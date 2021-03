Tipsene til hvordan bli nabolagets ukronede grillmester

– Med god planlegging og kontroll i forkant, kan du faktisk være gjest på egen grillfest uten å kjenne svetten i panna, forteller matfaglig rådgiver i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen.

I 2019 gjennomførte YouGov en undersøkelse for MatPrat der man så på nordmenns grillvaner. På spørsmål om hva som var de viktigste årsakene til at man grillet, svarte 58 prosent at det er fint å kunne lage maten utendørs. 49 prosent opplever at maten smaker bedre når den blir grillet, og 39 prosent oppgir at det sosiale utgjør en viktig grunn til å grille.

Samtidig var det liten tvil om hva folk i størst grad pleier å grille – hele 69 prosent sverger til grillpølser, mens hamburger tikker inn på 2. plass med 59 prosent. Bronsen går til svinekoteletter/sommerkoteletter med 52 prosent. Skalldyr og kalkun kom «dårligst» ut med henholdsvis 4 og 6 prosent uttelling.

– Det har nok blitt mer og mer interesse blant nordmenn for både grilling og variert grillmat de siste årene , forteller Anette Fjelleng Hansen, matfaglig rådgiver i MatPrat, til ABC Brand Studio.

– Tidligere var det mer engangsgriller med grillpølser og sommerkoteletter eller flintstek som var tingen. Nå er jo både utvalget av griller og grillmat blitt større, så det varierer mye mer.

– Alle kan grille

I den nevnte undersøkelsen var det liten tvil om at de ivrigste grillmestrene har adresse på Sørlandet. På spørsmål om hvor mange som grillet 1-3 ganger i løpet av uken, svarte 41 prosent av sørlendingene bekreftende. Deretter fulgte Vestlandet (39 prosent) og Oslo/Akershus (36 prosent). 34 prosent i resten av Østlandet svarte at de grillet 1-3 ganger i uken, mens 32 prosent i Trøndelag/Nord-Norge oppga det samme.

Anette Fjelleng Hansen er matfaglig rådgiver i MatPrat. Hun er utdannet kokk, har bachelor i samfunnsernæring og brenner for å bygge kunnskap om mat og matlaging. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

MatPrats grillsakkyndig er tydelig på at alle kan bli en mestergriller. Det viktigste er ifølge Fjelleng Hansen å ha litt interesse for og ønske om å lære seg noen enkle teknikker for å lykkes. Da blir det fort mer gøy å grille.

– Hvordan man tenner opp er noe du bør ha kontroll på, uavhengig av om du har kullgrill eller gassgrill. Forskjellen på indirekte og direkte grilling er kanskje noe av de viktigste tingene å kunne. For når du kan litt om grilltemperaturer, så har du mer kontroll.

Dersom du planlegger å grille større stykker av kjøtt, anbefaler hun å skaffe deg en kjernetemperaturmåler.

– Sett den inn i kjøttet uten at måleren kommer i kontakt med grillen. Da har du bedre kontroll på når kjøttet er ferdig. Husk å la kjøttet få hvile før du serverer det. Og ikke minst: rengjør grillen før du avslutter grillingen. Det er aldri gøy å starte neste gang med en skitten grill.

Mindre oppvask, enklere tilberedning

For Fjelleng Hansen spiller det ingen avgjørende rolle hva som ligger på grillen for å få det perfekte grillmåltidet.

– Jeg liker aller best å grille fordi man kan flytte kjøkkenet ut. Nyte det fine været – om det er sol da riktignok. Det er mindre oppvask, og ofte enklere å tilberede, kommenterer hun før hun fortsetter:

– For å få et perfekt grillmåltid tenker jeg det er viktig å lage så mye som mulig ferdig før man begynner å grille. Da har man mer kontroll og fokus på å gjøre grillingen bra, i tillegg til at alt er varmt når det skal servers. Salater, sauser og dipper kan fint lages ferdig på forhånd.

Et godt råd er å bruke riktig temperatur når du griller.

– Svidd mat, eller tørt kjøtt, gir ikke like god smaksmessig opplevelse som kjøtt, fisk eller grønnsaker som er grillet til perfeksjon, fastslår hun.

Planlegg deg unna unødig stress

Det kommer riktignok litt an på størrelsen på selskapet, men med god planlegging i forkant og kontroll underveis så kan du faktisk få oppleve å være gjest på egen grillfest uten å stresse rundt som en hodeløs høne ikledd forkle og grillhansker.

– Uansett om det er hverdagsgrilling eller selskapsgrilling, så bør så mye som mulig av tilbehøret være klart før man begynner å grille. Tenk på utstyr du trenger underveis og etter grillingen også. Skal du for eksempel ha et fat til serveringen, så finn det frem på forhånd. Når du starter å grille, trenger du dermed ikke løpe frem og tilbake for å fikse andre ting.

Skal du ha et større selskap, kan det ifølge Fjelleng Hansen lønne seg å planlegge mer.

– Skriv gjerne en liste, og gjør ting i «riktig» rekkefølge. Ikke start med borddekkingen når kjøttet eller fisken er lagt på grillen. Dersom du skal ha flere serveringer eller større mengde mat som skal serveres, bør du også planlegge hvordan du skal holde maten varm, hva som bør grilles først og kanskje tenke på å ha en serveringshjelper.

– Hva kan du si om valg av råvarer – hvordan sikre seg at man har det beste for hånden?

– Vi er jo heldig som får tak i mye og gode råvarer på butikken. Til grilling ville jeg kanskje først og fremst valgt råvarer som ikke er smaksatt på forhånd. Mest fordi jeg liker å sette smak på kjøttet eller fisken selv. Bor du et sted der du får kjøpt fisk og skalldyr fra fiskebåt, er jo selvfølgelig det aller best. Eller en fiskehandler.

Hvis du skal bruke råvarer som har vært frosne, skal du sørge for å tine de sakte i kjøleskap slik at minst mulig væske tapes og slik at kjøttet eller fisken bevarer saftigheten.

Lag deg en god «mise en place»

Sola skinner deilig på himmelen og uteværet viser seg fra sin beste side uten tegn til regndråper på værvarselet. Grillen er rengjort etter alle kunstens regler, råvarer handlet inn og gjestene har svart bekreftende på middagsinvitasjonen. Neste steg å lage en god «mise en place», et fransk uttrykk som innen gastronomiens verden betyr at alt er på plass slik at det bare er for kokken kan gå til aksjon.

– Vask og rens, kutt opp, mariner, finn frem utstyr ... Med andre ord gjøre klart alt du trenger. Dersom du skal grille kjøtt så må du ta kjøttet ut av pakken, tørke av det og legge det på en tallerken eller i marinade, eventuelt finn frem krydderier. Da slipper du stå der ved grillen med pakker og kjøttsaft som renner ut av pakkene, råder MatPrats erfarne grillekspert.

– Det samme gjelder for fisk og skalldyr. Skal det skylles og renses? Snittes og krydres? Gjør alt klart. Gjør også mest mulig av tilbehøret ferdig før du går i gang, fortsetter Fjelleng Hansen før hun skyter raskt inn:

– Og ikke glem å dekke bordet før du starter å grille!

Husk å sjekke slangen, unngå tennvæske

Det er litt som når man sitter bak spakene på et fly: Enhver landing man kan gå fra med helsa i behold, er en vellykket landing. Det samme kan på sett og vis sies om grilling. Det er nemlig ikke bare å starte opp grillen og kjøre på med svinekoteletter eller pølser uten å ha sikkerheten til både seg selv og omgivelsene i bakhodet.

– Bruker du gassgrill så må du sørge for å sjekke slange og overganger på starten av sesongen. Kanskje er den blitt morken og må byttes ut. Dersom du bruker kullgrill så bør ikke tennvæske sprutes på underveis. Pass også på marinader med mye olje som lett tar fyr, opplyser Anette Fjelleng Hansen.

Dersom du bruker mindre griller eller engangsgriller, så bør disse settes på et brannsikkert underlag og ikke plasseres i nærheten av tørt gress som lett tar fyr. Det er spesielt i sommerhalvåret man må være ekstra oppmerksom på dette.

Vi har også hatt flere sommersesonger med grillforbud, så sjekk din kommune før du tenner opp i skog og mark.

– Det kan også lønne seg å ha et tett lokk som kan legges over grillen dersom flammene blusser opp.

