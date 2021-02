Unngå snøblindhet med stilige solbriller i ulike former og farger

Et par med lekre solbriller kan fort bli prikken over i-en for din personlige stil. Ikke minst gir de øynene dine viktig beskyttelse i møte med solstrålene året rundt.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Selv om det kan være lett å tro at sommeren er den tiden av året der sola er på sitt mest nådeløse, blir UV-strålingen sterkere om våren og høsten når solen står høyere på himmelen. Ettersom øynene våre er det organet der solstrålene trenger lengst inn, kan gode solbriller være alfa omega for å sikre at vi ikke blir snøblinde mens vi koser oss i sola.

Men hva er snøblindhet?

En smertefull opplevelse

Snøblindhet inntreffer ifølge Store medisinske leksikon (SML) når hornhinnen er blitt solbrent som følge av ultrafiolett bestråling. Opplevelsen er ofte så smertefull og ubehagelig at man ikke orker åpne øynene og dermed blir midlertidig «blind».

Radar Ev Path fra Oakley kommer med ramme som gir komfort og beskyttelse. Lysgjennomslipp er på 13%. Klikk på bildet for å komme til brillen. Foto: Get Inspired

Til forskjell fra når du svir huden din i sola, så merker du ikke at øynene dine er blitt solbrent før flere timer senere. Heldigvis har snøblindhet ingen ting til felles med blindhet i vanlig forstand, og tilstanden helbredes som oftest innen en til to dager uten at du får varige mén.

Øyesalve med antibiotika kan benyttes for å lindre plagene og unngå sekundær infeksjon. SML skriver videre at også smertestillende tabletter har god effekt.

Det er når vi oppholder oss på en snødekket overflate i høyfjellet om våren, for eksempel i forbindelse med påskeferien, at vi utsetter oss for å pådra oss snøblindhet dersom vi ikke bruker tilstrekkelig beskyttelse. Derfor anbefales det at du holder solbrillene på hele tiden, selv når det er litt overskyet.

Se etter CE-merket

Solbriller sikrer deg med andre ord god øyehelse og optimal beskyttelse mot sola, i tillegg til å forhindre fremmedlegemer fra å komme inn på øyet så lenge du har de på deg. Når du skal velge solbriller så forsikre deg om at de er CE-merket. Det vil si at den aktuelle solbrillen er godkjent i henhold til EUs krav til effektiv beskyttelse mot UVA- og UVB-stråler.

Men det er jo ikke til å nekte for at vi er minst like opptatt av hvordan solbrillene faktisk ser ut, hvilke egenskaper de har og hvordan de matcher personlig stil og smak. Vi har tatt en runde og funnet en rekke trygge aktører som tilbyr trendy og klassiske solbriller i ulike former og farger for enhver smak og behag:

Håndlagde solbriller i tre

For deg som er ute etter det originale og stilfulle, er det vel verdt å ta turen innom nettsiden til Skarå & Dreyer, trebriller.no. Her er samtlige solbriller laget for hånd i rent tre av ulik sort. De kommer med polarisert glass som er CE-merket og gir deg den beste opplevelsen i kraftig sollys.

Under ser du et utvalg av modellene du kan velge mellom hos Skarå & Dreyer:

SKARÅ & DREYER EYEWEAR:

Skarå & Dreyer fører forresten også et utvalg egenproduserte klokker utformet i tre med Quartz urverk, samt stilig tannbørste i tre.

Sportsbriller til pynt og nytte

Sportsbriller (også kalt raske briller) skjermer effektivt mot sol, snø og vind. En ekte rask brille er tettsittende, den har aerodynamisk form og du finner den i alt fra nøytrale til kraftige farger. Brillene er ellers kjennetegnet med oljefargede eller farget glass med speileffekt som gjør at mindre lys når frem til øyet. Samtidig gir fargen på glassene økt tydelig kontrast i landskapet ved ulike lysforhold.

ANTON SPORT Her er de nye modellene som utgjør Northug 2.0-serien:

Hos Anton Sport finner du sportsbrillemodeller signert Oakley og Northug , der komfort og design er sikre stikkord, og hvor glassene er av ypperste kvalitet. Oakley er også et av de mest populære merkene hos Get Inspired , blant annet modellen Radar EV Path som leverer revolusjonerende design med en høyere linse som utvider synsfeltet ditt.

Hos Milrab.no kan du velge mellom et rikt antall solbriller, sportsbriller og goggles merket Oakley.

Hos SmartBuyGlasses.no finner du designer-solbriller fra mer enn 180 merkenavn, deriblant klassikerne Nike og Adidas som aldri ser ut til å gå av moten.

Extra Optical har på sin side sportbriller beregnet til ski, sykkel, alpint, svømming og ballsport. Her vil vi trekke frem eXo Active som med sitt utskiftbare frontglass gir deg et sporty utseende. Verdt å merke seg at disse kun kommer med styrke.

EXTRA OPTICAL: eXo Active Lauvøy med 5 utskiftbare frontglass, gir deg et sporty utseende og en frisk "look". Helt ypperlig for alle typer utendørs aktiviteter. Kjøp her 1395 kr Extra Optical

«Spott» fisken før fisken ser deg

Uavhengig av hva du fisker med, utgjør solbriller en svært viktig del av utrustningen.

Ikke bare beskytter de øynene mot skadelig og ubehagelig sollys, men de sørger for at uheldige sving med stanga kan gi fatale følger når den skarpe kroken kommer flygende. Ikke minst vil en god solbrille hjelpe deg med å se fisken før den ser deg.

MAGASINET: Xstream Polariserte solbriller, Focus Amber + 2 Geniale polariserte fiskebriller for deg som må bruke lesebriller. Kjøp her 499 kr Magasinet

Det å kunne både se fisken og hva den nøyaktig gjør i vannet er ofte nøkkelen til suksess i enhver fiskesituasjon. Hos Magasinet finner du polariserte solbriller signert Xstream som er utstyrt med et lite felt nederst på glasset som har +2 lesestyrke. Dermed slipper du å skifte til lesebriller når fiskesena skal knytes.

Solbriller til barn

Når solen skinner, er det viktig å passe på at også de minste beskytter synet sitt. Det kan være lett å glemme at vi utsettes for UV-lys selv når det er overskyet eller vi sitter i skyggen, og for barn kan dette i verste fall føre til øyeproblemer senere i livet. Øyelinsen i barns øyne blokkerer nemlig ut mindre UV-lys sammenlignet med linsen i voksnes øyne. Det betyr at en større mengde av UV-lyset vil nå netthinnen hos barn når de er utendørs.

SOLBRILLER TIL BARN Her er et utvalg av modellene hos SmartBuyGlasses:

SmartBuyGlasses tilbyr et rikt utvalg av solbriller i juniorklassen innen en rekke merker, blant annet Ray-Ban , IZIPIZI , Oakley , Nike , Cebe , Sinner , Ki ET LA (der brillen er utstyrt med strikk bak hodet) og Polaroid.

Bli midtpunktet med eksklusive solbriller

Solbriller er mer enn bare beskyttelse mot solen – de kan også utgjøre lekkert og eksklusivt tilbehør som effektivt setter prikken over den stilmessige i-en. De største motemerkene lager gjerne sine egne kolleksjoner, og du kan bruke brillene som effektivt blikkfang og fashion statement på stranden, i påskefjellet og ute på byen.

Klikk på bildet for å komme til utvalget av eksklusive solbriller hos Wakakuu.com. Foto: Wakakuu

Uavhengig om du er på utkikk etter solbriller til et bestemt antrekk og anledning, eller som matcher uansett hva du måtte ha på deg, så finner du et rikt utvalg solbriller som gjenspeiler de siste trendene. For damer foreslår vi å sjekke ut Le Specs og Ray-Ban hos Wakakuu , samt CHiMi hos Nelly. Sistnevnte er svært populære denne sesongen.

Anbefalte produkter Eksklusive solbriller til dame:

For herrer med smak for eksklusivitet og mote, er det vel verdt å ta en nærmere kikk på Gucci , Tom Ford og Saint Laurent hos Care of Carl. Dersom du vil ha solbriller som passer like godt til dame som til herre, så anbefales Ray-Ban , Guess og Arise Collective hos SmartBuyGlasses.

Anbefalte produkter Eksklusive solbriller til herre:

Stil og klasse med rimelige solbriller

Selv om du kanskje ikke føler du kan ta deg råd til å bruke masse penger på dyre solbriller, så betyr ikke det at du må fire på kravet om UV-beskyttelse og et stilfullt design. Hos StayHard finner du solbriller myntet på herrer merket CHPO. Stilen og 100% UV-beskyttelse er trygt på plass, til en pris som vil få lommeboka til å smile bredt.

Klikk på bildet for å komme til utvalget av SmartBuy Collection-modeller. Foto: SmartBuyGlasses

SmartBuyGlasses har sitt eget merke – Smart Buy Collection – som forener solbriller av høy kvalitet med en hyggelig pris, både til kvinner og menn. Dermed kan du enkelt holde tritt med trendene og samtidig velge et design som passer ethvert antrekk, anledning eller sesong.

For damer vil vi anbefale NA-KD som kan friste med et stort utvalg lekre og rimelige solbriller som beskytter effektivt mot solstrålene, samtidig som de gir deg klasse og stil uavhengig om du liker det feminint, vintage, kult eller litt røft.