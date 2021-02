Strikkeoppskrifter på gensere, kofter, sokker, vest, interiør og mye mer

Enten du skal strikke for aller første gang eller er en erfaren strikker på leting etter et nytt strikkeprosjekt, finner du masse inspirasjon her.

Strikk klær til dame, herre og barn

Strikkegensere, topper og cardigans i vårens friske farger:

Prøv deg på strikkegensere med mønster:

Strikkevesten er årets store trendplagg:

Strikk lekre kofter til deg selv eller andre:

Strikk nisselue til jul:

Strikkeoppskrifter for nybegynnere



Helt enkle strikkeoppskrifter som er en perfekt start:

Enkel oppskrift på sokker:



Balaklava på store pinner går raskt å strikke:

Lær nye og gamle strikketeknikker med strikkeskolen:

Strikk pledd, puter og kluter

Pledd du strikker på én time med armstrikk:

Oppskrifter på puter og kluter:

Pynt opp med hjemmelagde påskeegg:

Lag din egen julepynt:

Strikk julegaver til venner og familie:

Strikk klær til hunden



Mer inspirasjon til strikkeoppskrifter

Her får du tak i garn, oppskrifter og annet tilbehør

Dette er nettbutikkene ABC Brand Studio anbefaler når du skal kjøpe garn, strikkeoppskrifter, strikkepinner eller annet tilbehør:

Strikkia

Strikkia.no er en norsk nettbutikk som fører garn fra Drops Design, Viking Garn, Jarbo Garn og Istex. I tillegg selger de strikkepakker med oppskrifter fra en rekke kjente fjes og strikkere som Kathrine Sørland, Team Ingebrigtsen, Mille Fryd Knitwear, Anett Opheim og Erik Alfred. Du finner også oppskrifter på klassiske kofter og gensere hos Strikkia, i tillegg til flere artige varianter som Bobilgenseren og Strikk og drikk-genseren. Strikkia selger også strikkebøker, strikkepinner og annet tilbehør.

CC Hobby

Creativ Company (CChobby.no) er en dansk butikk som spesialiserer seg på alt innen hobby. Her finner du flere originale strikkeoppskrifter på klær og ikke minst interiør og pynt, med tips til hvilket garn du bør benytte. Er du en skikkelig hobby-elsker er dette nettbutikken for deg. CC Hobby har lager i Norge og du trenger derfor ikke uroe deg for tollgebyr.

Rito Hobby

Ritohobby.no eies av Rito.dk – Danmarks største nettforhandler av garn- og hobbyartikler grunnlagt i januar 2014. Butikken har vunnet priser for kundeservice flere ganger, senest i 2019. Hos Rito Hobby finner du garn til både strikking og hekling, i tillegg til et stort utvalg tilbehør og andre hobbyartikler som perler, broderi og makramé. Butikken sender fra lager i Danmark, men alle priser i nettbutikken er inkludert toll og merverdiavgift, og du betaler kun frakt om du handler for under 799 kroner.

Knittingroom

Knittingroom.no er nettbutikken med et av de største utvalgene av garnleverandører. Her finner du blant annet store merker som Sandnes Garn, Dale Garn og Drops, i tillegg til mindre kjente leverandører som Svarta Fåret, Du Store Alpakka, Cewec og Permin. Knittingroom selger også pakker med strikke- og hekleoppskrifter til både voksen, barn, dyr og hjemmet. Dette er en norsk nettbutikk som tilbyr hjemlevering og gratis frakt når du handler for mer enn 699 kroner.