Å sko seg i helt nye sneakers når asfalten endelig er tørr, det er ekte vårfølelse. Her er vårens fineste sneakers til dame.

Sneakers, ofte også kalt joggesko, har lenge vært en del av motebildet. At det å kle seg i behagelige sko med solid såle er trendy, må være det beste som har skjedd ryggene våre på lenge. Nå strømmer nyhetene inn i norske nettbutikker og vi har funnet frem våre favoritter for våren 2021. Bare ta en titt her:

Tilbake til 90-tallet med New Balance

New Balance har vært en favoritt for mange med sine klassiske «dad-sneakers», og også i år kommer mange til å nyte de behagelige joggeskoene. Sesongens nyheter fra New Balance inneholder både de klumpete sneakersene vi har sett mye av i det siste, men også noen smalere, mer tettsittende varianter. Se de fineste sneakersene fra New Balance i karusellen under:

Nyheter fra New Balance

Sesongens nyheter fra adidas

I tillegg til klassikerne Superstar, Stan Smith og Gazelle, har adidas i en årrekke hevet seg på nye trender og overrasket med sporty, fargerike og stilrene sneakers. Denne våren får du både klassikerne fra adidas Originals i nye farger og mønstre, og nye sneakers som Ozweego og Nizza. Se våre favoritter fra adidas' vår-nyheter i karusellen under:

Nyheter fra adidas

Sneakers med det lille ekstra fra NA-KD

Synes du klassiske sneakers fra sportsmerker som adidas og New Balance ikke er helt din stil? Da bør du ta en titt på NA-KDs nyheter. Den norske nettbutikken tar nemlig ordet «sneakers» til et helt nytt nivå, bare se hvilke nyheter de nå har fått inn i karusellen under:

Sneakers fra NA-KD

Behagelige og sporty nyheter fra Roberto Rosso

Roberto Rosso er et av de mest populære sko-merkene hos Get Inspired. Blant denne sesongens nyheter får du nå sneakers med borrelås og lette joggesko i herlige vårfarger. Alle skoene fra Roberto Rosso er rimelig priset, så her får du mye for pengene. Se nyhetene i karusellen under:

Eksklusive designer-sneakers

Det er ikke bare sportsmerker som adidas, Nike og New Balance som lager chunky, sporty sneakers. Også designermerker som Balenciaga, Saint Laurent, Moschino, Acne Studios og Dolce & Gabbana har hevet seg sneakers-trenden. Her er noen av de fineste sneakersene fra designer-merker i norske nettbutikker:

Nyheter fra designer-merker

Hekta på Hoka One One

Har du først fått et par Hoka-sko på føttene, så er sjansen stor for at du blir hekta. Skoene fra Hoka One One har ekstra demping, som gir deg følelsen av å fly langs bakken. De er lette og stabile som løpesko, men fungerer like godt til hverdags. Disse skoene vil ryggen din takke deg for om du står og går mye i løpet av en dag. Vårens nyheter fra Hoka One One finner du i karusellen under:

Nyhetene fra Hoka One One

Stilrene og miljøvennlige sneakers fra Veja

Vejas miljøvennlige sneakers og sko ble tatt godt imot på den internasjonale motearenaen da de ble lansert i 2005. Det stilige designet og den klassisk V-en har siden vært synlig i motebildet, spesielt her i Norge.

Skoene er laget av gummi som er bærekraftig høstet og økologisk bomull. Dette er sneakers med perfekt passform som tilfredsstiller selv de mest aktive. Skoene fås i mange ulike fargesammensetninger, og i karusellen under ser du noen av sesongens nye farger: