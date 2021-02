Danske Rains leverer regnjakker av god kvalitet. Men du får også mye mer enn bare en jakke.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Da danske Rains oppstod i 2012, fikk den klassiske oljehyrejakken en ny vår. Fra å være regnjakker for det meste brukt til sjøs av fiskere, dukket de plutselig opp på de skandinaviske moteukene. Regnjakker i gummi ble nærmest over natten noe av det mest moteriktige man kunne gå med.

Siden den gang har Rains utvidet sortimentet med sekker og vesker, tilbehør som caps, votter og sydvest, og ikke minst flere typer jakker og bukser i ulike stiler. Absolutt alt er laget i vanntett stoff og det finnes noe for enhver smak.

Nå har Rains lansert sin nye vårkolleksjon og vi har her plukket ut våre favoritter:

Vårjakke som både er varm og vanntett

Klikk på bildet for å gå til produktene. Foto: Rains

Trekker Coat er en isolert jakke som er perfekt for mellomsesongene. Med andre ord en vårjakke som varmer før sola tar ordentlig tak. Jakken er fylt med fjærfri isolasjon og alle sømmer er laget for å tåle regn. Ytterstoffet er laget i et pustende og vanntett PU-materiale.

Kombiner Trekker Coat med Bum Bag Mini i midjen for en ekstra feminin silhuett.

Fôret, stilren jakke til våren



Klikk på bildet for å gå til produktene. Foto: Rains

Nye Drifter Jacket er en jakke ment for å passe alle værtyper i mellomsesongen, de gangene vi nordmenn ofte opplever alle fire årstider på én dag. Jakken er unisex og har en enkel fasong. Ytterstoffet på Drifter er en meget slitesterk nylon som føles lett og på innsiden er jakken lett polstret.

For å gjøre overflaten vanntett, er det lagt et tynt PU-belegg på toppen og hver søm er teipet fra innsiden. Jakken fås i olivengrønn, offwhite og svart, og den passer godt sammen med Rains' klassiske Pants og Rollertop Rucksack.

Klassisk trenchcoat i vårens farger

Klikk på bildet for å gå til produktene. Foto: Rains

Du kan aldri trå feil med en klassisk trenchcoat i lyse farger når våren kommer. Nye Curve Jacket har en fin silhuett med et belte i midjen, i tillegg til hette og frontlommer med trykknapp. Du får jakken i flere av vårens lekreste farger, som taupe, olivengrønn og blush.

Kombiner Curve Jacket med sydvest og veske i nydelig olivengrønn farge for en gjennomført stil.

Den originale regnjakken i en lenger utgave

Klikk på bildet for å gå til produktene. Foto: Rains

Det aller første produktet Rains produserte, var en klassisk regnponcho i ulike farger. Nå har de gjort klassikeren enda lenger enn forgjengerne med Rains Longer Jacket, en unisex-jakke med en avslappet silhuett i det samme lette, vanntette stoffet. Jakken fås i svart, olivengrønn, taupe og offwhite.

Kombiner jakken med den varme Liner Vest til de kaldere dagene, og Ultralight Cargo Pants når det regner som verst.

Fullt sett med regnjakke og -bukse

Klikk på bildet for å gå til produktene. Foto: Rains

Noen ganger regner det så mye at en enkel regnjakke ikke er nok. Da kan en stilren regnbukse komme godt med. Med originale Jacket og Pants fra Rains i matchende farger, får du et tidløst regnsett som ikke går på bekostning av stil. Settet fås til både herre og dame og kommer i en rekke farger. Her kan du enten kjøpe matchende sett i samme farge eller sette sammen din egen kombinasjon.

Den lille vesken Buckle Money Pouch er prikken over i-en på antrekket.

Varme mellomlag til de kaldeste regndagene

Klikk på bildet for å se alle mellomlag. Foto: Rains

Nytt i vårens kolleksjon er plagg som ikke er direkte vanntette, men som passer perfekt under Rains' klassiske regnjakker. Her finner du både vester, gensere og jakker laget i fleece og i slitesterk nylon.

Prikken over i-en: Vanntette sekker og vesker

Klikk på bildet for å se alle sekker og vesker. Foto: Rains

Når himmelen først åpner seg og regnet hamrer på paraplyen eller jakken din, er det kjedelig å måtte uroe seg for hvordan det går med alt av bøker, papirer og elektronikk du har i sekken din. Rains har derfor laget en stor kolleksjon med sekker, vesker og bagger i ulike størrelser som alle er vanntette.

