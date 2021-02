Grillspadevett, varmekontroll og hviletid: Hvordan unngå klassiske grilltabber

Det er lite som kan overgå et skikkelig grillmåltid, men det er flere feller som det kan være lett å gå i. Hemmeligheten bak vellykket grilling ligger i særlig to viktige elementer.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Ifølge den danske grilleksperten Anders Jensen har vi nordmenn generelt et meget godt forhold til matlaging, noe som enkelt lar seg overføre til grillens verden.

– Det er mange som lykkes svært godt med klassiske grillretter som lam, kylling, biff, burger og pølser. Dere er gode på å prøve dere frem, nordmenn flest er flinke til å implementere og eksperimentere med nye retter , forteller Jensen som til daglig er Grilling Experience Manager Hub North i Weber.

(Saken fortsetter under)

Anders Jensen i Weber har lang fartstid på det danske landslaget i grilling. Her er han i aksjon under VM i BBQ i Memphis i Tennessee i 2014. Foto: Claus Peucker

Samtidig er det mange som tror de kan gå rett på å tilby venner og familie skikkelig amerikansk barbeque uten først å ha øvd seg litt på forhånd.

– Det er ikke noe særlig å ha invitert gode venner eller familien på en skikkelig grillaften der planen er å servere fantastisk mat, og så ender det med katastrofe fordi man har gitt seg i kast med noe helt nytt og som krever litt øvelse først.

Husk å la kjøttet få hvile

Anders Jensen vet hva han snakker om når det kommer til kunsten å tilberede mat på grillen. Han har lang fartstid på det danske grillandslaget og har tatt hjem flere internasjonale titler fra rundt om på kloden. Med andre ord vet han hvilke klassiske grilltabber du helst bør unngå når du har tatt på deg forkle og grillhansker , utstyrt deg med stilrent grillsett i rustfritt stål og er klar til å legge maten på den glovarme risten.



La kjøttet få hvile før du serverer det. På bildet ses en Spirit II E-310 GBS gassgrill. Foto: Weber

– Dersom du ikke får kontrollert varmen godt nok, har du heller ikke god nok styr på grillmetoden. Hvis du for eksempel griller en kylling på direkte varme så blir den brent – det handler rett og slett om å grille maten riktig på rett temperatur, understreker den danske grilleksperten.

En annen klassisk grillfelle mange går i, er at maten ikke får mulighet til å hvile litt før den serveres til sultne munner. Resultatet blir at du risikerer å ødelegge mye av smaken.

– Dersom du har grillet en biff, så skal den hvile i fem til ti minutter. Da lar du temperaturen i kjøttsaften gå ned slik at ikke saften får den samme trangen til å renne ut av kjøttet dersom du skjærer i det rett etter grilling. Lar du kjøttet derimot få hvile, blir resultatet så mye bedre, forteller Jensen.

WEBER Anbefalt tilbehør og verktøy til grill

Kanskje blir man stresset av at gjestene kommer tidligere enn antatt og så velger man å droppe å la maten få hvile. Men en kylling skal ligge og hvile i ti minutter før du skjærer i kjøttet.

– Selv en helt vanlig grillpølse gir deg en helt annen smaksopplevelse dersom den får ligge noen minutter. I tillegg er ikke maten like glovarm når du skal spise den sammenlignet med om den kommer på tallerken rett fra grillen.

(Saken fortsetter under)

Sjekk det store utvalget innen kull, gass, elektrisk og pellets hos Weber. Foto: Weber

Ro ned på marinaden

Det kan være fristende å bruke grillspaden til å forsøke rette ut kjøttet underveis, eller trykke kjøttet ned i grillen, men det eneste du risikerer ved å gjøre dette, er å presse saften ut av det. Husk samtidig å bruke redskaper av metall ettersom brent plast ikke er den beste bismaken i kokeboka.

Ikke bruk for mye marinade under grillingen, da risikerer du at kjøttet lettere blir svidd. Foto: Weber

En sentral del av det å grille, er den påfølgende rengjøringen. Dermed vil grillen være klar til bruk igjen og du slipper samtidig kjenne bismaken av restene etter det forrige måltidet. Et tips verdt å notere bak øret, er at du gjør det betraktelig enklere for deg selv ved å ikke ha på for mye marinade på grillkjøttet.

Samtidig bør du helst unngå å bruke sukker- og honningbaserte marinader da det fort kan føre til at maten brenner seg fast i risten.

– Du kan fint bruke litt olje , salt og pepper underveis, men du bør helst ikke marinere kjøttet før du legger det ned på risten. Da har det en tendens til å brenne seg fast. Og hvis du først har brent biffen din så er det for sent å snu, advarer Jensen før han forsetter:

– Du kan eventuelt bruke marinade når du er halvveis ut i steketiden, men husk at det er kjøttet som skal være helten på tallerkenen. Ikke marinaden.

Husk å bruke to grillklyper

Når du er ferdig med å grille, bør du finne frem grillskrape i rustfritt stål, gå over risten og fjerne matrester og overflødig fett mens grillen ennå er varm.

– Bruk tiden mens maten hviler til å rengjøre grillen før du stenger den av. Dermed er du klar til å kunne sette deg ned og nyte grillmaten i ro og mak. Senere, når grillen er blitt kald, fjerner du matrestene som ligger i bunnen, forteller Jensen.

(Saken fortsetter under)

Rengjøring av grillristen krever hverken såpe eller vann – kun en god grillbørste. Foto: Weber

Han gjør samtidig oppmerksom på at mange gjør den feilen å kun ha én grilltang for hånden når de står ved grillen.

– Du skal ha én klype til å behandle det rå kjøttet og én til å behandle det stekte. Dermed unngår du overføring av bakterier. Regler om god hygiene på kjøkkenet gjelder også ved grillen.

WEBER Vedlikeholdsutstyr til grill:

Ikke glem å ta inn grillredskapene



Et annet viktig råd er at du aldri skal la grillredskaper henge igjen utenfor etter endt bruk, selv om grillen står plassert under et heldekkende trekk.

Grillredskaper skal ikke oppbevares utendørs sammen med grillen. På bildet ser du for øvrig gassgrill av typen Spirit II E-320 GBS. Foto: Weber

– Redskaper skal oppbevares innendørs. Du har aldri noen garanti for at ingen dyr har vært i nærheten av utstyret ditt mens det har hengt ute, påpeker Jensen.

I en verden av stadig flere grillglade mennesker, har mange av oss gjerne lett for å «kikke over gjerdet» og sammenlikne oss med hvordan for eksempel naboen, kolleger eller venner gjør det bak grillen. Jensen mener vi ikke må la oss stresse over at noen for eksempel har den dyreste grillen som er å oppdrive.

– Det vil alltid være de som har det mest fancy utstyret, men det er ikk dermed sagt at de er bedre til å grille. Det som er det mest grunnleggende for enhver grillmester, er hvordan du klarer å styre varmen på den grillen du har tilgjengelig. Lykkes du med det, vil du garantert oppleve den store wow-følelsen, forsikrer han.