det en mengde nye boktitler som får nakkehårene dine til å reise seg. Årets påskekrim er kommet i butikkene og her er de ti mest populære titlene:

Jørn Lier Horst jobbet tidligere som etterforskningsleder i Larvik før han i 2013 sluttet i jobben for å kunne skrive på heltid. Med spenningsromanene om politimannen William Wisting, regnes Horst som en av Norges fremste krimforfattere.

Klikk på bildet for å komme til boken.

Horsts siste bok, «Sak 1569», er den fjerde, frittstående krimromanen i Cold Case-kvartetten, der Wisting gjenåpner saker som virker umulige å løse. Boken begynner med at William Wisting i sin andre ferieuke observerer fra sidelinjen hvordan en lokal forsvinningssak utvikler seg til å bli en nasjonal nyhetssak.

Agnete Roll har vært borte i tre dager, uten livstegn. Mens forsvinningen fremdeles skaper overskrifter, mottar Wisting et brev som kun inneholder en spesiell tallkombinasjon. Dette vekker hans etterforskningsgener og tallkombinasjonen leder ham til en gammel, og for ham ukjent, sak.

En sommerkveld i 1999 ble 17 år gamle Tone Vaterland drept på vei hjem fra jobb. Saken ble raskt oppklart, skyld ble fordelt, straff utmålt og dommen er nå sonet. Dermed skulle sak 1569 tilhøre fortiden. Men 20 år er gått og det er rom for å se ting som før ikke var opplagte.

Brevet som Wisting har mottatt, skal vise seg å bli det første av flere der avsenderen peker på andre løsninger enn den etablerte sannheten. Han begynner søke etter avsenderens identitet samtidig som han retter nytt lys på sak 1569, et lys ikke alle er like glade for.

Jørn Lier Horsts «Sak 1569» får du kjøpt hos Norli.

Kjøp boken her «Sak 1569» av Jørn Lier Horst Innbundet, Bokmål Kjøp her 349 kr Norli

Sjekk samtidig ut spillet «Cold Cases» der William Wisting forsøker løse de uløste sakene på den ene siden av spillet, mens forbryterne på den andre siden forsøker å skjule sine spor. «Cold Cases» fås kjøpt hos Norli.



Det perfekte påskespillet «Cold Cases» - Et krimspill i ondskapens fotspor Et morsomt og originalt familiespill som tåler å bli spilt mange ganger. Kjøp her 359 kr Norli

Nordmenn elsker å sette tennene i en skikkelig krim der mord, mysterier og kriblende spenning er ingrediensene. Kanskje det skyldes at Norge er et av de tryggeste land å bo i, der vi årlig er i toppsjiktet på internasjonale lykke-kåringer, og vi trenger å få utløp for våre mer morbide fantasier, trygt plassert i en god sofa i stua eller på hytta, mens vi kjenner pulsen øke side for side.

Klikk på bildet for å komme til boken.

En av forfatterne som har funnet seg meget godt til rette i krimlandskapet, er jurist og tidligere politileder Hanne Kristin Rohde. Hun jobbet 25 år i politiet som advokat, politiinspektør og leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt. Dette har både gitt henne verdifull innsikt i politiets drapsetterforskning, og ikke minst hvilke mørke krefter som kan skjule seg i et menneskesinn.

I Rohdes ferske bok i serien om Wilma Lind er det gjort et funn i en fryser som får selv etterforskere med sterke mager til å kjenne det grøsse oppover ryggtavlen. Den aktuelle fryseren står i en enebolig hjemme hos 22 år gamle Ulrik Riiber som tre år tidligere mistet foreldrene i en bilulykke.

Broren Thomas overlevde den fatale ulykken, men han fikk varige skader og bor nå på Sundheim der Wilmas sønn Birk for tiden er på rehabilitering. Gradvis avdekker etterforskningen et meget uvanlig bofellesskap bestående av fire vennepar.

«Det du ikke vet» av Hanne Kristin Rohde får du kjøpt hos Norli.

Kjøp boken her «Det du ikke vet» av Hanne Kristin Rohde Innbundet, Bokmål Kjøp her 332 kr Norli

Spennende påskelektyre Sjekk ut Hanne Kristin Rohdes krimbøker om Wilma Lind

Opprinnelig har Grethe Bøe bakgrunn som skuespiller og regissør, blant annet sto hun for regien på den norske eventyr- og familiefilmen «Operasjon Arktis» om tre barn som ved et uhell etterlates i en tom fangsthytte på Svalbard mens en diger isbjørn lusker utenfor. Filmen er bygget på Leif Hamres bok fra 1971 og det var Bøe som overførte boken til manusformat.

Klikk på bildet for å komme til boken.

I 2021 var det klart for debut som krimforfatter med den skremmende aktuelle spenningsromanen «Mayday». Ekstatiske anmeldere trillet høye terningkast mens de beskrev boken som en «norsk krimsensasjon».

Samtidig som forholdet mellom Russland og NATO er iskaldt, holder NATO sin største øvelse noensinne i Finnmark. Et F-16-fly med NATO-pilotene Ylva Nordahl og John Evans om bord havner i et sammenstøt med et russisk fly og blir skutt ned. Den dramatiske episoden utløser en storpolitisk krise der både Russland og NATO tolker hendelsen som et angrep.

Ylva og John må komme seg tilbake til Norge for å avsløre hva som skjedde og samtidig hindre en konflikt hvor både Russlands president, NATO-sjefen og den private militærindustrien hvesser knivene, med potensielt alt-utslettende resultat. Samtidig oppdager Ylva at verken John eller dem hun til nå har stolt på, er det de utgir seg for å være.

«Mayday» får du kjøpt nå hos Norli.

Kjøp boken her «Mayday» av Grethe Bøe Innbundet, Bokmål Kjøp her 349 kr Norli

Hvis du er på utkikk etter en spennende film for hele familien, så kan vi varmt anbefale «Operasjon Arktis» som du kan leie og/eller kjøpe via Viaplay.

Se trailer til «Operasjon Arktis»:

Tyske Romy Hausmann er av en rekke anmeldere utropt som det nye stjerneskuddet etter hun debuterte med «Elskede barn», en sitrende thriller der traumer og familiebånd er sentrale ingredienser.

Klikk på bildet for å komme til boken.

Boken ble en enorm suksess hjemme i Tyskland der den lå trygt plassert på bestselgerlistene i mer enn 45 uker og solgte over 270.000 eksemplarer.

«Elskede barn» skal med tiden bli TV-serie og den er solgt til mange land, inkludert Norge. Debutromanen er hyllet av kritikere som en vakker, hjerteskjærende og skremmende psykologisk thriller. Blant annet trillet både Dagbladet, Adresseavisen, VG og Stavanger Aftenblad en femmer på terningen.

En kvinne og en liten jente blir lagt inn på sykehus etter en bilulykke. Den lille jenta forteller at moren heter Lena og at de har flyktet fra en hytte i skogen, en hytte med tildekkede vinduer. En mann hun kaller far har holdt dem fanget der i lang tid. Men marerittet er ikke over, det har akkurat begynt.

«Elskede barn» av Romy Hausmann får du kjøpt nå hos Norli.

Kjøp boken her «Elskede barn» av Romy Hausmann Innbundet, Bokmål Kjøp her 349 kr Norli

Jo Nesbø har nærmest klippekort når det det skal listes opp krimromaner vel verdt å lese, noe som er fullstendig logisk for alle som har lest en roman signert Nesbø. Men denne gangen er det ikke den herjede politietterforskeren Harry Hole det skal handle om:

Klikk på bildet for å komme til boken.

I en liten norsk bygd lever bilmekanikeren Roy et relativt fredelig og enkelt liv da lillebroren Carl vender hjem etter mange år i utlandet. Med Carl, hans nye kone Shannon og planene om et høyfjellshotell som kan skape nytt liv i den lille bygda, begynner mørke hemmeligheter fra guttenes barndom igjen å piple fram.

Da de var små, forsvarte Roy broren mot mobbere og mørke rykter. Lojaliteten mellom brødrene settes på prøve når grådighet og svik kommer i veien for Carls planer.

Når bygdas lensmann på nytt begynner å stille spørsmål om det tragiske dødsfallet til guttenes foreldre, må Roy ta stilling til hvor langt han er villig til å gå for å beskytte broren. Og hvordan skal egentlig Roy forholde seg til at Shannon fanger hans oppmerksomhet?

Jo Nesbøs «Kongeriket» fås kjøpt hos Norli.

Kjøp boken her «Kongeriket» av Jo Nesbø Innbundet, Bokmål Kjøp her 349 kr Norli

ANBEFALT PRODUKT Stearinlys Twist (6 stk) HAY's stearinlys kommer i et bredt spekter av farger. Kjøp her 279 kr LuneHjem

En mørk hemmelighet som strekker seg tilbake til andre verdenskrig.

Klikk på bildet for å komme til boken.

På slutten av en veldig varm sommer blir liket av en mann funnet langt oppe i fjellene. Det viser seg at mannen ble skutt, og at kroppen har ligget gjemt under snøen i over 20 år. Olivia Rönning blir sendt for å etterforske saken. I helikopteret på vei til stedet der mannen ble funnet, blir de overrasket av et plutselig uvær, og helikopteret styrter.

Når Olivia våkner, er piloten hardt skadet og radioen ødelagt – hun har ingen mulighet til å kontakte noen. Olivia begynner å gå og finner en sesongstengt fiskecamp. Det viser seg at hun ikke er alene på fjellet. Det er også andre som vil få rede på eller skjule sannheten om den døde mannen.

Når Tom Stilton får beskjed om at Olivia har store problemer, reiser han straks hjem fra Thailand for å hjelpe henne. Sammen avdekker de at den drepte mannen på fjellet er et offer for en hemmelighet med røtter tilbake til andre verdenskrig.

«Frossent gull» fås kjøpt hos Norli.

Kjøp boken her «Frossent gull» av Cilla og Rolf Börjlind Innbundet, Bokmål Kjøp her 332 kr Norli

ANBEFALT PRODUKT Egg Royale-påskeegg Sett frem påskens fineste (og største!) halve egg – fylt med massevis av godteri. Kjøp her 449 kr CoolStuff

Da Dagbladets anmelder Cathrine Krøger skrev sin vurdering av Liz Moores «Lang lysende elv», var det med overskriften «Utrolig skremmende»:

«Lang lysende elv er riktignok en seriemorderthriller med en overraskende vri mot slutten, men boka er like mye en sjeldent inntrengende skildring av fattigdommens og håpløshetens USA» skrev Krøger og trillet terningkast 6.

Klikk på bildet for å komme til boken.

«Lang lysende elv» er beskrevet som en rå og gripende thriller om misbruk, prostitusjon og søskenkjærlighet. Her møter vi Mickey Fitzpatrick som har patruljert det 24. distrikt i Philadelphia i flere år, og som er på fornavn med de prostituerte og narkomane i The Ave.

Opioidkrisen herjer byen, og overdoseofrene blir stadig flere. Hver gang hun blir varslet om et nytt dødsfall, frykter Mickey at det er lillesøsteren Kacey som er død. De to har ikke vært på talefot på flere år, og kollegene i politiet vet ikke om forbindelsen.



Da Kacey forsvinner samtidig med at en rekke gateprostituerte blir funnet drept i distriktet, begynner Mickey på en stadig mer desperat jakt som setter både jobben hennes og gutten hun er alenemor for, i fare. Samtidig kommer søstrenes barndom frem i lyset.

«Lag lysende elv» får du kjøpt hos Norli nå.

Kjøp boken her «Lang lysende elv» av Liz Moore Innbundet, Bokmål Kjøp her 332 kr

ANBEFALT PRODUKT Putetrekk Ocean Lekkert putetrekk i naturfarge med firkantet mønster. Kjøp her 229 kr Kremmerhuset

For mange er hardtslående og løsningsorienterte Jack Reacher blitt den ultimate helten på denne siden av James Bond. Den tidligere elitesoldaten og militærpoliti-mannen er alltid på de gode side, han handler etter et godt, moralsk kompass og han har en eiendommelig evne til å rydde opp i ethvert problem.

Klikk på bildet for å komme til boken.

Lee Child har utgitt om lag en ny Jack Reacher-roman årlig siden debuten med «Killing Floor» i 1997. Hans bøker er utgitt i 100 land, solgt over 100 millioner eksemplarer og nå er det atter duket for et nytt eventyr fylt med action og spenning.

I «Vokteren» går Jack Reacher av bussen i en søvnig liten by utenfor Nashville i Tennessee. Planen er å ta en kaffe før han reiser videre, men det kan han selvfølgelig bare glemme. Den lille byen er nemlig blitt stengt ned av et cyberangrep, og sentralt i det hele står den helt gjennomsnittlige IT-fyren Rusty Rutherford, enten han vil eller ei.

Problemet for Rutherford er at han vet mer enn han tror, og mens skurkene sikter seg inn på Rusty, har Reacher dem i siktet sitt. Nå som Rusty vet han er beskyttet, kommer det ikke på tale å skulle forlate sin vokter. Reacher på sin side innser at han kanskje må holde seg i nærheten og finne ut hva det er som skjer og rydde opp på klassisk Reacher-vis.

Bestill «Vokteren» her hos Norli.

Kjøp boken her «Vokteren» av Lee Child Innbundet, Bokmål Kjøp her 349 kr Norli

Jack Reacher-forfatter Lee Child dukker opp mellom Tom Cruise og Rosamund Pike i «Jack Reacher» fra 2012. Klikk på bildet for å se filmen hos Viaplay. Foto: United International Pictures

Jack Reacher er blitt spilt av Tom Cruise i to filmer: «Jack Reacher» fra 2012 og «Jack Reacher: Vend aldri tilbake» fra 2016. Begge filmene kan du kjøpe og/eller leie hos Viaplay.

Se trailer for «Jack Reacher»:

Se trailer for «Jack Reacher: Vend aldri tilbake»:

«Torsdagsmordklubben» er den første boken i en planlagt serie på fire bøker og hjemme i England har den fått anmelderne til å klappe fornøyd i hendene.

Klikk på bildet for å komme til boken.

«Vittig, varm og klok med uimotståelige karakterer – dette er en av årets herligste bokutgivelser», skriver Daily Mirror i sin anmeldelse.

Boken handler om fire hobby-detektiver som alle er i 70-årene. De bor på et luksuriøst aldershjem i et ombygd kloster, i en nydelig liten landsby i Kent. De møtes hver torsdag over et glass vin eller to for å diskutere lokale, uløste mordsaker.

Joyce er tidligere sykepleier, Ron er eks-fagforeningsleder, Ibrahim er en pensjonert psykiater, og den hemmelighetsfulle Elisabeth var spion i sine yngre dager.

En dag skjer det et mord i landsbyen, og de fire amatørdetektivene får en levende sak med et ekte lik i fanget. Og et sted der ute, en virkelig morder.

Bestill «Torsdagsmordklubben» hos Norli.

Kjøp boken her «Torsdagsmordklubben» av Richard Osman Innbundet, Bokmål Kjøp her 349 kr Norli

ANBEFALT PRODUKT Søtsaker og sjokolade Det er ikke noe problem å fylle opp påskeeggene med fristende godbiter. Kjøp her Superkul

«Fransk sadisme med skjønnlitterær svung. Miniers fremste styrke ligger i å mane fram skrekkaktige scener gjennom en mørk og dyster gotisk uhygge. Stilistisk er Miniers krimromaner både elegante og preget av et eksistensielt alvor.»

Slik lød vurderingen etter at Dagbladets litteraturkritiker Cathrine Krøger hadde lest seg gjennom «Konfirmanten». Anmeldelsen ble kronet med terningkast 5.

Klikk på bildet for å komme til boken.

Vi går tilbake til mai 1993 hvor det blir gjort et grufullt funn av de to søstrene Alice (20) og Ambre (21) ved bredden av Garonne-elven. Begge de drepte søstrene er ikledd konfirmasjonskjortler.

Den unge Martin Servaz, som er nyansatt hos kriminalpolitiet i Toulouse, er med på sin første etterforskning. Han fatter snart interesse for den berømte krimforfatteren Erik Lang, som søstrene var fan av. «Konfirmanten» lyder navnet på hans mest kjente bok. Saken får et brutalt og uventet utfall, og Servaz fornemmer at det er noe som ikke stemmer.

Spol så frem til en iskald februarnatt i 2018. Erik Lang finner sin kone drept, og hun er ikledd konfirmantkjortel slik som de døde søstrene. 25 år etter dobbeltdrapet blir Martin Servaz koblet inn i etterforskningen, og nå kjenner han et stigende ubehag vokse. Hva om saken fra 1993 ikke ble løst?

Den spennende kriminalromanen «Konfirmanten» fås kjøpt hos Norli.

Kjøp boken her «Konfirmanten» av Bernard Minier Innbundet, Bokmål Kjøp her 349 kr Norli